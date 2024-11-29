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台中東區美食推薦！巷弄廣島燒名店　原汁原味還原道地廣島風味

橘子狗愛吃糖

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美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者黃亭詠

友鐵廣島燒專門店是在台中大魯閣新時代附近，超夯排隊台中廣島燒名店，也是台北名店「赤鐵廣島燒」姐妹店，幾乎每到假日客滿還有不少人在店門外排隊，聽聞這家友鐵是原汁原味讓人吃了就有一秒到日本廣島的道地風味，加上Google評價500則4.5超高分推薦，當然要來一探究竟到底有多好吃多道地。

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友鐵廣島燒店面位置

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲友鐵廣島燒專門店開在台中東區大勇街，鐵皮屋一樓位置，從大魯閣新時代側門走出來也不到5分鐘。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲大大的燈籠讓過路客很容易就能看到友鐵廣島燒位置，目前全面開放訂位，但仍有現場候位保留席位。

友鐵廣島燒店面介紹

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲走進店裡是那種昭和洋食屋的風格，有種來到廣島、神戶的錯覺。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲牆面上還有滿滿的各種日文廣告海報，氣氛相當到位。來吃廣島燒最棒的搖滾區當然就是板前座位。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

友鐵廣島燒製作過程
廣島燒的料理過程也跟大阪燒大相逕庭，廣島燒製作過程較為繁瑣，首先要先煎出一塊圓餅，再將大把青菜堆到薄餅上，然後撒上蔥花、五花肉片，淋醬汁後把這堆小山食材整個翻面煎熟。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲等前面的蔬菜食材炒熟後再鏟起來堆到炒麵上，打蛋煎熟後，再把食材小山搬到荷包蛋上讓餅皮在最下方。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲另一位師傅就要開始料理主食的食材像是牡蠣、大蝦仁、明太子等等，最後再擺上成品廣島燒上裝飾，就可以端給客人了。

友鐵廣島燒菜單價格

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

菜單價格與低消
目前總共有8種口味廣島燒，最便宜280元起，價位偏高，但廣島燒單份也是夠兩個人吃的份量。有每人低消280元限制，除了廣島燒以外，也有提供12種鐵板料理可以單點。建議可以共享一份廣島燒，然後單點兩三份鐵板料理。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

友鐵廣島燒用餐訂位規則
1. 友鐵目前全面開放訂位，如果時段已預約滿，仍有現場候位保留席位。
2. 人數到齊才會帶位，人數未到齊逾時將改為現場候位。
3. 140cm以下孩童，請來電或備註由店家安排座位，如系統安排於吧台區視同為無效訂位。
4. 禁用外食／外帶飲料／不接受寵物入內。

韓國泡菜、百香醃蘿蔔

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲泡菜口味稍微偏酸些，鹹度不高辣度輕微，搭配廣島燒一起吃很適合，百香醃蘿蔔也是酸甜好吃。

芝麻葉和風沙拉

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲淋上和風油醋醬，灑上起司粉跟不少櫻花蝦，這樣搭配下吃起來有芝麻葉的嫩口與香氣。

洋風廣島燒／牡蠣廣島燒

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲洋食廣島燒，是當天最愛的口味，上面加上炒過的大蝦仁、花枝、櫛瓜、番茄、酪梨，再加上美乃滋跟些許海苔絲。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲用小鐵鏟自己像是切披薩那樣切著吃，每一片切開都是各層炒豆芽、中華炒麵、餅皮。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲牡蠣廣島燒，聽說這道很容易被長輩覺得跟台灣蚵仔煎沒有兩樣，店家用的是東石牡蠣。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲每日請產地蚵農挑選最肥美的品質新鮮直送，幾乎上面每顆牡蠣都非常肥美飽滿，先煎過帶點焦香。

章魚廣島燒／雞肉丸子

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲面鋪滿煎炙過的新鮮章魚切片，再灑上大量日本進口柴魚片，更有香氣與淡淡甘味。

▲章魚片煎的熟度拿捏得很剛好，吃起來還有脆嫩口感，在鋪料以前師傅還會灑上很多海苔粉。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲用了三種雞肉部位混合製作雞肉丸，煎到兩面焦香，擺進鑄鐵鍋中再打上生蛋黃當沾醬。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲雞肉丸多汁好吃，鹹香之中還有雞軟骨脆口口感，沾上濃郁蛋黃更是加分。

日式焦糖布蕾

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲這是友鐵店裡唯一的自製甜點，用湯匙敲了上面的焦糖脆片，竟然像是敲在玻璃上面一樣脆硬響亮，敲開脆皮焦糖，裡面蛋香濃郁。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲芒果沙瓦／哈密瓜沙瓦，酒精濃度算蠻低的，很適合女生點來喝，打卡也很適合。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

▲冰淇淋汽泡飲料，草莓口味跟蘇打口味我特別喜歡後者。

▲▼隱藏巷弄台中巷弄廣島燒名店，假日排隊大份量道地廣島燒。（圖／橘子狗提供）

用餐心得
實際來吃過友鐵廣島燒就會知道為什麼那麼受歡迎，原汁原味又繁複的製作過程，實在用料跟氣氛相當好的用餐環境，一秒帶你飛到日本廣島體驗道地廣島燒，口味也好吃，蠻推薦給家庭用餐、情侶朋友約會都非常適合，只是建議務必要先訂位以免排隊等太久。

友鐵廣島燒專門店

地址：台中市東區大勇街75－1號
電話：04－22220788
營業時間：12：00－15：00、17：00－21：00

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