台中水湳市場推薦路邊攤！60元當歸鴨麵線肉超多　藥膳香氣濃郁

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者黃亭詠

水湳鴨肉冬粉當歸鴨麵線，是在台中水湳市場美食非常受歡迎的店家，每次傍晚經過整家店都好多人！在這個美食臥虎藏龍的水湳市場，要能這麼受歡迎那自然是好吃不用懷疑，麵線鴨肉份量都不少，就算外面炎熱還是有許多老饕客為此排隊，趕緊點一桌來試試看。

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水湳鴨肉冬粉店面位置

▲就在水湳市場中清西二街跟長安路二段轉角，對面是大福公園。

▲傍晚四點開始營業，五點就差不多全客滿了，在騎樓下的路邊攤店面，座位數還算多內用就自己找位置併桌。

▲透明櫥窗擺滿各種鵝鴨肉食材，雖然店名是當歸鴨、鴨肉冬粉，但這邊也賣鵝肉。

水湳鴨肉冬粉菜單價格

當歸鴨肉麵線／魯肉飯

▲除了麵線還能選麵或冬粉，上面的切塊鴨肉份量出乎預期的多（滷蛋另外單點）。

▲當歸鴨肉麵線（60元）先喝一口當歸湯，裡面好多枸杞，湯頭首先聞得到好濃郁的當歸藥膳香氣。

▲上面的鴨肉算不少塊，只是它們家鴨肉口感還算可以，我覺得有少數幾塊口感太有嚼勁。

▲麵線偏細，但卻不會泡到軟爛，吃到最後一口吃起來還是相當有口感。

▲魯肉飯（30元）蠻好吃的，肉燥有香還有加好吃豆干。

鴨肉切盤／鵝肉切盤

▲鴨肉切盤1／4隻才180元，但是兩個人吃絕對是夠份量。鴨肉也切蠻大塊的，香氣也很不錯。

▲鵝肉切盤點1／4隻230元也是給了比預期還多，選的是後段應該會比較肥美，確實吃起來也比鴨肉更有嫩度口感。

下水、鴨肝、鴨心

▲水湳鴨肉冬粉的內臟部位CP值相當不錯，每樣40至50元但切出來份量算多。

綜合下水盤

這家的下水就只有鴨胗，但鴨胗處理得很好，吃得到脆感但又帶有微嫩度。鴨心蠻大一塊，吃起來新鮮沒有腥味，油嫩嫩的好吃；鴨肝有點厚度，吃起來也很嫩滑，有肝濃郁的味道，但不會粉粉的。

乾米血/燙青菜

▲乾米血口感軟Q厚實，除了薑絲好像還有點薑泥，醬汁搭配起來真的味道很不錯。

▲燙青菜用的是空心菜，菜也選的很嫩，不是粗梗那種，加上油蔥跟滷汁爽脆好吃。

用餐心得

來水湳市場多半是在白天，所以比較不知道晚上美食攤位竟然這麼臥虎藏龍，本來還以為這家水湳鴨肉冬粉也就是又一家鴨肉專賣店，但沒想到湯頭的味道相當不錯，價格又平易近人，真正真材實料好味道難怪這麼受歡迎，剛好最近天氣轉涼，相當推薦可以來碗當歸鴨溫補一下。

水湳鴨肉冬粉當歸鴨麵線

地址：台中市西屯區長安路二段184號

營業時間：16：00－21：30

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