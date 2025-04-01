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50元佛心鐵板麵＋免費紅茶玉米濃湯！台中17年牛排館加麵不加價

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

台中大里區的「大里來客牛排」在地經營17年，位於大里成功路上。菜單提供牛排、雞腿排、鐵板麵等餐點，鄰近塗城國小、大里軟體園區價格親民、份量實在，近楓康超市成功店、修平科大是不少人的大里牛排、塗城平價牛排、台中鐵板麵、大里軟體園區美食好選擇。

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▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

評價
鐵板麵一份只要50元也太佛，排餐加麵不加價吃超爽，紅茶、玉米湯任你喝超過癮，加蛋一顆只要10元。超佛心牛排館鐵板麵一碗只要50元，飲料、玉米湯喝到爽，牛排、雞腿排通通只要130元也太划算，加麵不加價平價吃飽飽。

在哪裡
大里來客牛排位於台中市大里區成功路499號；距離台中市公車站－塗城走路4分鐘；鄰近塗城國小、大里軟體園區、楓康超市成功店、修平科大。

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

價目表
菜單提供厚切牛排、魚排、牛排、雞腿排、黃金豬排、沙朗牛排、豬排、小豬排，有多種雙拼、雙霸組合可以選擇；並有鐵板麵與荷包蛋可以單點，想吃飯的朋友可以把麵更換為飯，內用時可以在點餐時告知需要加麵。

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

環境

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲環境就是傳統的平價牛排店，比起夜市牛排而言有相對更舒適的室內用餐座席，內用提供紙巾與電視與空調。

自助吧

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲自助吧提供玉米蛋花湯與紅茶吃到飽。

調味料

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲調味料除了隨餐可以選擇蘑菇醬、胡椒醬抑或是綜合醬，還有可以番茄醬與胡椒可以選擇。

這次來到了台中大里區找美食
我們前往塗城的大里來客牛排吃午餐，在大里來客牛排我們點了雞腿排加麵加蛋，並品嘗了內用免費續加的紅茶與玉米蛋花湯。

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

雞腿排加麵加蛋
大里來客牛排的雞腿排加麵加蛋有夠大方，加蛋一顆也只要10塊，而加麵則是免費加麵；雞腿排去骨醃漬後，在鐵板上兩面相煎，雞皮煎出金黃色澤，香酥帶醬汁濕潤感，肉感軟嫩飽滿挺厚實，大口咬下肉感十足，沾附上黑胡椒醬別有風味。

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

點排餐的話鐵板麵加大不加價
單點也只要50元相當親民，算是偏薄的寬扁麵，麵感較軟挺好吸附上醬汁，不過這裡的黑胡椒醬的辛香感不會那麼重，而是偏鹹甜感的流派。

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

玉米蛋花湯
玉米蛋花湯內用喝到爽，就是常見夜市平價牛排的湯品，整體的洋蔥味相當濃郁，不僅帶出甜味也挺涮嘴，勾芡感不會那麼重，可以加一些胡椒提味。

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

紅茶

▲▼大里來客牛排。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供

▲紅茶就是學生餐廳的紅茶桶，微甜蠻適合吃牛排時解膩，整體不會太淡。

大里來客牛排

地址：台中市大里區成功路499號
電話：04－24951005
營業時間：11：00－14：00、16：00－22：00（周五周六下午不休）

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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