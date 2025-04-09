搜尋Google也找不到！豐原夜市神秘機車攤　香菜麥芽餅手工老味道

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者柯珮萱

豐原廟東麥芽餅是某次去豐原廟東夜市好奇買來試看看的麥芽餅，這種路邊攤麥芽餅現在也越來越少見了，有的也多半是有點年紀的阿北或阿婆騎著鐵馬叫賣（比如向上市場好像有一個但不常遇見），在廟東夜市這條狹窄走道，兩邊有著不少排隊美食，像是廟東川代菱角酥、廟東古客蒜肉飯等，但這攤豐原廟東麥芽餅，卻是沒有人介紹的攤位。

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▲大哥也很少特別招呼，但一靠近攤位詢問就好像打開老闆開關一樣。



店面位置

基本上Google是找不到地標資訊或營業時間的，但每到周末大約下午四點，就會看到大哥的身影跟機車出現在廟東夜市裡，沒有攤名或招牌，就是一台老機車老大哥加上老味道的手工麥芽餅。機車攤位上就是很古早味的擺攤木盒，製作麥芽餅需要的材料（像是花生粉、煎餅、香菜、衛生手套等）一應俱全擺在木盒分格裡。

老闆親切又健談

從麥芽糖可以一路聊到股票市場滔滔不絕，語氣又十分親切。麥芽餅對我來說並不是太陌生的零食，小時候還會追著麥芽餅鐵馬四輪車跑，只要聽到「叩嘍叩嘍」鐵罐聲出現，就知道又可以拿家裡破銅爛鐵，出去找鐵馬四輪車阿北換麥芽糖麥芽餅吃了。看到這台攤車，又讓人想起那幾近褪色的童年回憶。

傳承自老父親手藝

我在網路上Google豐原廟東麥芽餅時，有找到2021年貼文一家名為黃記麥芽餅的古早鐵馬攤車，賣的也是古早味麥芽餅據說在廟東夜市賣了10多年，跟現在我買的這台機車麥芽餅不知道有沒有關係就是。

而老闆說因為父親年邁沒辦法再出來賣，所以他就承繼了父親手藝假日也會出來擺攤販售，只是位置有時在廟東夜市正中間，有時又靠近尾端，哪裡有空位就擺在哪裡。這攤豐原廟東麥芽餅是現點現做，它們家的手工麥芽糖沒辦法久放，所以也無法事先做起來封裝販售。

麥芽餅都是現做

快速俐落的手上功夫，拿餅、夾進麥芽糖餡、裹進花生粉、再夾進三層麥芽糖餡，最後夾進香菜就能包裝完工。賣的是古早味零食，但老闆相當注重衛生，拉麥芽糖時一定戴好手套才開始作業。

麥芽餅 35元

▲麥芽餅一個是35元，買多還有優惠，但也不建議一次買太多，因為保存期限不長又不適合放冰箱。

▲可以選擇用煎餅或蘇打餅，我覺得煎餅比較好吃。

▲大片煎餅裡看製作過程就知道包進的麥芽糖餡分量實在，香菜份量也不少。

▲咬下去煎餅餅乾不會太過酥硬，有點特別的是裡面的麥芽糖是非常軟濕潤又完全不黏牙的，幾乎是入口有點微黏咀嚼感。

▲在口中隨著溫度慢慢融化了，不會有整塊糖黏在牙齒，花生粉還有加了些許梅子粉，加上滿滿香菜的香氣，好吃到每次來遇到都會買兩三塊回家吃。

整體心得

不管是我記憶中收破銅爛鐵「叩嘍叩嘍」的四輪車，或是老舊鐵馬車賣麥芽餅的身影，在城市中已經越來越少見，我想很多小朋友可能都沒吃過這種古早味手工麥芽糖的口味是什麼，還能在廟東夜市遇見真的是相當難得，有來廟東夜市還蠻推薦可以買來吃看看的。

豐原廟東麥芽餅

地址：台中市豐原區復興路50號

營業時間：16：00－23：00（老闆說主要在周末出現）

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