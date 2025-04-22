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零食界好市多＋懷舊點心天堂應有盡有！台南最大零食批發工廠　

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「百興隆食品行」是台南最大零食批發工廠，擁有超過2千則、4.1顆星的網路評價。販售零食、餅乾、糖果、蜜餞、伴手禮等等，不用加入會員就可以享有批發價，零食控絕對要來這裡挖寶，還有許多懷舊古早味零食！

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交通＆停車資訊

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲百興隆食品行位在台南市安南區北安路三段180號，門口就是免費停車場。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

環境
餅乾零食非常多，都有分門別類擺放好，陳列架上面都有標示價錢，店內也有推車可以使用，看起來有不少店家會來這裡採買。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲百興隆食品行整體規模很大，而且東西很多。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

不愧是被鄉民稱為台版好市多零食專賣店
在這裡看得到好多以前常見的零食，現在就連超市都很少看到。像是我小時候常吃的菜脯餅、飛機餅乾、牛角餅乾、雞塊、卡哩卡哩等等，這裡通通都有。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲鱈魚絲、鱈魚片。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲第一眼我就看到嗶嗶糖、巧克球、橡皮糖、柑仔糖等等，這些在以前的柑仔店都會出現，後來越來越少了。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲這個涼糕條長長一條，沒想到在這裡也有賣，以前這個都會搭配戳戳樂一起做為獎品。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲蜜餞、仙楂餅也能輕鬆買到，種類也不少，幾乎基本款通通都有。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼麻荖、花生糖以及米荖等等。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

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▲西式餅乾，整盒的杏仁薄片、核桃酥、巧克力酥等等。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

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▲逛著逛著居然看到整盒的牛粒，居然連台版馬卡龍也有。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲也有賣小包裝的零食。

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▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲這區就有點類似以前的小豆苗或零嘴小城市，逛著逛著覺得根本就是柑仔店，很多糖果零食這裡都有，還可以拿空紙箱裝。

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

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▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

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▲連古早味糕仔、銅錢餅也有，我想百興隆食品行唯一缺點應該就是東西太多了，買不完！

▲▼百興隆食品行》百興隆零食批發工廠糖果餅乾批發推薦台版好市多零食批發中心分享。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

百興隆食品行

地址：台南市安南區北安路三段180號
電話：06－2476495
營業時間：08：00－19：00（周日09：00開始營業；周一公休)

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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關鍵字： 百興隆食品行 台南美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

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