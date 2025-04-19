越南河粉一賣超過百年！牛骨熬製濃郁湯頭　油條吃法在地人最愛

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

越南河內的「Phở Gia Truyền Bát Đàn」在地營業超過百年，菜單提供牛腩河粉、生牛肉河粉、熟牛肉河粉，鄰近河內車站、河內老城區、昇龍皇城、胡志明陵寢，用料實在、口味傳統，是不少人的越南美食好選擇。

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位置

▲距離河內巴士站－Minh Phuong Ha Noi Co走路2分鐘，鄰近昇龍皇城、胡志明陵寢、河內車站、河內老城區。



菜單

供應越南河粉，有三種不同部位的牛肉，分別是phở tái nạm（半生熟牛加牛腹脅肉片）、phở tái（後腿肉／生）和 phở chín（牛腩／熟），也可以加蛋、油條，提供簡單中文與英文點餐服務。

料理過程

傳承百年的好手藝，店家稱由多種天然食材熬煮，湯頭以烤牛骨、燒牛肉、雞肉、八角等食材精心熬煮，再用高湯去燙熱泡開的河粉，接著鋪上各式肉塊，佐以檸檬、胡椒提出香氣，香菜、洋蔥、青蔥給得不少。

環境

▲以越南小吃店來說算是有裝潢過及提供內用空間，但環境較為狹窄和悶熱，有點像在香港用餐的感覺，內用提供紙巾。



調味料

▲提供越南辣椒片、醋、辣椒醬、魚露與甜黑醬，檸檬要詢問才會提供。

餐點

▲我們點了phở tái nạm（半生熟牛加牛腹脅肉片）、phở tái（後腿肉／生）。



phở tái nạm（半生熟牛加牛腹脅肉片）

一次能吃到兩種牛肉，分別是tái與nạm，就是半生熟牛肉片（小塊）、牛腹脅肉片（大塊），湯頭溫潤清甜而醇厚，不僅有牛肉的甘醇與油脂感，還有蔬果與魚露的清甜，湯頭特別加入香茅增添層次，更有蔥花、洋蔥的辛香感與甘味提鮮，搭配上檸檬與辣椒片提味更是過癮。生牛肉口感較嫩而瘦，牛腹脅肉片像是在吃薄切的牛排，肉感飽滿帶點油花香氣與肉汁。

phở tái（後腿肉／生）

更能夠感受到湯頭的純粹，精心的湯頭佐以蔥、洋蔥帶出風味，有別於南方大量的豆芽菜、九層塔與蒜酥，這裡則是以越南水菜為底，有點像是台灣的陽春麵搭配一些小白菜，滋味較為淡雅。不過這間的肉量在越南本地算少，整體較可惜一些。

油條

搭配河粉的好選擇，類似吃豆漿油條的吃法，把河粉湯當作豆漿，拿油條沾附來吃，將油條吸附滿湯汁，泡軟更有味道。

Phở Gia Truyền Bát Đàn



營業時間：06：00－10：00、18：00－20：30

地址：49 P. Bát Đàn, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

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