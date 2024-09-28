新開幕台中少見素食鐵板牛排！深夜也能吃到　鹹酥雞選擇性超豐富

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▲美美素食鹹酥雞，台中中華夜市美食，新開幕素食鐵板牛排，素鹹酥雞品項超多。

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者黃亭詠



美美素食鹹酥雞鐵板麵在台中中華夜市新開幕，素食鹹酥雞專賣店，店面色調招牌都相當顯眼，這幾年有越來越多蔬食、素食專賣店興起，除了鹹酥雞食材超多樣可以選擇，還可以吃到素食鐵板牛豬雞排，內用也有免費飲料跟玉米濃湯喝到飽，難怪每到傍晚開始營業店內就不少人。

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全素的創意料理尤為特別

在整個傳統美食攤位聚集的傳統中華夜市裡，素食是相對少見的美食類型，每天傍晚開始營業到深夜12點半，幾乎剛開店就不少人上門，外送訂單也不少，餐檯有鹹酥雞攤的透明櫥窗可以自己選料，

▲食材種類相當多，幾乎一般鹹酥雞吃得到的來美美素食鹹酥雞都點得到，只不過是素食的現點現炸。

▲走進店內是有提供冷氣空調的舒服用餐空間，明亮乾淨。

▲自助吧區有飲料機跟玉米濃湯可自助取用，飲料機提供沙士、蘋果醋跟荔枝沙瓦三種。

▲也可以拿菜單直接勾選，品項琳琅滿目超多樣，比很多葷食鹹酥雞攤東西還多。

鐵板牛雞排雙拼

▲端上桌真的像夜市鐵板牛排一樣滋滋作響醬汁沸騰，雙拼蓋上兩塊牛排跟雞排，底下是鐵板麵、一點青菜，再加上顆半熟蛋。

▲牛排味道較重，我還蠻喜歡雞排的，份量也不錯。

▲素食的雞豬牛排並沒有像葷食鐵板牛排那樣再煎烤過，雖然有鐵板熱度，但吃起來不是熱的。

▲素食咖哩飯配菜有杏鮑菇、紅蘿蔔丁、花椰菜、煎蛋，再淋上香濃咖哩醬，咖哩醬口味相當濃郁香氣也不錯。

▲鹹酥雞、雞塊、甜不辣。

▲鹽酥雞當然是必點的，吃起來口感香酥麵衣不會油膩。

▲雞塊跟甜不辣兩種吃起來我有點分不太出來差別。

▲排骨酥顏色較深，口感較扎實香氣濃郁。

▲杏鮑菇好吃多汁麵衣香酥。

▲小熱狗跟花枝圈是我覺得真實還原度最高的兩種。

▲糯米腸還蠻特別的，外面是真的有層像是腸衣包裹住內餡。

▲蠻推薦要點個蔬菜食材的，口感會跟多數素料食材比較不同。

美美素食鹹酥雞



地址：台中市中區中華路一段142號

電話：0906－614115

營業時間：17：00－00：30

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