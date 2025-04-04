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路邊圍爐享受炭燒杏仁茶！嘉義80年懷舊街邊攤　加顆生雞蛋更濃郁

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

超人氣嘉義早餐「嘉義南門包氏炭燒杏仁茶」就在嘉義南門圓環街邊，每天早上6點開賣，已經賣了80多年，是老嘉義人從小到大的早餐。沒有店面，真的就是路邊攤，大多是在地人來吃，一手拿著鋁杯裝著杏仁茶，另一手拿起油條，坐在路邊吃早餐。平民美食值得來嚐鮮！

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位置
在南門圓環發現兩家炭燒杏仁茶，一家是麗華炭燒杏仁茶，另一家就是嘉義南門圓環杏仁茶。其實兩家口味都差不多，同樣都有杏仁茶加雞蛋再配上油條，大同小異，後來再訪時麗華炭燒杏仁茶已經歇業了。

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶現在傳承到第二代。

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲在街邊只用鐵桶、炭爐、鐵杯和椅子，做起生意至今已經超過一甲子。

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

菜單
杏仁茶是用北杏加在來米漿熬製，鐵桶內放著杏仁茶，以炭火爐維持溫度。杏仁茶一杯25元，加雞蛋35元，油條15元，坐下來馬上點餐後，阿伯手腳飛快就將熱呼呼的杏仁茶遞過來了。

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

杏仁茶加蛋
阿伯打一顆雞蛋，把蛋白濾掉留下蛋黃，再倒進熱呼呼的杏仁茶。坐在街邊看著阿伯製作杏仁茶加雞蛋的過程，也很有趣！

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲熱呼呼的杏仁茶喝起來沒有刺鼻味，加上雞蛋多了蛋香，口感溫順，但如果不喜歡生雞蛋就建議喝原味。

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

油條

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲油條沾杏仁茶才是道地的吃法！

再訪嘉義南門包氏炭燒杏仁茶

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲現在阿伯幾乎都在休息，偶爾會出來跟客人聊天，由兒子接手小攤。

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲平日來吃比較好，因為平日人比較少，假日人就很多了！

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲攤位器具和味道幾乎都沒變，只有換成兒子接手攤位，動作也差不多，看來SOP都有傳承下來。

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲外帶會用塑膠袋裝起來，如果會在意的話，就選擇內用，或是自己帶保溫瓶。

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼嘉義南門包氏炭燒杏仁茶》嘉義早餐嘉義南門圓環杏仁茶推薦嘉義阿伯杏仁茶老店。（圖／部落客Darren授權提供）

總結
來嘉義必吃的限定早餐，許多人在街邊坐著小椅子，圍著烤爐喝杏仁茶的感覺很棒！記得來到嘉義南門包氏炭燒杏仁茶之前，要查一下FB粉絲團，看看是否有營業。

嘉義南門包氏炭燒杏仁茶

地址：600嘉義市東區民族路191號
電話：0928－503503
營業時間：06：00－10：00（周一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 嘉義南門包氏炭燒杏仁茶 嘉義美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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