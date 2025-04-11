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捷運大橋頭站60年老字號豆漿！必吃炸蛋餅夾滿滿韭菜、酥香不油膩

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「津津豆漿」在地開賣60年大橋頭早餐，破千則網路評價大同區中式早餐，菜單有賣蛋餅、飯糰、蘿蔔糕、鹹豆漿等等，不少鄉民都推薦韭菜炸蛋餅，手工蛋餅口感有點類似炸蔥油餅，裡面會有滿滿韭菜不會太嗆，生意很好只有營業到11點，想吃的朋友，最好早點去吃。

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在哪裡

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

地址就在台北延平北路四段5號，搭捷運出大橋頭站1A出口走路過來不到10分鐘就可以抵達，走近看招牌還有點掉漆，在周邊還有不少美食小吃，像是老牌張豬腳飯也是很受歡迎的大橋頭站美食。

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間從早上4點半到中午11點
店面一邊是餐檯料理區，另外一邊是用餐區，可以看到店內好幾位阿姨在工作，來外帶的人還不少，不少在地人都熟門熟路，還會跟阿姨聊幾句。

用餐環境

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

另外一邊是「津津豆漿」的內用座位
位子不多平日來吃就是滿座狀態，我還發現坐隔壁的就是日本遊客，看來也是會有外國觀光客來吃早餐。

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單價錢

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單主打以中式早餐為主
最多人推薦的韭菜炸蛋餅，還有賣飯糰、肉包、蘿蔔糕、油條、鹹豆漿等等，價錢不貴幾乎都是銅板價錢。這天剛好來台北找朋友談事，剛好早點來順道來吃放在口袋名單的津津豆漿，點了蛋餅以及飯糰。

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

推薦炸蛋餅

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

炸蛋餅就是許多鄉民推薦來到津津豆漿必點
現炸好蛋餅上桌時會分切好，他們家比較特別的就是內餡包著韭菜，然後會把蛋餅炸到外層酥脆，有點類似炸彈蔥油餅。炸蛋餅外皮酥香不油膩，裡面有滿滿韭菜，咬下去可以感受到韭菜爽脆口感，讓我有點聯想到蚵嗲，只不過裡面還有蚵仔，建議可以加點辣醬會更好吃！

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

推薦飯糰

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

另外我還點了個飯糰，想說如果吃不完還可以外帶比較方便，而且飯糰價錢也不貴，阿姨還幫我把飯糰切開，裡面有油條、肉鬆以及菜脯等等，我覺得還挺耐吃的。

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

推薦豆漿

▲▼津津豆漿。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

原本想說點個鹹豆漿又怕吃不完，所以就點了杯冰的無糖豆漿，喝起來很是清爽，老字號60多年的津津豆漿，分享給大家有機會可以來吃看看！

津津豆漿

地址：台北市大同區延平北路四段5號
電話：02－25973129
營業時間：04：30－11：00

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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