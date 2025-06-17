清邁近郊百年古剎變身咖啡廳！紅磚古塔＋露天座位近距離欣賞遺跡

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

這家位於南奔的百年古剎寺廟咖啡廳個人覺得非常棒，好拍好吃又特別，現今在泰國網紅圈已經爆紅，猜想下一波也會輪到台灣。導遊說「The Terracotta Garden at Lamphun」有100多年的歷史，曾經是南奔很重要的古剎，但後來因為種種因素沒落，直到這幾年南奔政府與泰國餐飲集團聯手將之打造成寺廟咖啡便開始一路走紅。

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▲古牆拍鴿子的產業是這幾年開始興起的，主因自然也是那些愛拍照網紅掀起的打卡，我們在搭嘟嘟車遊清邁古城後也順便去體驗了一下，緊接著就搭火車清邁這幾年開始紅起來的南奔。

▲清邁到南奔的火車約是30至40分鐘，搭的是老舊的鐵皮火車，感受一下泰國鄉下火車的氛圍，但其實還是自駕比較方便，或是搭巴士。

▲The Terracotta Garden at Lamphun大約是在2023年下半年開始便一路走紅，但因為交通不是那麼方便之故，台灣遊客去的不多，多半是團體的客人。

▲The Terracotta Garden at Lamphun接手後，一邊也開始重建周邊的古蹟，基本上紅磚為主的道路已經鋪得差不多了，感覺整理得蠻好的。

▲這裡主要的古剎約莫有100年到2甲子的歷史，幾年前這座塔還是半毀的狀態，如今重新翻修後已然有模有樣，而且目前是可以走上去拍照。

▲塔的三邊各有一座紅磚梯，重建重修後仍保存著泰國寺廟、古塔的氛圍。

▲內外的佛像、雕像也整修得很有氛圍，即便沒有模特兒，也能拍出相當有特色的照片。

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▲古塔的後面像金字塔可以走進去，裡面仍在重新雕塑新的佛像工程，整體來說規劃得可謂麻雀雖小、五臟俱全。

▲拍完照後我們回到古剎裡的咖啡廳，這裡遠比我想像得古色古香，重點是幾乎沒有蚊子，最少沒有一個團員跟我說被蚊子叮咬。

▲飲料一杯大約是150元左右，蛋糕則是100出頭，若以台北的咖啡廳來說應該是不至於會覺得貴才是。

▲戶外座位基本上就在建築外的庭園，有綠地、綠陰，微風吹風其實還蠻舒服的。

▲除了木桌椅外，也有比較有情調好拍、好坐的慵懶沙發藤椅。

這些戶外咖啡座都可以更近距離欣賞古剎的遺跡

我非常喜歡這樣的氛圍，也算得上是泰國目前為止我最愛的前三咖啡館，比起最近爆紅的仿馬爾地夫咖啡廳，我更喜歡這樣的寧靜氣息。

▲咖啡、冰拿鐵和蛋糕也蠻有水準，也絕對對得起這個價格，順便一提目前這裡是免門票，猜想爆紅後搞不好會收低消的門票。

The Terracotta Garden at Lamphun

地址：95, Rim Ping, Mueang Lamphun District, Lamphun 51000泰國

營業時間：09：00～18：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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