千元日幣輕鬆摘星！北海道2012年米其林一星手打蕎麥麵開箱　

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

2015年開始大頻繁進出日本前，我對そば和多數台灣人一樣停留在「沒咬勁吃不慣」的思維裡，但自從我2018年在網走邂逅了「そばきり 温」（米其林推薦）後，第一次覺得原來そば可以如此美味，而後更在弟子屈「摩周そば道楽」的震撼下，徹底的被北海道的そば給征服。今天要分享的這家則是個人北海道第一家星級そば，即便它只是短暫在2012年的北海道米其林特別版一閃而過（現為米其林必比登）。

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手打そば 伊とう

位於可能大家不是太熟悉的道東畜牧業重鎮「中標津」，同時這一帶也是道東產そば的主要地區，其地理位置在網走、釧路、知床半島、根室的中心，是一個方便四處轉戰的中繼點。早前我也曾分享過一些這裡的美食料理。

中標津算是中道東相對熱鬧的地方

除了有機場外，飯店和餐廳的選擇也不少，大型的購物商場、超市也幾乎應有盡有。和鄰近的弟子屈都是我蠻喜歡的道東中繼地（自駕）。

手打そば 伊とう位於一棟像是沒落的商城一樓

外觀完全看不出來是米其林一星，甚至我懷疑帶我來的日本友人是不是搞錯地方，直到她拿了網上的資料給我看，我還是半信半疑。

店裡的用餐空間也很普通

也沒半點そば的模樣，後來查了一下才知，這家的老闆曾在道東一家老字號そば服務三十年多，直到十多年前才自行開了這家店，也立馬得到道民的喜愛，更一口氣在2012年得到米其林一星的殊榮。

比較值得討論的是2012年北海道初次有米其林評鑑時，那一年居然一口氣收錄了六十多家米其林（星），當中光是一星就有近50家。五年後（北海道五年一本）2017年又大量的刪減一星的店家，手打そば 伊とう在2017的北海道第二本米其林中是必比登。

手打そば 伊とう基本上就只賣そば 不過選項倒是不少，沾的（冷）、湯（溫）的都有，價位也多數在1000日幣以下，最便宜的甚至只要650日幣便可摘星。

ミルキーポークせいろ950円（牛奶豬蒸籠蕎麥麵）

這是正常的份量，如果怕吃不飽可以增量（200日幣），附上的是茶、蔥花和煮そば的湯，吃完そば可以把它倒到沾剩的湯汁中，當作湯品飲用。

這家的そば是多數そば店使用的2：8比例

沒有強調所謂的十割，但其口感仍有宜人的適度咬勁，而且そば的香氣十足且後韻綿長。建議在日本吃そば時第一口先夾一兩條，不沾醬汁單純的享受そば的香氣。順便說一下的是日本自古就有所謂的三大そば（岩手県の「わんこそば」、島根県の「出雲そば」、長野県の「戸隠そば」），但我心中前三名的そば則是北海道（尤其是道東）、福井和鳥取。再順便說一下的是，北海道是全日本そば產量最大的地區。

這份そば的湯汁是微溫的

湯汁的味道跟南蠻（鴨肉）そば很像，裡面也有大蔥段，差別在於用道東產的牛奶豬取代了鴨肉，是說這牛奶豬還真是好吃得亂七八糟，難怪說是這家的兩大招牌，另一個是大根（辣蘿蔔）。

カレー南蛮920円

上桌前咖哩香氣便飄滿餐廳，喝了一口像是咖哩加了同樣的南蠻湯，味道算是相當溫和，口感略有黏糯，所以猜想也有加了一點點煮そば的湯水，冬天喝來特別暖心暖胃，非常喜歡。

そば口感相對濕潤

但也因為泡在湯汁中比較軟，甚至有一點爛，但整體來說還算是美味，特別是連著大蔥一起入口特別好吃，裡面的鴨肉是塊狀的，口感、味道都相當不錯。

手打そば 伊とう

地址：北海道標津郡中標津町東1条南3丁目2-1 やまりんビル１Ｆ

營業時間：11：00－15：00（周二公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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