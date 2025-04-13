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85元爌肉飯誇張肉量快蓋不住！霧峰30年隱藏老店　燉滷入味超下飯

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

台中霧峰區的「霧峰爌肉飯」在地經營30多年，霧峰中正路的老店菜單提供爌肉飯、肉羹、便當等餐點，鄰近霧峰農工、霧峰市場價格親民、份量實在，近霧峰林家宮保第園區、朝陽科大是不少人的霧峰爌肉飯、霧峰中正路美食、朝陽科大小吃好選擇。

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▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

評價
滿出來爌肉根本就是爌肉山，一碗比別人四碗爌肉還要多，排隊半小時運氣好還沒賣完，滿到幾乎看不到米飯啦！爌肉份量多到像肉不用錢，網友直呼「懷疑老闆是在做功德的」、「感謝老闆讚嘆老闆」。

在哪裡
霧峰爌肉飯位於台中市霧峰區中正路1158號；霧峰爌肉飯距離台中市公車站－甲寅里（中正路）走路2分鐘；鄰近霧峰農工、霧峰市場、霧峰中正路商圈、霧峰林家宮保第園區、朝陽科大；霧峰爌肉飯周邊有等餐飲、場所。

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

價目表
提供米飯、湯品與麵食；米飯提供爌肉飯、肉燥飯、肉羹飯；麵食提供肉羹麵、肉羹米粉、切仔麵、米粉、陽春麵；湯品提供肉羹、大腸豬血湯、小腸豬血湯、大腸湯、小腸湯、隔間肉湯、粉腸湯、豬血湯、貢丸湯與豆腐湯。

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境
就是簡單的老字號小吃攤，從前有提供內用空間，現在僅提供外帶。

料理過程
由老闆一家幾個長輩所經營，滷肉每天早上由秘方醬汁精心熬煮，肉羹多種配料燙熟後再經過勾芡，麵食則是現點現煮，便當菜賣完就要等下一爐，師傅在後臺一路炒菜不停歇，都能吃到熱騰騰的配菜。

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

調味料

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供特製辣椒醬。

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲人潮滿滿，一開攤就開始有鄰居前來吃飯，當天11點來已經大排隊，中午更是要等20分鐘起跳，還有可能提早賣完。

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

吃什麼

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲這次來到了台中霧峰區找美食，我們前往霧峰中正路商圈的霧峰爌肉飯吃午餐，在霧峰爌肉飯我們點了一碗大的爌肉飯。

大碗爌肉飯

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲霧峰爌肉飯的大碗爌肉飯真的巨無霸，滿滿的爌肉幾乎快蓋不上盒蓋，肉量給好給滿兩個人吃一碗也夠吃。

爌肉以帶皮豬五花為底
切成條塊狀在鍋中燉滷入味，滷汁算是鹹甜感的風味，可以選擇肥一些或瘦一些，我們這一碗算是肥瘦肉兼有，肥肉油脂感豐腴也相當入味，帶皮的Q感咬起來好不滿足，瘦肉雖然乾了一些，不過比起肥肉更有醬香。

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

滷汁搭配白飯好不滿足，除了上層滿滿的肉量，下層不只有白飯，還有不少配菜，多達5至6種便當菜誠意滿滿，蔬菜、筍乾、豆干通通有，調味適中也不會蓋掉爌肉的風味。

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼霧峰爌肉飯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

霧峰爌肉飯

地址：台中市霧峰區中正路1158號
電話：04－23306822
營業時間：06：30－13：30（周一日公休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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