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越南河粉一賣超過百年！牛骨熬製濃郁湯頭　油條吃法在地人最愛

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

越南河內的「Phở Gia Truyền Bát Đàn」在地營業超過百年，菜單提供牛腩河粉、生牛肉河粉、熟牛肉河粉，鄰近河內車站、河內老城區、昇龍皇城、胡志明陵寢，用料實在、口味傳統，是不少人的越南美食好選擇。

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位置

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲距離河內巴士站－Minh Phuong Ha Noi Co走路2分鐘，鄰近昇龍皇城、胡志明陵寢、河內車站、河內老城區。

菜單
供應越南河粉，有三種不同部位的牛肉，分別是phở tái nạm（半生熟牛加牛腹脅肉片）、phở tái（後腿肉／生）和 phở chín（牛腩／熟），也可以加蛋、油條，提供簡單中文與英文點餐服務。

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

料理過程
傳承百年的好手藝，店家稱由多種天然食材熬煮，湯頭以烤牛骨、燒牛肉、雞肉、八角等食材精心熬煮，再用高湯去燙熱泡開的河粉，接著鋪上各式肉塊，佐以檸檬、胡椒提出香氣，香菜、洋蔥、青蔥給得不少。

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

環境

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲以越南小吃店來說算是有裝潢過及提供內用空間，但環境較為狹窄和悶熱，有點像在香港用餐的感覺，內用提供紙巾。

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

調味料

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲提供越南辣椒片、醋、辣椒醬、魚露與甜黑醬，檸檬要詢問才會提供。

餐點

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲我們點了phở tái nạm（半生熟牛加牛腹脅肉片）、phở tái（後腿肉／生）。

phở tái nạm（半生熟牛加牛腹脅肉片）
一次能吃到兩種牛肉，分別是tái與nạm，就是半生熟牛肉片（小塊）、牛腹脅肉片（大塊），湯頭溫潤清甜而醇厚，不僅有牛肉的甘醇與油脂感，還有蔬果與魚露的清甜，湯頭特別加入香茅增添層次，更有蔥花、洋蔥的辛香感與甘味提鮮，搭配上檸檬與辣椒片提味更是過癮。生牛肉口感較嫩而瘦，牛腹脅肉片像是在吃薄切的牛排，肉感飽滿帶點油花香氣與肉汁。

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

phở tái（後腿肉／生）
更能夠感受到湯頭的純粹，精心的湯頭佐以蔥、洋蔥帶出風味，有別於南方大量的豆芽菜、九層塔與蒜酥，這裡則是以越南水菜為底，有點像是台灣的陽春麵搭配一些小白菜，滋味較為淡雅。不過這間的肉量在越南本地算少，整體較可惜一些。

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

油條
搭配河粉的好選擇，類似吃豆漿油條的吃法，把河粉湯當作豆漿，拿油條沾附來吃，將油條吸附滿湯汁，泡軟更有味道。

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼越南河粉【Phở Gia Truyền Bát Đàn】河內美食|只賣河粉與油條生意搶搶滾|河粉一煮超過百年歷史的好味道|人潮滿滿鄉親直呼「等待河粉」。（圖／部落客美熊授權提供）

Phở Gia Truyền Bát Đàn

營業時間：06：00－10：00、18：00－20：30
地址：49 P. Bát Đàn, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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