馬來西亞沙巴潛水客私藏美食！牛雜「蘇多」米粉湯肉量毫不手軟

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

馬來西亞沙巴的「Wang Wang Soto House／旺旺蘇多屋」在地經營5年多，斗湖仙本那的「旺旺蘇多屋」菜單提供飯麵、蘇多等餐點，鄰仙本那交通碼頭、Terowong Street Semporna品項多樣、用料實在，近馬布島、卡帕萊島是不少人的仙本那美食、斗湖小吃、沙巴蘇多好選擇。

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評價

牛筋、牛肚、牛肉、墨魚丸、蝦丸一次滿足，米粉、油麵、米飯任你搭，潛水客私藏的口袋名單，巨無霸虎蝦快比手掌大。

在哪裡

位於Lot41,Block F, Jalan Baru Semporna, Semporna, Malaysia；Wang Wang Soto House距離仙本那巴士站－Dyana Line（ Bus Express Terminal ）走路4分鐘、仙本那交通碼頭走路11分鐘；鄰近仙本那交通碼頭、海豐碼頭、Terowong Street Semporna、馬布島、卡帕萊島；週邊有海景海鮮樓、DOZO NANYANG KOPI HOUSE SEMPORNA、詹全記、Nasi Kandar Al-Farisha、Restoran Hanisa Nasi Kandar、Summer Breeze Cafe、楓林餐館、APPLE CAKE HOUSE、海龙Sea Dragon seafood Restauran、Bataras Hypermarket Semporna、肥媽海鮮、等餐飲、場所。

價目表

菜單提供蘇多類、飯、麵、炒類、飲品、點心等種類；蘇多類先選擇主食（米粉、乾撈米粉、油麵湯、乾撈油麵與米飯）再選擇配料（雞絲、牛肉、牛雜、魚片、鮮蝦、八爪螺以上可搭配墨魚丸與蝦丸，海鮮、牛雜海鮮、蝦丸、墨魚丸、魚丸、龍躉、老虎蝦），餐點可以加購炸蔥、青蔥、雞蛋、加湯、加米粉與丸。

環境

環境算是傳統的小吃麵攤，以仙本那當地算是舒適，內用提供紙巾與電扇；老闆娘是語言天才，馬來語、英文都會很正常，還精通華語與廣東話，店內除了現金也有提供掃碼支付。

調味料

▲提供胡椒粉、醬油、醋、辣醬與隨餐的金桔與特製醬汁。

吃什麼

這次來到了馬來西亞沙巴邦找美食，我們前往斗湖仙本那的旺旺蘇多屋吃午餐，在旺旺蘇多屋我們點了一碗牛雜蘇多米粉加蝦丸、墨魚丸與牛肉蘇多油麵。

牛雜蘇多米粉加蝦丸、墨魚丸

牛雜蘇多是店內的招牌品項，湯頭鮮美溫潤，濃郁飽滿而不膩口，胡椒香氣撲鼻而來，還有薑黃、香茅、蒜頭等辛香料滋味在舌尖漫開。

牛筋、牛肚、牛肉都吃得到

牛肉算是有抓過，比起越南河粉的生牛肉再軟一些，牛肚燉煮得軟糯而入味，牛肚片狀沒有太多雜味，沾附上酸甜醬挺開胃，再加購墨魚丸、蝦丸更滿足，蝦丸彈牙帶鮮蝦味，墨魚丸還能吃到章魚塊的Q感。

▲米粉吸附上湯汁香氣十足，雖然泡過湯卻不會軟爛，如果能搭配粿條肯定更棒。

牛肉蘇多油麵

旺旺蘇多屋的牛肉蘇多油麵肉量也是給好給滿，搭配上蘇多湯別有風味，牛肉片軟嫩而不鬆散，比起台灣的五花牛麵肉量多上許多，綴飾以油蔥酥與香菜碎、蔥花提出香氣；油麵比起台灣黃油麵更加彈牙，帶鹼水麵獨有的鹼味。

沾醬

▲旺旺蘇多屋的沾醬看起來有點像是沙嗲，不過吃起來是酸甜鹹感。

飲品

▲飲品點了一杯拉茶與南洋咖啡。

蘇多SOTO是什麼

「Soto Ayam」是印度尼西亞的國民料理，中文字面就是雞肉湯的意思，可以視為印尼式湯麵，類似印度瑪撒拉的概念，以多種不同食材、香料熬煮，亦可以搭配不同主食、肉品海鮮，所以各地區都有不同的湯底風味與主食搭配。

因為斗湖仙本那緊鄰印尼北加里曼丹，族群間有緊密的關係

包括但不限於工作、生活、移居與婚姻，也將這種料理文化傳播並深耕在沙巴甚至東馬到整個大馬，不同地方的物產會搭配不同主食，在沙巴以海鮮為主，斗湖市源源蘇多為當地海鮮蘇多麵名店，在沙巴亞庇則有不同類別的餐廳有販售，像是我們就在Mamak吃到印度風味的薑黃SOTO。

價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考。

Wang Wang Soto House／旺旺蘇多屋

地址：馬來西亞沙巴邦斗湖省仙本那縣仙本那鎮仙本那新城F區41號

營業時間：06：30－15：00（公休見粉專）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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