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每開店必排隊！林口4.4星清燉拉麵　清甜蘿蔔湯＋Q彈麵條一吃上癮

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

林口美食推薦來吃這家「老占元拉麵大王」網路評價4.4顆星，好友說這家因為鄰近林口竹林寺附近，所以只要去拜拜都會順道來吃。菜單推薦必點清燉牛肉拉麵，只要是營業時間就會有滿滿排隊人潮，就連在華亞工業區工作的朋友，也常常跑來這邊吃，想找好吃的林口牛肉麵推薦可以來這家。

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位置
地址在新北市林口區林口路上，位於林口竹林寺旁，好友住在新莊也常常專程過來外帶。因為鄰近華亞工業區和長庚醫院，以在地來說算是小有名氣，開車來要找路邊停車格，千萬不要亂停車，因為常常會有警察出沒。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

營業時間
分別是中午10：00－15：00，以及15：30－19：30這兩個時段，星期日、一公休，通常平日稍微避開正餐尖峰時段，排隊人潮會比較少一些。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

環境

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲用餐區除了室內座位，室外也有桌椅，平日晚上來用餐人潮很多，不論內用或外帶的人都很多，生意非常好。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲前面是開放式廚房，點餐時看到旁邊就是一鍋高湯，店員將高湯倒到碗裡，冒出蒸氣，散發出的香氣好誘人。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲小菜在煮麵區旁邊，不少人都會來拿小菜，入座後我看了隔壁桌的拉麵也不小碗，主餐跟小菜價位也不貴，難怪生意這麼好。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲除了排隊等待時間比較長之外，店家在排隊的時候就會拿菜單給你填寫，在入座沒有多久拉麵就上桌了，很有效率。

菜單

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲價錢請依店家現場為主。來到老占元必點牛肉拉麵，如果不吃牛肉也有雞肉拉麵、羊肉拉麵、榨菜拉麵等等。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

餐點

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

牛肉拉麵
剛開始看到牛肉拉麵的外觀覺得有點普通，只是開水高湯灑上蔥花，喝了一口湯才驚覺超好吃。看似清澈的湯頭，喝起來是清甜蘿蔔味，比家裡熟悉的蘿蔔清湯更加濃郁，一喝就覺得很喜歡，尤其是天冷時來上一口，真的會從嘴裡暖到心裡。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲選用較粗拉麵條，在嘴裡咀嚼充滿彈性，煮得剛剛好，軟硬度適中。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲牛肉表現也不錯，咬下去能感受牛肉嫩口略有膠質感。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲白蘿蔔真的是老占元的亮點，水潤甜口加上高湯精華超好吃。

雞肉拉麵

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲雞肉是雞絲，湯頭大致上和牛肉湯頭一樣，喝起來清甜耐喝，如果覺得湯頭不夠，也可以加湯。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

小菜
排隊看到門口寫著我們家的小菜很好吃，我就進去隨機挑了兩個小菜，台式泡菜爽脆酸香，搭配拉麵很不錯，另外涼拌豆皮帶點淡淡的煙燻味也好吃。

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

總結
不愧是Google高評論林口美食，老占元拉麵大王真的實至名歸，難怪朋友說要專程從新莊跑過去買這家牛肉麵，還說我一定會愛他們家的蘿蔔湯頭。超強的牛肉拉麵讓人會想要專程回訪！

▲▼老占元拉麵大王》林口美食鄉民推爆好吃林口牛肉麵常常排隊必吃林口美食餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

老占元拉麵大王

地址：244新北市林口區林口路120號
電話：02－26022859
營業時間：10：00－15：00；15：30－19：30（周日、一公休)

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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