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特搜全台6座龍主題寺廟！體驗十八層地獄關卡、打卡80米雄偉金龍

▲▼探索六大超好拍龍主題宗教與休閒景點（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@ john_han11、IG@qqsweet1982

文／ReadyGo

在台灣，龍不僅是神話與傳說中的生物，它還深深植根於島嶼的文化與日常生活之中。這些神聖的生物象徵著力量、智慧和好運，常被融入寺廟建築和公園設計中，成為賞心悅目的裝飾元素。

小編要帶領大家一起探索台灣6大以龍為主題的景點，從古老的宗教聖地到充滿活力的公園，每一處都展示了龍的獨特魅力和文化意義。無論你是尋求心靈的寧靜，還是想親身體驗台灣豐富的文化遺產，這些地方都值得你專程前往探訪。讓我們一起開啟這場龍的奇幻之旅！

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麻豆代天府
信仰與娛樂的完美結合，這裡除了有主要供奉五府千歲的廟宇外，還有著十八層地獄與天堂區的關卡，寓教於樂的內容無論是大人小孩都能玩得開心。其中十八層地獄區以陰暗的場景模擬地獄中的關卡審判，搭配聲光效果呈現，讓人不寒而慄。天堂區則能讓人在歡樂的音樂下走上階梯，最終抵達出口處從高處俯視整個廟宇的美麗景致。麻豆代天府讓你能夠在感受信仰之餘，也帶來深刻的視聽體驗，成為南台灣獨一無二的寓教於樂之地。

▲▼探索六大超好拍龍主題宗教與休閒景點（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jiachi_photographer

麻豆代天府

地址：台南市麻豆區關帝廟60號
時間：08：00－21：00
電話：06－5722133

碧山巖開漳聖王廟
位於台北市，是一座歷史悠久的古廟，供奉開漳聖王陳元光。廟內的龍柱和龍壁以細膩的雕工著稱，象徵著神聖與權威。從廟中可以俯瞰台北盆地的美景，是一個結合了宗教信仰和自然景觀的靜謐場所。

▲▼探索六大超好拍龍主題宗教與休閒景點（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ john_han11

秀水龍騰公園
彰化的「秀水龍騰公園」內，矗立著兩座巨大的金龍，是這裡最具代表性的地標。你可以與這些金龍近距離合影，感受其雄偉壯觀。公園內設有涼亭、蓮花水池和散步步道，成為假日運動休閒的理想去處。這兩座金龍圍繞成一個圈，象徵著雙龍搶珠的景象，圈中心有一顆龍珠，充滿神秘與力量。在這裡繞著金龍走一圈，你將體驗到這獨特的設計與文化意涵。不僅能享受大自然的美景，還能感受到濃厚的傳統文化氛圍。

▲▼探索六大超好拍龍主題宗教與休閒景點（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@qqsweet1982

秀水龍騰公園

地址： 504彰化縣秀水鄉民主街279巷
營業時間：24 小時營業
電話：0938－525496

中寮鄉金龍山法華寺
南投的朝聖景點中寮「金龍山法華寺」絕對不容錯過。這裡有一條長達80米的金光閃閃巨龍，在廟前飛舞，全身散發出耀眼的金色光芒，吸引著每一位來訪者的目光。此外，廟前還有極具匠心的鳳凰迎賓，精緻的雕工和震撼的視覺效果令人讚歎。無論是尋求心靈的寧靜，還是祈求全家人的健康平安，金龍山法華寺都是值得一訪的聖地。來這裡上香，保佑全家幸福安康，感受傳統宗教文化的魅力！

▲▼探索六大超好拍龍主題宗教與休閒景點（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@qqsweet1982

中寮鄉金龍山法華寺

地址： 541南投縣中寮鄉永樂路106號
營業時間：08：00－17：00
電話： 04－92692171

蓮池潭（春秋閣）、龍虎塔
高雄蓮池潭的春秋閣與龍虎塔是著名的旅遊景點。龍虎塔以其獨特的建築風格和鮮明的色彩吸引遊客，爬上塔頂可俯瞰蓮池潭全景。塔內裝飾著龍的圖騰，象徵著祥瑞與力量。走過龍口入虎口，據說能夠轉運帶來好運。
特別注意：目前整修中，預計2025年上半年整修完成。

▲▼探索六大超好拍龍主題宗教與休閒景點（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@xia_n55iw

蓮池潭（春秋閣）

地點： 高雄市左營區蓮潭路
營業時間： 全年無休

馬鳴山鎮安宮五年千歲祖廟
馬鳴山鎮安宮供奉的王爺非常特殊，被稱為「五年王爺」。實際上廟中供奉有十二位王爺，但因為每逢五年才舉行一次大型祭典，因此得名「五年千歲」。五年千歲公園是以奇岩異石為主體架構的寺廟主題公園，擁有高山石林的庭園景觀、宏偉的九龍巨船、美麗的景觀鵲橋，以及隨處可見的大小瀑布和蜿蜒石洞地道。

園內還設有許多神像石雕，包括三十六天罡、七十二地煞、六十太歲星君和十八羅漢懸崖等，這些琳瑯滿目的特色景觀，讓五年千歲公園成為全台首座，也是面積最大的寺廟主題公園。來這裡不僅能欣賞壯麗的自然景觀，還能感受到濃厚的宗教文化氛圍。

▲▼探索六大超好拍龍主題宗教與休閒景點（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@qiuung

馬鳴山鎮安宮五年千歲祖廟

主神： 五年千歲十二王爺
營業時間：05：00－21：00
電話： 05－6973150
地址： 634雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路31號

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 台灣旅遊 龍舟 宗教主題景點

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