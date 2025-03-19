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空姐空少的口袋美食！鄰近桃園機場黏嘴流滷肉飯　滿滿帶皮五花丁

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

桃園大園區的「隨園小吃」在地經營超過20年，提供肉燥飯、麵食、滷味等餐點，鄰近桃園機場、機捷桃園機場第一航廈和菓林夜市、坑口彩繪村，價格親民、口味實在，是不少人的桃園小吃好選擇。

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位置
位於桃園市大園區三民路二段99號，距離桃園市公車站「樹仔坡」走路2分鐘。鄰近桃園機場、機捷桃園機場第一航廈、樹仔坡、菓林夜市、坑口彩繪村，周邊有阿柑米苔目冰、兄弟美食館、小王牛肉麵、食出韻機場口便當店、老船長餐廳、蒸煮流胡椒豬肚雞鍋等餐廳。

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

菜單

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

環境

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

▲隨園小吃環境簡單而樸實，內用提供紙巾與空調，不少空姐、空少、地勤人員上下班時刻都會來外帶餐點。

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

▲調味料提供辣油、胡椒粉、烏醋、醬油與辣豆瓣。

餐點

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

▲在隨園小吃我們點了滷肉飯、炸醬麵與滷味。由多年經驗的師傅所掌廚，料理現點現做需要等候，但是這樣口感更佳。

滷肉飯
這裡的滷肉飯是黏嘴流派，帶皮五花丁燉煮的相當入味，口感軟嫩帶豐腴油脂香氣，肉香與噴香的豬油香非常重口，搭配米粒下肚相當涮嘴，肉量也給得很有誠意。

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

炸醬麵
隨園小吃的炸醬麵相當彈牙，以寬麵條為底，佐以肉燥與炸醬提出香氣，整體的蒜感不重，攪拌均勻下肚相當過癮，還附有小白菜與蔥花提出香氣。

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

滷味
隨園小吃的滷味價格也不貴，比起台北與桃園機場的售價非常親民，淋上醬油膏與蔥花提味。整體滷汁沒什麼味道，僅靠醬汁提出香氣。

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼桃園麵食【隨園小吃】 大園美食|空姐空少的口袋名單|離家最近的家鄉味|挑戰地表最便宜|紅眼班機來這裡買晚餐超划算。（圖／部落客美熊授權提供）

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隨園小吃

地址：桃園市大園區三民路二段99號
電話：03－3935352
營業時間：11：00－21：30

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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