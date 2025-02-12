ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

脫單必拜！網友熱議全台8大月老廟　台中樂成宮聲量最高

▲台中樂成宮美食。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲台中樂成宮。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

記者黃士原／台北報導

每當面臨感情困擾或渴望新感情時，許多人會祈求掌管姻緣的「月下老人」保佑，希望可以遇到心儀對象。全台有許多靈驗的月老廟，「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近1年「月老廟」話題的網路聲量表現，列出全台8大月老廟。

▲網議全台八大月老廟。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網議全台八大月老廟。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

Social Lab社群實驗室觀察近1年網路上討論，列出全台8大月老廟，其中香火鼎盛的「台中樂成宮」聲量最高，其次是台北市大稻埕的「台北霞海城隍廟」，第3名到第8名分別是台北艋舺龍山寺、台南土城正統鹿耳門聖母廟、日月潭龍鳳宮、高雄關帝廟、台南祀典大天后宮與台南大觀音亭暨祀典興濟宮。

台中樂成宮

樂成宮建於清朝乾隆18年，到現在已經有260年歷史，是台中香火極鼎盛的廟宇之一，除了是三級古蹟旱溪媽祖廟以外，一般傳統廟宇參拜信眾多半是中老年人居多，但因為樂成宮的月老以靈驗著稱（台灣三大月老廟之一），也吸引不少年輕人前來一求姻緣。

台中樂成宮
地址：台中市東區旱溪街48號
電話：04-2211-1928

▲台北霞海城隍廟。（圖／老爺酒店集團提供）

台北霞海城隍廟

台北霞海城隍廟位於迪化街上，是內政部核定的三級古蹟。主祀城隍爺，旁廳的月下老人相當靈驗。信徒分布各地，因之前有日劇特地來此取景，使外國觀光客參觀人數與日俱增，尤以日本人為多，許多外國知名藝人皆來參拜，如日本演歌天后小林幸子、好萊塢女星莎拉潔西卡派克等，也特地到廟裡祈求姻緣，小林幸子更是參拜不到一年就傳出喜訊。

台北霞海城隍廟
地址：台北市大同區迪化街一段61號
電話：02-2558-0346

▲艋舺龍山寺。（圖／記者謝婷婷攝）

台北艋舺龍山寺

龍山寺由前殿、正殿、後殿及左右護龍構成，評定為二級古蹟。龍山寺的月下老人（月老神君）供奉位置在後殿的月老廳，相當靈驗。到龍山寺拜月下老人有些特別的程序，必須先從最大的觀世音菩薩拜起，依序拜過媽祖、文昌帝君、關聖帝君等眾神並說明此次來意後，才能去找月老公。

台北艋舺龍山寺
地址：台北市萬華區廣州街211號
電話：02-2302-5162

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟。（圖／記者蔡玟君攝）

台南土城正統鹿耳門聖母廟

已經有400年悠久歷史、至今已撮合登記在案的情侶超過一萬兩千件的鹿耳門聖母廟，不僅靈驗，拜月老還可以吃糖果，非常特別。

台南土城正統鹿耳門聖母廟
地址：台南市安南區城安路160號
電話：06-257-7547

▲龍鳳宮月老廟被網友公認為最靈驗的月老廟之一。（圖／微笑娃生活旅行 WaWa Syu's Travel & Life Daily提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

日月潭龍鳳宮

連在地人都認證其神秘又靈驗的月老廟，甚至還有求姻緣者在拜完後一個月就告別單身，加上藝人小甜甜也是來這拜過後就認識現任老公，讓不少渴望脫單的單身族都特地前往求拜。

日月潭龍鳳宮
地址：南投縣魚池鄉中山路291-26號
電話：04-9285-6818

▲高雄關帝廟。（圖／翻攝自高雄關帝廟粉專）

高雄關帝廟

位於高雄苓雅區的高雄關帝廟，為了讓大家都能祈求好姻緣，此廟貼心安排解說員，讓民眾可以依照正確的參拜步驟，求得好姻緣。

高雄關帝廟
地址：高雄市苓雅區武廟路52號

▲台南祀典大天后宮月老。（圖／記者蔡玟君攝）

台南祀典大天后宮

祀典大天后宮的月老據傳每年可以撮合300對有緣人，因此香火鼎盛，這裡主要求結為連理為主，更是少數擁有專屬「月老靈籤」的廟宇，以筊杯三次得出「聖、陰、陽」排列組合結果求籤，極有特色。

台南祀典大天后宮
地址：台南市中西區永福路二段227巷18號

▲台南大觀音亭月老 。（圖／記者蔡玟君攝）

台南大觀音亭暨祀典興濟宮

同樣以拜月老聞明的大觀音亭，這裡的月老又有另一個暱稱為「說媒月老」，台南觀光旅遊局導覽老師陳冠州說，由於這裡的月老雕像嘴巴較大，就有傳言若想提親可以先來這裡參拜，有助於提親順利。

台南大觀音亭暨祀典興濟宮
地址：台南市北區成功路86號
電話：06-228-6720

關鍵字： 月老廟 情人節 旅遊情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【鞭炮到底在哪？】這麼大一個鞭炮你有看見嗎？

推薦閱讀

石門水庫遊湖開箱！湖光山色如潑墨畫

石門水庫遊湖開箱！湖光山色如潑墨畫

脫單必拜！網友熱議全台8大月老廟

脫單必拜！網友熱議全台8大月老廟

九族櫻花茶會2／14西洋情人節登場

九族櫻花茶會2／14西洋情人節登場

泰國禁酒令解除？總理盼刺激觀光

泰國禁酒令解除？總理盼刺激觀光

快訊／大甲媽遶境期程出爐！

快訊／大甲媽遶境期程出爐！

預付訂金享85折！凱菲屋推新春優惠

預付訂金享85折！凱菲屋推新春優惠

大宮平價奢華飯店！雙人房只要兩千多

大宮平價奢華飯店！雙人房只要兩千多

賣場10款「草莓季蛋糕麵包」

賣場10款「草莓季蛋糕麵包」

消費滿額抽鑽石項鍊！情人節餐飲優惠整理

消費滿額抽鑽石項鍊！情人節餐飲優惠整理

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

古亭隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！

招牌炒麵只要15元、內用還能免費續湯

3大手搖最新優惠一次看

台南「178年古宅」藏無菜單台菜料理

藏壽司再度聯名卡娜赫拉

北市「2大免費鬱金香海」搭車就到

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

「雙月創始青島店」2／13重新開門！限時3天送油飯

日本爆紅水果大福「金田屋」2／24日開幕

熱門行程

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

石門水庫遊湖開箱！湖光山色如潑墨畫

脫單必拜！網友熱議全台8大月老廟

九族櫻花茶會2／14西洋情人節登場

泰國禁酒令解除？總理盼刺激觀光

快訊／大甲媽遶境期程出爐！

預付訂金享85折！凱菲屋推新春優惠

大宮平價奢華飯店！雙人房只要兩千多

賣場10款「草莓季蛋糕麵包」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366