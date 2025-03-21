澎湃炒麵40元超大一碗！台中老饕激推骨仔肉湯　帶筋肉塊Q嫩入味

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台中太平區的「阿生師炒麵大骨湯」在地經營30年，菜單提供骨仔肉湯、炒麵等餐點，還能免費續湯；鄰近古農莊文物館、太平長億夜市、修平科技大學、大里工業區，價格親民、份量實在，是不少人的台中美食好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

阿生師炒麵大骨湯位於台中市太平區光興路648號，距離台中市公車站「光興正光街口」走路2分鐘。鄰近慈明高中、修平科技大學、大里工業區、古農莊文物館、太平長億夜市；周邊有金記麵點、林記飯館、東坡肉粽、石敢當炸雞、領鮮牛肉麵等餐廳。

菜單

▲提供主食、湯品、小菜等種類。

料理過程

▲由老師傅一家所經營，湯頭以多種內臟與大骨大火熬煮三小時，佐以筍絲、酸菜提出香氣。炒麵則會淋上肉燥與醬汁。

調味料

▲提供東泉辣椒醬、蒜泥與蒜頭辣油。

餐點

▲我們點了骨仔肉湯與炒麵。

炒麵

相當大碗，中碗就比別家的三碗還要大，黃油麵上桌前會再淋上滷肉與醬汁，鹹香感伴隨麵條下肚超涮嘴，佐以辣椒醬與蒜泥風味更佳。當然在地的東泉辣椒醬也不可少，酸甜滋味增添滑潤感。

骨仔肉湯

店內的人氣品項，瘦肉軟嫩帶骨邊肉的嚼感與香氣，還有軟骨的脆感，帶筋肉塊則多了些Q感，咬起來很彈牙。湯頭鹹香帶酸菜香氣，整體較重口味，還有筍絲與香菜畫龍點睛，湯品都附有豬血。據說綜合湯更厲害，大腸、粉腸、豬血一次滿足。

阿生師炒麵大骨湯

地址：台中市太平區光興路648號

電話：0979－972452

營業時間：06：45－13：00；周二09：00－17：00（周一公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►首爾廣藏市場必排！外酥內Q糯米麻花捲 綜合雙胞胎＋肉桂捲口感

►傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

►堅持古法炭爐燒咖啡！巨無霸豬扒包一口無法掌握 澳門60年老字號