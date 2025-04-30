開店10分鐘煙燻鴨腿飯一掃而空！高雄米其林推薦老字號鴨肉飯

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

高雄左營區的「正宗鴨肉飯」在地經營多年，提供鴨肉飯、鴨腿肉飯、鴨肉麵、鴨肉切盤、下水湯、米血等餐點，曾入選2022、2023年米其林必比登推薦，價格親民、口味實在。每到用餐時間都人潮滿滿，開店10分鐘煙燻鴨腿飯就賣光，是不少人的高雄美食好選擇。

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位置

正宗鴨肉飯距離高雄市公車站－自由二路口走路只要5秒鐘；距離高雄捷運－巨蛋站2號出口走路12分鐘。鄰近瑞豐夜市、大樂DOLLARS、文藻外語大學等場所。

菜單

提供鴨肉切盤和以鴨肉為主食的飯、美濃粄條、意麵、粉麵等等，鴨肉有煙燻與鹽水，以限量煙燻鴨腿飯為招牌，還有綜合下水湯、豆菜、米血、燙青菜等餐點。

料理過程

由多位師傅所料理，所以有可能會因為手法與繁忙度而有不同的口感，繁忙時鴨肉飯會是以機器分切一大鍋，但在網路上有看到其他人的鴨肉飯，是用手現切的厚實鴨肉塊。

環境

▲就是傳統的小吃攤，接近餐館等級的內用環境，整潔但是稍嫌擁擠，類似香港的粉麵檔，內用提供紙巾與空調。

▲調味料提供辣椒醬、胡椒粉、醬油膏、甜辣醬等。

餐點

▲我們點了鴨肉飯、限量鴨腿飯、滷蛋、滷豆腐。



正宗鴨肉飯

地址：高雄市左營區裕誠路245號

電話：07－5566428

營業時間：11：00－20：30

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