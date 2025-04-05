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網評一般卻天天大排長龍！基隆銅板魯肉飯　層次肉羹湯給料超豐富

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

基隆滷肉飯推薦吃哪家？基隆人推薦吃這家「小文肉羹魯肉飯」，網路評價不好但天天都在排隊，不少在地人都是從小吃到大，菜單小菜有不少種可以選擇，魯肉飯只要銅板價錢，香菇肉羹湯、豬腿肉、紅槽肉等等都是網路鄉民推薦必點菜色，而且居然還有魯汁批發，許多在外地的基隆人，都會專程來買魯汁回家。

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在哪裡

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

小文肉羹魯肉飯地址就在基隆中山區安一路上，開車來這裡不太好停車，建議可以停在火車站那邊或西定路停車場再走路過來，隔壁的安一五郎海鮮店也是基隆很有名的海產店，有機會想要吃看看。

營業時間

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間從早上10點賣到晚上8點，星期四會公休，據我的基隆朋友表示用餐時段排隊是日常，不想要排隊或許可以避開正餐時間，人潮就會相對比較少些。

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

來到這發現店員就好幾位生意真的好
完全沒有受到網路評價影響，上網查還可以查了小文老闆很熱心公益，都會捐錢給需要幫助的人。

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

內用跟外帶是分開排隊，外面看到的都是要外帶便當為主，想要內用則是在裡面排隊，我看到網路鄉民說會有人插隊之類，我這天去倒是沒有遇到。

菜單

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲主打就是魯肉飯以及肉羹，然後再加上小菜黑白切等等，價錢不貴非常親民。

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

外帶便當

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲便當價錢也很便宜，難怪外帶便當一堆人排隊。

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲來到小文肉羹魯肉飯，人人都會點上很多小菜來搭配魯肉飯以及肉羹。

推薦魯肉飯

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

說到基隆滷肉飯最多人提起的就是天一香肉焿順、魯肉飯專家以及小文肉羹魯肉飯，小文魯肉飯的滷肉有不少肥肉，入口不會太油膩，鹹香不會死甜也不會太黏，米飯煮到軟硬度恰恰好，吃起來還挺順嘴。

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

推薦肉羹湯

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

最愛的肉羹當然我也沒有錯過
肉羹湯頭喝起來有層次感，裡面配料有白蘿蔔、竹筍、蛋、香菇等等，上面還灑上蒜酥以及香菜。肉羹給的份量還不少，他們家的肉羹算是走瘦肉居多的路線，些許魚漿咬起來可以感受到鮮甜肉味，身為肉羹控的我，覺得是好吃的肉羹。

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

吃完出來外帶排隊人潮還是很多
放在口袋名單很久的小文肉羹魯肉飯，我覺得價錢便宜加上有一定水準，難怪生意好到天天都在排隊，推薦給大家來基隆不妨可以吃吃看。

▲▼小文肉羹魯肉飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

小文肉羹魯肉飯

地址：203基隆市中山區安一路44號
電話：02－24263379
營業時間：10：00－20：00（周四公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 小文肉羹魯肉飯 基隆美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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