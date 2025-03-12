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首爾廣藏市場必排！外酥內Q糯米麻花捲　綜合雙胞胎＋肉桂捲口感

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳莉玟

韓國首爾「廣藏市場糯米麻花捲」是在地人氣甜食店，位於首爾廣藏市場，提供甜甜圈、麻花捲等，價格親民、口味實在，是不少人的首爾美食好選擇。

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交通
廣藏市場糯米麻花捲距離首爾地鐵－鐘路5街站8號出口走路1分鐘、首爾公車站－鐘路5街站走路30秒；鄰近芳山市場、廣藏市場、鐘路曉星珠寶城、宗廟。

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

價目表

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲廣藏市場糯米麻花捲菜單提供黑米糯米甜甜圈、紅薯糯米甜甜圈、糯米麻花捲與紅豆甜甜圈。

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲廣藏市場糯米麻花捲就是傳統的市場小吃攤，沒有提供內用空間，只有提供外帶服務。

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

餐點

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲我們點了紫米甜甜圈、糯米麻花捲與紅豆甜甜圈。

糯米麻花捲

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲店內的招牌品項，有點像是台灣雙胞胎與西方肉桂捲的綜合版，外皮香酥，裡面彈牙帶點Q感，還有糖粉、肉桂粉增添香氣。

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

紅豆甜甜圈

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲有點像是紅豆餅，跟中式紅豆大餅有點像，不過外皮置換為更彈牙的甜甜圈麵皮。

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼韓國甜食【廣藏市場糯米麻花捲】首爾美食|在地人一袋一袋扛回家|市場門口排隊一整圈|肉桂捲尬雙胞胎也太酷|一等半小時也要吃|。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

廣藏市場糯米麻花捲

地址：韓國首爾鐘路區鐘路4街188－105號（廣藏市場2號入口）
營業時間：10：30－22：00

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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