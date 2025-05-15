《魔法公主》取景地找美食！50年低調老食堂飛魚生魚片必點

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

第一篇想了半天還是回歸吃貨的本色，從屋久島的美食談起。提起屋久島第一個印象多數人應該是以屋久島杉為主的日本自然世界遺產，另外就是宮崎駿動畫《魔法公主》，那麼美食呢？猜想多數人是陌生的，略有關注的人八成答案是屋久島飛魚（トッピー），最少我在登島之前也是我腦中唯一屋久島美食的印象。

那麼，如果上島要嚐嚐屋久島飛魚該去何處呢？我猜九成以上的屋久島民會告訴你同一個答案「お食事処 潮騒」，這家五十多年的老食堂、居酒屋，甚至是Tabelog屋久島的第一名。於是，我們行李都還沒放下，登島的第一站就來這解解饞，解解盼了十幾年才如願登島的第一個饞。

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登島方式

正常的話，上屋久島有兩種方式，一是搭飛機，二是渡輪，我們選擇的是搭飛機。以這趟我們搭飛機來說，除了鹿兒島外，也能飛福岡、大阪（伊丹），查了一下好像沒有東京直飛屋久島（都要在鹿兒島機場轉乘），詳細的資訊待我寫屋久島攻略時再聊。

交通

這家屋久島極具代表性的老食堂お食事処 潮騒位於屋久島的東北方，離渡輪上下船的「宮之浦港」不算太遠，離屋久島空港則是需要開車近20分鐘左右，周邊也有環島巴士可達，大抵上交通是沒什麼問題，即便你不會開車。

▲這趟的行程主要目標自然是屋久島的中心，兩個分別要花5、6小時的白谷雲水峽和11小時的繩文杉的兩個主要行程。

▲お食事処 潮騒，號稱沒有屋久島人沒吃過的50年的食堂。

▲帶我們來的屋久島友人表示，多數屋久島人只要有朋友來，第一餐通常就是這裡。

▲這裡白天是以定食為主的日式食堂，晚上則是偏居酒屋的型態。

簽名牆

這點從牆上數不清的簽名板可以得知一二，第一次看到妻夫木聰的簽名板，還有我很愛看的日本旅遊節目「出川哲朗の充電させてもらえませんか 」的出川簽名。

招牌飛魚料理

這裡的招牌自然是以飛魚為主的各種料理，其他就如一般日本食堂的定食，和一些晚上才有提供的島上鄉土料理，島上的燒酎自然也少不了。

飛魚料理定食

招牌飛魚料理定食

主要有兩種一是炸飛魚、一是飛魚生魚片，於是我們各點了一份。除了主食飛魚外，還有醬菜、飛魚味噌湯、茶碗蒸白飯和一小碟屋久島的鄉土料理。

飛魚生魚片

印象中我好像第一次吃到飛魚的生魚片？沒想到口感如此Q彈又嚼勁，重點是魚鮮還帶點油質的甜味，那油脂有一點像在吃秋刀魚，魚肉本身又偏像是鯖魚，雖是銀皮但半點腥味都沒有，非常好吃。

炸飛魚

炸飛魚則是去了內臟後整尾連頭、魚翅一起炸，上桌還可以看到完整的飛魚模樣，包含是其特徵的胸鰭都可以吃，而且超超超超酥！口感極好，雖然有一點免不了的油。

一根魚刺都沒有

炸過的飛魚肉酥脆帶點軟嫩，肉甜油甜兼具，沾上店家特調帶點像柚汁的酸甜醬汁，真是一整個涮嘴到不行，師傅去骨刺的刀法也很厲害，沒有半點魚刺的問題，連魚頭都可以無礙的吃下去。不過，如果是小朋友或是老人，在吃胸鰭的時候，還是得稍微注意一下。

▲味噌湯裡的是飛魚生魚片切完後的帶肉魚骨，另外加了一點海帶之類的，暖身也暖心的味噌魚湯。

▲炸屋久島明蝦據說是島民的最愛，畢竟飛魚對他們來說應該平常在家就常吃了吧，沾醬有一點像塔塔醬和千島醬的綜合體。

▲這次最大的遺憾，可能是沒嚐到著名的飛魚拉麵，只好留待下次再來完成，畢竟第一次上島，要嚐鮮的事實在太多。

お食事処 潮騒

地址：鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦305-3

營業時間：11：30－14：00、17：30－22：00（周四公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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