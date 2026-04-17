一份頂一餐！霧峰45年潤餅攤　現做薄皮還能客製化辣度甜度

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台中市霧峰大東家夜市的「紋綻潤餅」傳承45年，菜單提供傳統潤餅，配菜高麗菜、豆芽給得超級大方，堆得像小山，大到手都包不住！餅皮薄如蟬翼卻非常有韌性，咬下去很飽滿還會噴汁，簡直是解膩又滿足的熱量炸彈！

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位置

紋綻潤餅採行動攤位模式，每天出沒地點如下，另外在太平也有門市。

►周二、周五： 霧峰大東家夜市（德泰街）

►周三： 太平東平夜市（東平路）

►周四： 大里勝利夜市（勝利二路）

►周日： 東勢夜市（菜市場旁）

▲大東家夜市距離台中市公車站「中正草湖路口」走路3分鐘。

環境

位於籃球場旁，沒有提供內用座位，熱鬧的夜市街頭紅色的招牌非常顯眼，走的是簡約樸實的在地小吃路線，工作檯面整理得井然有序，能直接感受到那股熱騰騰的煙火氣。

菜單

主打最經典的傳統潤餅，內餡包含豆芽、高麗菜、豆乾絲、豬肉碎、蛋酥、肉鬆與花生糖粉，老闆堅持現點現包，提供加辣、不甜等客製化口味，是台中極具代表性的庶民美食代表。

料理過程

這家的潤餅皮真的是兩爐齊開，現點現做。老闆精準掌控麵團，在熱鍋上迅速抹出圓潤餅皮，從麵糰到內餡與包裝不假他人之手。

起鍋後，進入最精彩的「六手連包」環節！三位工作人員默契十足，迅速撒入花生糖粉，疊上滿滿的蛋酥、肉鬆、肉塊與豆乾。即便蔬菜給得滿到像一座山，包起來依然乾爽扎實。

▲看著這一排排像板前料理般迅速完工的潤餅，這份對傳統手藝的堅持，在現今夜市中顯得格外珍貴。

推薦招牌傳統潤餅，建議加辣！

薄如蟬翼的餅皮卻不破超強，內餡層次感在舌尖碰撞，鹹甜適中的調味相當涮嘴，大量清脆蔬菜給好給滿，非常解膩。最迷人的莫過於花生糖粉的細膩微甜飽滿了味蕾，那靈魂般的蛋酥，酥脆咬感在齒間炸開，吸飽滷汁的軟嫩豆乾、扎實豬肉碎與碎蛋完美融合。

▲加上現抹餅皮特有的彈性與韌度，每一口都能吃到蔬菜的清甜與配料的豐富層次。

▲這份藏在夜市裡的靈魂滋味，多種配料在口中交織出極致的豐富感，絕對是台中人的心頭好。

紋綻潤餅

地址：台中市太平區中山路三段38號、各大夜市

營業時間：16：00－賣完為止

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