兩米彩虹牽絲！西門町浮誇系爆漿吐司　還有紫米飯糰填滿肉鬆芋泥

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台北萬華區的「金花碳烤吐司專賣」是在地的人氣吐司餐廳，菜單提供碳烤吐司、飯糰、蛋餅等餐點，鄰近捷運西門站、西門町商圈。用料實在、餐點精緻，是不少人的西門町美食好選擇。

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位置

距離台北市公車站－長沙街走路2分鐘；距離台北捷運－西門站1號出口走路3分鐘。鄰近捷運西門站、西門町商圈、西門紅樓、華西街夜市。

菜單

提供吐司、蛋餅、飲品、飯糰、漢堡、炸物與套餐等種類。以芋見幸福、一道彩虹熱壓吐司、紫米飯糰等餐點聞名，吐司有壁咚系列、赤燒豬系列、奶蛋素系列、咕咕雞系列、甘味系列、熱壓吐司系列、法式系列。

環境

金花碳烤吐司的用餐環境很漂亮，穿梭長廊彷彿踏入歐風俱樂部，消去了西門町街頭的喧囂。創意燈條與懷舊物件營造復古氛圍，窗花、永生花則交織出輕奢華感，逛街疲憊了來這不僅能補充能量，優雅的格調能夠撫慰疲憊的身軀。內用提供紙巾、空調與洗手間。

料理過程

由多年經驗的主廚所料理，熟練地在鐵板打下雞蛋，接著加入乳酪絲、切達起司等配料，再放上炭烤出酥香的吐司，並擠入不同配料。熱壓吐司包入多種餡料後熱壓出香氣，飯糰也是現點現捏，肉鬆、醬汁等配料塞好塞滿。

餐點

▲我們點了芋見幸福、牛牛壁咚、一道彩虹熱壓吐司、肉鬆艷芋紫米飯糰。

芋見幸福

大甲芋頭化身超綿密芋泥，甜蜜芋頭香氣化開在唇齒間，搭配起司、歐姆蛋，濃郁乳香和煉乳妝點上甜美滋味，齒頰間的芋頭與奶香令人陶醉。

牛牛壁咚

抹上手作花生醬與切達起司醬提出風味，起司乳香與雞蛋滑潤感彼此相擁。漢堡排厚實飽含汁水，極度厚切大口咬下超過癮，花生的香醇畫龍點睛，早餐來一份直接飽到下午。

一道彩虹熱壓吐司

牽絲兩公尺，四種顏色莫扎瑞拉也太繽紛，佐以煉乳與蜂蜜帶出甜蜜芬芳，酥脆外皮包裹柔潤內餡，熱熱咬下整個乳酪爆出。

肉鬆艷芋紫米飯糰

飯糰以紫米與長糯米的黃金比例為底，彈牙帶點嚼感，芋泥、肉鬆與荷包蛋塞好塞滿。芋泥看似突兀卻意外的般配，有點像是芋泥酥，但外皮為米粒。肉鬆的酥香與荷包蛋的濕潤感相當平衡，多層次香氣從舌尖蔓延到喉間。

金花碳烤吐司專賣

地址：台北市萬華區漢中街195號1樓

電話： 0905－663001

營業時間： 08：00－15：30

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