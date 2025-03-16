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台南「無名紅豆餅」五顆20元！餅皮微酥灌入滑潤內餡、蛋香超濃郁

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

台南西港慶安宮前的「大廟前無名紅豆餅」在地經營近30年，菜單提供紅豆餅、奶油餅、蘿蔔絲餅、花生餅、巧克力餅等餐點，價格親民、口味實在，鄰近西港區公所、西港大橋，是不少人的台南下午茶好選擇。

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位置
位於台南市西港區慶安路32號，距離台南市公車站「慶安宮站」走路30秒。鄰近西港慶安宮、西港公有零售市場、西港區公所、西港大橋，周邊有河南冰莊、阿蘭麵店、老徐牛肉湯、南風冰菓室等餐廳。

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

菜單

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲提供紅豆餅、奶油餅、蘿蔔絲餅、花生餅、巧克力餅。

料理過程
由老闆娘祖孫三代一同顧店，老闆娘熟練地在爐台上製作餅皮，倒入自製的麵糊用木樁抹平，定型烤出酥殼，接著加入不同口味內餡，然後翻面將餅結合。

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

餐點

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲我們點了紅豆餅、奶油餅、蘿蔔絲餅、花生餅、巧克力餅。

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

奶油餅
店內的人氣品項，使用的是傳統的克林姆，多見在各大雞蛋糕、車輪餅與麵包店。整體醬料雖然不多，但是以一顆4元而言算是實在，微酥餅皮灌入滑潤內餡，濃郁蛋乳香氣綻開在口中。

花生餅
不僅僅有花生，更像是芝麻花生餅，有點像是包餡麻糬的組合。整體芝麻香氣較重，搭配上糖粉的甜感，綜合芝麻的苦香，花生粉則帶來堅果香氣與顆粒感。

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

蘿蔔絲餅

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲不是蔥油餅店、餡餅攤的那種，而是包入蘿蔔絲餡的車輪餅，有點像是迷你版的蘿蔔絲盒子，鹹鹹甜甜的很涮嘴。

紅豆餅

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

▲招牌的紅豆餅以花豆與紅豆熬煮軟爛，成泥狀帶些微顆粒感，伴隨餅皮入口，甜蜜感十足，只可惜料沒有多到爆漿的程度。

巧克力餅
不同於新式巧克力餅多是以巧克力克林姆為底，這裡是使用類似雞蛋糕的作法，以巧克力絲來做搭配，算是所有口味中甜度最高的。

▲▼台南紅豆餅【大廟前無名紅豆餅】西港美食|一顆紅豆餅4塊錢也太佛心了|一天只煎兩小時賣完就收工|在地人從小學吃到大的鄉土記憶。（圖／部落客美熊授權提供）

大廟前無名紅豆餅

地址：台南市西港區慶安路32號
電話：0912－792003
營業時間：14：00－17：30（公休見臉書社團「我是西港人」）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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