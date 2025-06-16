釜山海雲台夜市3家排隊店開箱！鐵盤鋪滿長蔥　魷魚腳香氣逼人

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

記得幾年前看過一部韓劇，劇中出現一處非常美的海邊，查了一下叫「海雲台」，那是我對韓國釜山旅遊的第一個衝動。後來，孤獨的美食家五郎也到釜山拍了一集則是我第二次動念頭想去釜山，第三次則是去年釜山正式納入米其林地圖我想去考察。這篇來聊海雲台市場、夜市三家排隊的人氣店，順便分享我們當天住的超高CP值飯店MS Hotel，就在面海的海雲台海灘邊上。

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▲海雲台夜市位於晚上熱鬧如西門町的「海雲台大道」（海灘這側），另一邊則是海雲台市場的入口。

超高CP值海景飯店

進夜市前先分享一下，當天訂到的MS Hotel，要是沒記錯的話，這間就在海灘旁，擁有無敵海景的飯店，兩人不含早餐只要台幣1500元左右，飯店雖說沒什麼傢俱，但空間比起日本算是大很多，廁所浴室也不小。講真的我對釜山的印象是「消費便宜」或者應該說性價比很高。

海雲台夜市

老實說走進海雲台夜市原本不在我們的計劃中，自然也沒作什麼功課，反正就跟著人群走，跟著人群排。這篇分享的主要就三家在這條晚上夜市、白天市場的巷子裡。海鮮煎餅봉자네실비집（藍色圈圈）／名品糖餅해운대명품호떡（棕色圈圈）/Honey Ba Beoljip Ice Cream 蜂巢冰淇淋（紅色圈圈）。不過，其實這條街上蠻多好吃的，白天、晚上都很熱鬧。

蜂巢冰淇淋

一開始是想找韓國友人說五郎曾在這吃過的蜂巢霜淇淋，但後來發現這玩意到處都是，也分不清五郎到底吃的是那一家，剛巧看到這一攤排隊人很多，湊近卻看到很吸睛的火燒冰淇淋，或者正確的說法是那個美國隊長手掌的噴燈太酷了，但其實後來發現這也是釜山到處都有的玩意，反正就是吸引年輕人拍照、打卡的手法。

▲最後我們買了蜂巢霜淇淋嚐嚐鮮，老實說不難吃，但那蜂巢真是有夠甜。

Honey Ba Beoljip Ice Cream

地址：1394-95 Jung-dong, Haeundae-gu, Busan

營業時間：11：00－23：00

海鮮煎餅

隔壁的排得更長，而且在我們要回飯店的晚上11點多還在排，差不多是整條街上晚上排隊最長、最久的一家。湊近一看何止一個香字了得，看完一整個饞到不行，即使才剛剛吃完「尾浦家미포집：醬蟹專門店」還是加入了排隊的行列。排隊時看了一下這海鮮煎餅是8000韓幣一份，說真的跟接下來我們感受到的釜山親民消費，算是有一點點偏貴，但還是那句話偶爾吃一次，也許也是一輩子唯一一次，想吃就吃。另外發現，其實這也有店裡的內用，不過因為我們只想吃一份海鮮煎餅，於是選擇了外帶。

製作流程

簡單說作法就是先在鐵盤上淋一層油，再舖上像是韭菜的長蔥，然後淋抹上一層麵糊，再放上大量的魷魚腳（有醃過），接著打上一粒蛋，再淋抹上一層麵糊，最後翻面煎到兩面金黃焦香。

麵糰焦脆、魷魚腳相當Q彈

先說外帶用一個粉紅色的那種塑膠盤，再用一個很薄的黑色塑膠袋，光是視覺我就覺得怪怪的，好歹用一個紙盒？但不可否認，第一口真的超香超好吃，麵糰焦脆油酥，魷魚腳脆Q鮮味也不錯，長蔥是當中口感、味道個人最喜歡的，當然那粒蛋和醃過魷魚的甜鹹辣醬也加分不少。唯一的缺點是越吃越油，特別是放涼後，建議趁熱快點吃。

海鮮煎餅봉자네실비집

地址：20-1 Gunam-ro 41beon-gil, Jung-dong, Haeundae-gu, Busan

營業時間：14：00－22：00

名品糖餅

第三家幾乎是台灣人到釜山都會去排的糖餅，這玩意在釜山、甚至是整個韓國到處都有，尤其是市場裡或多或少會有幾家，然後生意好的排隊的也不少。小攤只賣兩樣一個是蜂蜜2000韓幣，一個是加松子2500韓幣，排隊時會有人來問你要點什麼，點完就不能改，因為都是現點現做。

糖餅外酥內軟

有一說一，韓國我去的次數不算多，首爾四五次，濟州島一次，這次的釜山也是大姑娘上花轎頭一遭，吃過的糖餅應該不下五次，老實說我覺得它是好吃的，但跟其他家好像也沒太多不同，硬要說好像比較酥和Q軟，比較順口，裡面的松子非常多，但同樣有吃多甜膩和油膩的問題。

釜山海雲台 名品糖餅

地址：해운대명품호떡:부산 해운대구 중동1로 38

營業時間：11：30－23：00（周一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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