炸雞披薩吃到飽「義米蘭」信義店4／6熄燈　全台剩2家

▲義米蘭披薩吃到飽。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

記者黃士原／台北報導

以炸雞披薩吃到飽聞名的「義米蘭」全台有3家分店，其中台北僅有信義店1家，不過業者今日公告，由於合約到期，餐廳4月6日結束營業，之後全台僅剩新北淡水店、台中水湳店。

「義米蘭」主打義式創意料理，義大利麵、燉飯、排餐為單點，現點現做，價格359元起至849元。另外餐廳還提供吃到飽方案，每人299元至375元，披薩、炸物、湯品及冰品、沙拉都能無限供應，披薩、炸物都是服務人員採桌邊派送方式。

▲義米蘭也有炸雞吃到飽。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

「義米蘭」目前全台有3家分店，分別是台北市的信義店、新北市的淡水店、台中市的水湳店，不過業者今日公告，由於合約到期，信義店將於4月6日結束營業，之後全台就剩2家了。消息傳出讓網友留言不捨，「希望台北市在找地方營業，我們全家都很愛，淡水真的太遠了」、「令人悲傷的消息」、「希望能換地方營業」。

▲全台最老FRIDAYS「英才店」確定4/20熄燈。（圖／開展集團提供）

另外，在創始店於2016年2月熄燈後，台中英才店成為全台最老的TGI FRIDAYS，日前傳出熄燈消息，結束31年的歷史，業者日前宣布，該店4月20日結束營業，5月遷址崇德商圈。

為了把握機會與英才店老朋友好好敘舊，TGI FRIDAYS推出多重以「校園」為主題的優惠活動，4月3日至4月6日由「學分精算師」打頭陣，活動期間內點任一飲品，即享肋眼或紐約牛排買一送一；「熱門通識課」則於4月12日至4月13日登場，點購肋眼或紐約牛排，免費升級半份豬肋排雙拼組合。緊接著4月19日至4月20日推出「學伴不用抽」，活動期間到店點肋眼牛排、紐約牛排、全份豬肋排，任一道餐點就送精選沙拉。