台南「無名紅豆餅」五顆20元！餅皮微酥灌入滑潤內餡、蛋香超濃郁

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台南西港慶安宮前的「大廟前無名紅豆餅」在地經營近30年，菜單提供紅豆餅、奶油餅、蘿蔔絲餅、花生餅、巧克力餅等餐點，價格親民、口味實在，鄰近西港區公所、西港大橋，是不少人的台南下午茶好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

位於台南市西港區慶安路32號，距離台南市公車站「慶安宮站」走路30秒。鄰近西港慶安宮、西港公有零售市場、西港區公所、西港大橋，周邊有河南冰莊、阿蘭麵店、老徐牛肉湯、南風冰菓室等餐廳。

菜單

▲提供紅豆餅、奶油餅、蘿蔔絲餅、花生餅、巧克力餅。

料理過程

由老闆娘祖孫三代一同顧店，老闆娘熟練地在爐台上製作餅皮，倒入自製的麵糊用木樁抹平，定型烤出酥殼，接著加入不同口味內餡，然後翻面將餅結合。

餐點

▲我們點了紅豆餅、奶油餅、蘿蔔絲餅、花生餅、巧克力餅。

奶油餅

店內的人氣品項，使用的是傳統的克林姆，多見在各大雞蛋糕、車輪餅與麵包店。整體醬料雖然不多，但是以一顆4元而言算是實在，微酥餅皮灌入滑潤內餡，濃郁蛋乳香氣綻開在口中。

花生餅

不僅僅有花生，更像是芝麻花生餅，有點像是包餡麻糬的組合。整體芝麻香氣較重，搭配上糖粉的甜感，綜合芝麻的苦香，花生粉則帶來堅果香氣與顆粒感。

蘿蔔絲餅

▲不是蔥油餅店、餡餅攤的那種，而是包入蘿蔔絲餡的車輪餅，有點像是迷你版的蘿蔔絲盒子，鹹鹹甜甜的很涮嘴。

紅豆餅

▲招牌的紅豆餅以花豆與紅豆熬煮軟爛，成泥狀帶些微顆粒感，伴隨餅皮入口，甜蜜感十足，只可惜料沒有多到爆漿的程度。

巧克力餅

不同於新式巧克力餅多是以巧克力克林姆為底，這裡是使用類似雞蛋糕的作法，以巧克力絲來做搭配，算是所有口味中甜度最高的。

大廟前無名紅豆餅

地址：台南市西港區慶安路32號

電話：0912－792003

營業時間：14：00－17：30（公休見臉書社團「我是西港人」）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►首爾廣藏市場必排！外酥內Q糯米麻花捲 綜合雙胞胎＋肉桂捲口感

►傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

►堅持古法炭爐燒咖啡！巨無霸豬扒包一口無法掌握 澳門60年老字號