零食界好市多＋懷舊點心天堂應有盡有！台南最大零食批發工廠　

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「百興隆食品行」是台南最大零食批發工廠，擁有超過2千則、4.1顆星的網路評價。販售零食、餅乾、糖果、蜜餞、伴手禮等等，不用加入會員就可以享有批發價，零食控絕對要來這裡挖寶，還有許多懷舊古早味零食！

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交通＆停車資訊

▲百興隆食品行位在台南市安南區北安路三段180號，門口就是免費停車場。



環境

餅乾零食非常多，都有分門別類擺放好，陳列架上面都有標示價錢，店內也有推車可以使用，看起來有不少店家會來這裡採買。

▲百興隆食品行整體規模很大，而且東西很多。

不愧是被鄉民稱為台版好市多零食專賣店

在這裡看得到好多以前常見的零食，現在就連超市都很少看到。像是我小時候常吃的菜脯餅、飛機餅乾、牛角餅乾、雞塊、卡哩卡哩等等，這裡通通都有。

▲鱈魚絲、鱈魚片。

▲第一眼我就看到嗶嗶糖、巧克球、橡皮糖、柑仔糖等等，這些在以前的柑仔店都會出現，後來越來越少了。

▲這個涼糕條長長一條，沒想到在這裡也有賣，以前這個都會搭配戳戳樂一起做為獎品。

▲蜜餞、仙楂餅也能輕鬆買到，種類也不少，幾乎基本款通通都有。

▲▼麻荖、花生糖以及米荖等等。

▲西式餅乾，整盒的杏仁薄片、核桃酥、巧克力酥等等。

▲逛著逛著居然看到整盒的牛粒，居然連台版馬卡龍也有。

▲也有賣小包裝的零食。

▲這區就有點類似以前的小豆苗或零嘴小城市，逛著逛著覺得根本就是柑仔店，很多糖果零食這裡都有，還可以拿空紙箱裝。

▲連古早味糕仔、銅錢餅也有，我想百興隆食品行唯一缺點應該就是東西太多了，買不完！

百興隆食品行

地址：台南市安南區北安路三段180號

電話：06－2476495

營業時間：08：00－19：00（周日09：00開始營業；周一公休)

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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