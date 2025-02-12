脫單必拜！網友熱議全台8大月老廟　台中樂成宮聲量最高

▲台中樂成宮。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

記者黃士原／台北報導

每當面臨感情困擾或渴望新感情時，許多人會祈求掌管姻緣的「月下老人」保佑，希望可以遇到心儀對象。全台有許多靈驗的月老廟，「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近1年「月老廟」話題的網路聲量表現，列出全台8大月老廟。

▲網議全台八大月老廟。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

Social Lab社群實驗室觀察近1年網路上討論，列出全台8大月老廟，其中香火鼎盛的「台中樂成宮」聲量最高，其次是台北市大稻埕的「台北霞海城隍廟」，第3名到第8名分別是台北艋舺龍山寺、台南土城正統鹿耳門聖母廟、日月潭龍鳳宮、高雄關帝廟、台南祀典大天后宮與台南大觀音亭暨祀典興濟宮。

台中樂成宮

樂成宮建於清朝乾隆18年，到現在已經有260年歷史，是台中香火極鼎盛的廟宇之一，除了是三級古蹟旱溪媽祖廟以外，一般傳統廟宇參拜信眾多半是中老年人居多，但因為樂成宮的月老以靈驗著稱（台灣三大月老廟之一），也吸引不少年輕人前來一求姻緣。

台中樂成宮

地址：台中市東區旱溪街48號

電話：04-2211-1928

▲台北霞海城隍廟。（圖／老爺酒店集團提供）

台北霞海城隍廟

台北霞海城隍廟位於迪化街上，是內政部核定的三級古蹟。主祀城隍爺，旁廳的月下老人相當靈驗。信徒分布各地，因之前有日劇特地來此取景，使外國觀光客參觀人數與日俱增，尤以日本人為多，許多外國知名藝人皆來參拜，如日本演歌天后小林幸子、好萊塢女星莎拉潔西卡派克等，也特地到廟裡祈求姻緣，小林幸子更是參拜不到一年就傳出喜訊。

台北霞海城隍廟

地址：台北市大同區迪化街一段61號

電話：02-2558-0346

▲艋舺龍山寺。（圖／記者謝婷婷攝）

台北艋舺龍山寺

龍山寺由前殿、正殿、後殿及左右護龍構成，評定為二級古蹟。龍山寺的月下老人（月老神君）供奉位置在後殿的月老廳，相當靈驗。到龍山寺拜月下老人有些特別的程序，必須先從最大的觀世音菩薩拜起，依序拜過媽祖、文昌帝君、關聖帝君等眾神並說明此次來意後，才能去找月老公。

台北艋舺龍山寺

地址：台北市萬華區廣州街211號

電話：02-2302-5162

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟。（圖／記者蔡玟君攝）

台南土城正統鹿耳門聖母廟

已經有400年悠久歷史、至今已撮合登記在案的情侶超過一萬兩千件的鹿耳門聖母廟，不僅靈驗，拜月老還可以吃糖果，非常特別。

台南土城正統鹿耳門聖母廟

地址：台南市安南區城安路160號

電話：06-257-7547

▲龍鳳宮月老廟被網友公認為最靈驗的月老廟之一。（圖／微笑娃生活旅行 WaWa Syu's Travel & Life Daily提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

日月潭龍鳳宮

連在地人都認證其神秘又靈驗的月老廟，甚至還有求姻緣者在拜完後一個月就告別單身，加上藝人小甜甜也是來這拜過後就認識現任老公，讓不少渴望脫單的單身族都特地前往求拜。

日月潭龍鳳宮

地址：南投縣魚池鄉中山路291-26號

電話：04-9285-6818

▲高雄關帝廟。（圖／翻攝自高雄關帝廟粉專）

高雄關帝廟

位於高雄苓雅區的高雄關帝廟，為了讓大家都能祈求好姻緣，此廟貼心安排解說員，讓民眾可以依照正確的參拜步驟，求得好姻緣。

高雄關帝廟

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

▲台南祀典大天后宮月老。（圖／記者蔡玟君攝）

台南祀典大天后宮

祀典大天后宮的月老據傳每年可以撮合300對有緣人，因此香火鼎盛，這裡主要求結為連理為主，更是少數擁有專屬「月老靈籤」的廟宇，以筊杯三次得出「聖、陰、陽」排列組合結果求籤，極有特色。

台南祀典大天后宮

地址：台南市中西區永福路二段227巷18號

▲台南大觀音亭月老 。（圖／記者蔡玟君攝）

台南大觀音亭暨祀典興濟宮

同樣以拜月老聞明的大觀音亭，這裡的月老又有另一個暱稱為「說媒月老」，台南觀光旅遊局導覽老師陳冠州說，由於這裡的月老雕像嘴巴較大，就有傳言若想提親可以先來這裡參拜，有助於提親順利。

台南大觀音亭暨祀典興濟宮

地址：台南市北區成功路86號

電話：06-228-6720