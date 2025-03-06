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堅持古法炭爐燒咖啡！巨無霸豬扒包一口無法掌握　澳門60年老字號

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

澳門氹仔的「世記咖啡」在地經營60年（1965年開始），位於消防局前地，鄰近官也街商圈、奧林匹克體育中心，還有澳門銀河、花城公園，菜單提供厚多士、麵條、咖啡等餐點，口味道地、用料實在，是不少人的澳門下午茶、官也街小吃、氹仔美食、港澳豬扒包好選擇。

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▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

世記咖啡評價
必點巨無霸豬扒快爆出吐司，厚煎嫩蛋比雜誌還要厚，一口無法掌握差點下巴掉下來！還有炭爐燒的咖啡穿梭回30年前！

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

世記咖啡在哪裡
世記咖啡位於澳門消防局前地1號；世記咖啡距離澳門巴士站－黑橋／地堡街走路20秒，澳門輕軌－排角站走路8分鐘；世記咖啡鄰近官也街商圈、奧林匹克體育中心、澳門銀河、花城公園；世記咖啡週邊有德仔記、馬交茶檔、喜蓮咖啡、澤賢記 （花城店）、肥仔文美食、金利食店、大利來記豬扒包、瑪嘉烈蛋塔、倫記軟滑腸粉、誠昌飯店、天巢法國餐廳、陳光記燒味飯店、番茄屋葡式美食等餐飲、場所。

世記咖啡價目表

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲世記咖啡菜單提供厚多士、豬扒包、麵條、以及飲品等餐點。

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

世記咖啡氹仔外賣店環境

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲簡單的茶餐室，不少朋友選擇外帶在周邊的座椅、官也街商圈邊走邊吃。

世記咖啡吃什麼？

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲我們點了豬扒包與飲品。

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

▲▼澳門氹仔美食巨無霸豬扒快爆出吐司。（圖／部落客美熊提供）

世記咖啡

營業時間：10：30－18：30
地址：澳門消防局前地1號

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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