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20泰銖就能吃到的米其林！泰國清邁50年街邊老店開箱

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

今天來繼續回味這一趟清邁米其林，順便說一下，這家是目前為止我吃過最便宜的米其林（泰銖20）。還有啊，不要再說我都開那種很貴的米其林團，其實我更熱愛像這樣貼近當地平民的小吃，就是這樣的店環境可能比較不完善，甚至得站在路邊吃。結論，這種用米做成的蒸米皮餃子ข้าวเกรียบปากหม้อ圓的很像我們夜市的涼丸、方的則像港式腸粉，加油蔥或是辣椒，算得上是泰國的散步美食吧。

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交通位置
Lung Khajohn Wat Ket位於清邁古城的東北，和瓦洛洛市場隔著湄平河遙遙相對，交通方面還是搭嘟嘟車比較方便。不過要注意的是這家的營業時間主要是06：00到下午15：00，如果想看到他們製作的過程，最好是早上來，過了中午一般只剩販賣早上做剩的，甚至也有可能賣完收攤了。

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

清邁當地老字號
就當地人的說法，這種蒸米皮餃子（ข้าวเกรียบปากหม้อ）是清邁到處可見的街邊小吃，但這家算是清邁50年老店，目前是第二代經營，米其林進駐清邁後2023－2025年連續三年入選米其林必比登。賣的品項很簡單，就兩種方的、圓的蒸米皮餃子每盒20泰銖（約新台幣20元）。

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

製作過程
這是製作蒸米皮餃子（ข้าวเกรียบปากหม้อ），主要的材料是米，過程和腸粉有一點點像，早一點來可以看到他們製作的過程，基本上都是當天現磨現蒸現包現賣。

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲店家做好後，附上油蔥和辣椒，一盒20泰銖。店裡有幾張供內用的簡單桌椅。

圓形蒸米皮餃子
先來看看這圓形的蒸米皮餃子（ข้าวเกรียบปากหม้อ），看起來有一點像咱們台灣夜市的涼丸，吃起來微粘軟糯的口感也差不多，最大的特別是這裡包的都是鹹口味的肉餡，而台灣的涼丸多半是甜的。整體來說，單吃就蠻好吃的，但添點油蔥風味更佳，敢吃辣的朋友加上辣椒更過癮。

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

方形蒸米皮餃子
另一種方形的蒸米皮餃子（ข้าวเกรียบปากหม้อ）則很像港式的腸粉，但皮更厚實一點，同樣的滑順米漿加肉餡的風味，這款個人覺得油蔥必加，辣椒就可有可無，但如果有一點點甜口的醬油更棒。

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲店裡也賣一些應景的水果和辣椒醬。

▲▼Lung Khajohn Wat Ket。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

Lung Khajohn Wat Ket

地址：109 ถนน เจริญราษฎร์ Wat Ket, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000泰國
營業時間：06：00－15：00（周日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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