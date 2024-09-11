在地人集體回憶！台南擔仔麵老字號　創立逾70年湯頭鮮香滋味樸實

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者黃是瑀

小公園擔仔麵10年前來吃的時候，怎麼也沒想過這麼家小店會得到台南米其林必比登推薦，而小公園之名便是因為在這個台南民族路上的西門小圓環還沒改建成現在的圓環停車場以前，這邊確實是個有綠地的「小公園」，上面有長椅有綠樹，毗鄰於此至今走過70年歲月的小公園擔仔麵已經是家相當受歡迎的台南在地美食。

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小公園擔仔麵│店面位置

講到台南擔仔麵，我的美食口袋名單總會想到這家小公園擔仔麵，那碗走過70年的老台南味是離開台南後遍尋不著的味道，米其林指南是這麼推薦：「麵店創立逾70年，見證府城變遷，亦是很多在地人的集體回憶，由於開業時毗鄰小公園，因而得名。小店沿用傳統方式烹調擔仔麵，甫踏進店即見老闆坐於矮桌前專心煮麵。提供乾麵及湯麵，建議選擇後者，品嚐濃厚香醇的湯頭，搭配去殼火燒蝦、肉燥與口感出眾的油麵，滋味樸實。加配滷味或配菜，便是簡單美味的一餐。」

當年小公園雖已不復見，但小公園擔仔麵依舊駐立於此

店面依舊是那個低調陳舊模樣隱藏在圓環邊相當不起眼，但遠遠就能看到店頭掛上三顆陳舊紅燈籠，暗暗的燈光多年來始終如一，現在連平日都有不少觀光客慕名而來。傍晚五點才開始營業，開到半夜一點都吃得到。

小公園擔仔麵│店面介紹

小公園擔仔麵店面維持著擔仔麵那個傳統矮桌煮麵檯，老闆坐鎮中間煮麵，用的還是那個古早味的竹篩麵簍看著特別有味道，其他店員家人幫忙點餐、切滷菜、送餐，昏昏暗暗的燈光入夜後氛圍別有古早味。但也因為煮麵的人只有一個，所以點完餐真的需要耐心等待。

小公園擔仔麵│菜單價格

菜單上有湯麵與乾麵兩種選擇，現在價格已經來到每碗55－65元。可以選要粿仔條、意麵、米粉、油麵或米粉麵，雖然米其林比較推薦湯麵，但我個人是偏愛乾麵許多，另外想切什麼滷菜要自己去餐檯前面點。

小公園擔仔麵│擔仔意麵 擔仔麵

我想我喜歡這家擔仔麵的原因，多半是因為這碗擔仔意麵，炸意麵蜷捲其中，上面撒上豆芽、香菜、蒜泥，加上店家自家滷製的肉燥，醬汁，再來兩尾火燒蝦。在台南以外許多城市地方也許都吃得到擔仔麵，但那個湯頭或肉燥的味道卻往往不夠道地，我只有回台南才會想點碗擔仔麵來吃。

▲意麵只有65元大碗的一種選擇，麵量還不錯，炸意麵本身也選得不錯，有Q勁又不會太軟爛。

▲整個肉燥醬香完全入味吸附，每一口都是醬香與鮮香，真的是吃這麼多年還是依舊沒變的好味道。

▲擔仔麵的湯頭鮮香，混著肉燥香氣，吸飽湯汁的意麵也非常好吃，口感會軟些但還是喜歡。

▲小碗擔仔麵40元就是那麼小碗，但應該還是沒有台南創始老店度小月的小碗。

▲油麵還挺細的有Q勁，味道跟上面乾麵差不多。

小公園擔仔麵│乾骨仔肉 滷蛋

▲小公園的骨仔肉跟其他家有點不同，肉切得有厚度帶油脂，吃起來相當嫩甜，油脂部分也是Q嫩嫩的又不覺得膩。

▲小份的量也挺夠的，滷蛋用的是鴨蛋，口感扎實，整個滷透超入味，蛋黃特別香氣濃郁又有濕潤度，很推薦必點。

小公園擔仔麵│涼拌韭菜、燙青菜

加點柴魚跟醬汁就可以吃，對韭菜很有愛再點，量其實不多。燙青菜用的是空心菜，量也一般般，但選菜的品質蠻好的，吃起來嫩口，加上獨門肉燥還是蠻好吃的。

小公園擔仔麵│章魚 魚卵

很台味的小菜，兩種組合擺一盤份量不多也不便宜，只是章魚實在有點太難嚼，不太推薦。魚卵我自己個人是從小吃到大習慣了覺得還不錯，片切得相當大片。

小公園擔仔麵│用餐心得

雖然我自己很常來吃這家小公園擔仔麵，不過它會得到台南米其林必比登推薦我還蠻意外的，畢竟是家這麼不起眼的小店，70年的歲月也相當不簡單，在台南擔仔麵中我覺得是相對平價也夠份量的好選擇，口味我想也是在台南以外吃不到的獨家好味道，有來台南的話推薦別錯過。

小公園擔仔麵



地址：台南市中西區西門路二段321號

電話：（06）－226－5495

營業時間：05：00Pm－01：00Am

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