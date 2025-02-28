全台最多口味酸菜魚吃到飽！每人799元「牛豬雞＋海鮮」無限供應

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

台中春囍酸菜魚吃到飽，想不到在台中誠品480就吃得到！對愛吃酸菜魚的我來說再爽不過，春囍打邊爐台中誠品店推出全新酸菜魚火鍋吃到飽，有6種口味酸菜魚火鍋，可以說是全台灣最多口味酸菜魚！加上9種鮮切肉品、10種海鮮、現炒熟食、炸物熱食連千層蛋糕、冰火菠蘿油，還有酸菜魚主角烏鱧魚也全都讓你無限吃到飽也太爽，每人最低消費價格799還跟我去吃單點酸菜魚差不多，另外有超美新穎的太空主題餐廳空間，一看到就馬上想揪朋友快來吃了。

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店面介紹

春囍酸菜魚吃到飽台中誠品生活480

就在台中市政路上新開的誠品生活480六樓，春囍酸菜魚吃到飽是店面型態也相當好找，正面就相當亮眼，整個太空主題設計明亮又帶粉色妝點好特別，完全無法把眼前形象跟火鍋印象連結在一起。

座位多以4人到6人為主

店內從座位設計、桌椅、各種燈飾加上紫色與粉紅搭配的色調，整個風格好年輕又很有美式活力的風格，座位多以4人到6人為主，另一邊甚至還有適合家庭、公司聚餐慶生的圓桌座位，不管是在店裡的任何一個角落都是喜歡拍照打卡的人不能錯過的超美攝影棚！另外用餐部分限時120分鐘，可帶寵物但要放在寵物推車、寵物籃內。

菜單介紹

總共有5種湯底、6種料鍋可以選擇

海陸食材也有8種牛豬雞肉跟7種海鮮可以無限吃，加上各種自助吧食材、熟食、炸物平日午餐每人799元，假日和晚餐每人899元（140cm以下兒童只要299元最划算），有兩個小時可以用餐。三位以下開一鍋，四位以上開兩鍋，另外菜單上也有提供單點餐點的選項。

湯頭介紹

▲香菜酸菜魚鍋。

香菜酸菜魚鍋

是我最愛的湯頭之一，應該是因為我本身特愛香菜，鍋裡直接香菜整個鋪滿，烏鱧魚片也給滿滿，濃白湯頭喝起來是偏白胡椒有辛辣感的豬骨湯風味，適合不愛太重口味也愛香菜的人。

▲螺獅粉酸菜魚鍋。

螺獅粉酸菜魚鍋

是最豐盛的鍋物口味，春囍打邊爐本身的螺獅粉口味我就蠻喜歡的，裡面酸豆角、酸筍、石螺、粉絲一樣不少，螺獅粉該有的臭、酸、辣一應俱全，但風味淡雅些，微粗米粉相當能吸飽湯汁，裡面當然也裝滿滿烏鱧魚片。

▲「香辣螺獅粉」整個紅通通的看起來就很帶勁，鮮嫩魚片加上香辣湯頭好吃沒話說。

▲「番茄酸菜魚」大塊牛番茄切塊與雞蛋炒過後煮成酸菜魚鍋，爽口酸香，不吃辣的可以點這個。

▲「正宗酸菜魚」經典酸菜魚風味，跟我一樣愛爽辣又椒麻的酸菜魚風味就要選這個，夠味又不膩口。

▲「胡椒酸菜魚」顧名思義湯頭就有濃郁豬骨胡椒風味，醇厚又辣口又不油膩，每種食材涮了都好吃。

單點介紹

▲這道「麻辣涼粉」想開胃真的是必點，整個醬料辣麻兼具，拌完吃起來超爽快。

肉品介紹

▲經典牛五花／CAB霜降牛／澳洲板腱牛。

▲春囍梅花豬／經典豬五花／上品雞腿肉。

牛肉有「經典牛五花／CAB霜降牛／澳洲板腱牛」三種

肉品是現點現切，每次以小份上桌，裡面我最愛經典牛五花和CAB霜降牛，有油花肉質嫩、有厚度也不小片，板腱牛軟嫩好吃，但建議涮到五分熟就好。其他肉品有「春囍梅花豬／經典豬五花／上品雞腿肉」三種，豬肉一個扎實Q彈，一個有油脂Q嫩不膩。

▲麻辣牛肉／手工嫩牛肉。

▲烏鱧魚。

▲白蝦、蛤蠣、花枝漿、小卷、魷魚花。

「麻辣牛肉／手工嫩牛肉」一般火鍋店比較少見

麻辣牛肉調料比例很好，吃起來除了肉質嫩還有辣麻感，點重口味鍋物很推薦。其他肉品還有酸菜魚主角「烏鱧魚／鯛魚」，烏鱧魚可以吃到飽最爽，肉質跟單點酸菜魚店完全一樣，可以整大盤下鍋，整大串夾起來吃就是爽快！或者也有多利魚可以點，肉質也相當嫩口討喜。而海鮮有白蝦、蛤蠣、花枝漿、小卷、魷魚花也是無限量供應不怕你吃。

蔬食自助吧

提供的蔬食食材種類還不少

其中當然有我最愛的奶油白菜跟水蓮，其他像是香菇、高麗菜、大白菜、番茄、鴻喜菇、金針菇、蛋餃、魚餃、炸豆包、玉米筍等等，以現在高漲的菜價來說，還願意有提供這麼多蔬菜種類食材讓人開心。旁邊小自助吧還有五種麵類（冬粉／王子麵／蒸煮麵／鍋燒麵／烏龍麵）無限吃跟火鍋料可以夾。

熟食炸物

▲花雕雞／辣椒蝦。

▲地瓜球／炸薯條／咖哩魚蛋／麻辣鴨血。

在入口處有兩道「花雕雞／辣椒蝦」（炒類不定期更換品項）

難怪剛進店就聞到花雕酒香。花雕雞大塊好吃又軟嫩，是真的認真料理的花雕雞，至於辣椒蝦朋友說口味還不錯。座位區還有其他熟食可以夾，像是「咖哩魚蛋／麻辣鴨血／麻辣豆腐」，也有炸物像是地瓜球跟炸薯條，我還蠻愛咖哩魚蛋跟麻辣鴨血的。

飲料

▲有冬瓜茶、凍檸茶、茉香綠茶、鴨屎香烏龍茶、桃桃烏龍茶幾種可以點，一次就給整壺喝到爽。

甜點冰品

▲甜點部份也是在自助吧，除了常溫蛋糕、泡芙以外，不定時也會提供千層蛋糕，另外冰火菠蘿油也是甜點之一。

▲冰品部分有自助霜淇淋機（提供三種口味），另外也有冰淇淋可以自己挖（有四種口味）。

用餐心得

春囍酸菜魚吃到飽是近期吃過相當喜歡的火鍋吃到飽，湯頭特色、肉品海鮮品質都非常出色，自助吧的豐富品項更是大滿足，喜歡吃酸菜魚或是火鍋吃到飽的人都很推薦可以來試試。

春囍打邊爐台中誠品生活480店

地址：台中市西屯區市政路480號6F

電話：04－22519557

營業時間：周一至周五11：00－15：00、17：00－22：00，周六至周日11：00－22：00

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