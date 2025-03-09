ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

高雄岡山的「煎炒蛋麵」在地經營50多年，位於岡山後協路，鄰空軍軍官學校、兆湘國小，近捷運岡山站、岡山河堤公園是不少人的高雄第一炒蛋麵，菜單提供肉燥麵、煎蛋麵、炒蛋麵及煎炒蛋麵等餐點，口味不錯、用料實在，超狂炒蛋麵4小時不到就收工，鋪滿炒蛋再搭爆漿炸蛋有夠爽！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

煎炒蛋麵位置
煎炒蛋麵位於高雄市岡山區後協路55巷24－4號；煎炒蛋麵距離高雄市公車站－後協走路2分鐘；煎炒蛋麵鄰近空軍軍官學校、兆湘國小、高雄捷運岡山站、欣欣市場、岡山河堤公園；煎炒蛋麵周邊有正宗羊肉、岡山無名蔥肉餅、禾新羊肉、巷子深四川麵館、欣欣市場小籠包、源坐羊肉、一品羊肉、德昌羊肉、明德羊肉、春桜壽司等餐飲、場所。

煎炒蛋麵菜單

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲提供肉燥麵、煎蛋麵、炒蛋麵及煎炒蛋麵，也可以單點各種配料。

煎炒蛋麵料理過程
煎炒蛋麵的料理過程由師傅與大姊們分工合作，看著一整鍋雞蛋在鍋中爆炒，而煎蛋則是以寬油半煎炸出酥香外皮；麵條一大綑下鍋，在鍋中滾燙慢慢熟透。

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

煎炒蛋麵環境

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲煎炒蛋麵的用餐環境藏身在廟旁巷弄的民宅裡頭，環境懷舊而復古，內用提供紙巾與電扇，座位不多要與大家一同併桌。

煎炒蛋麵調味料

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲調味料提供醬油、醋、胡椒粉與辣椒油。

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

煎炒蛋麵餐點推薦

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲我們前往煎炒蛋麵吃早餐，點了一碗煎炒蛋麵並附有一碗清湯。

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

煎炒蛋麵
看似平凡的炒蛋卻一點也不簡單，整鍋雞蛋下鍋，加近海量肉末、蔥花、韭菜粒大火爆炒，家常的好味道挺涮嘴。不僅有冒油泡的蛋香，還有辛香與醬感畫龍點睛。再搭配上粗麵條更是一絕，特別的是不是普通的陽春麵，而是與汕頭意麵一樣有搭配上豬油。

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲彈牙帶油脂感令人不禁一口接著一口。

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲雙拼煎蛋、炒蛋一次滿足，半熟蛋算是半煎蛋的形式，所以外皮香酥裡頭依舊滑潤而爆漿。

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲戳破的蛋液更為麵條染上濃郁感，還能夠吃到些許豆芽菜。

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲重口味的朋友也可採以福州乾麵的吃法，自己搭配辣椒醬、醬油抑或是蒜頭更有風味。

清湯

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲煎炒蛋麵的清湯淡雅溫順，簡單佐以蔥花提味。

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

▲▼岡山超狂炒蛋麵四小時不到就收工。（圖／部落客美熊提供）

煎炒蛋麵煎炒蛋麵

電話：07－6254847
營業時間：09：30－13：25（平日公休）
地址：高雄市岡山區後協路55巷24－4號

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

►滷雞腿＋肉燥飯只要45元！30年佛心老店　高雄莒光市場隱藏美食
►三倍大「巨無霸芋圓」吃得到芋頭顆粒香氣！通化夜市必買刀削冰
►竟能吃到「50元牛肉麵」！波浪寬麵有肉有菜　老闆根本做功德

關鍵字： 煎炒蛋麵煎炒蛋麵 高雄美食 岡山美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 美熊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

俄大規模空襲轟烏克蘭14死！　川普：普丁做了「任何人都會做的事」

推薦閱讀

滷雞腿＋肉燥飯只要45元！30年佛心老店　高雄莒光市場隱藏美食

滷雞腿＋肉燥飯只要45元！30年佛心老店　高雄莒光市場隱藏美食

三倍大「巨無霸芋圓」吃得到芋頭顆粒香氣！通化夜市必買刀削冰

三倍大「巨無霸芋圓」吃得到芋頭顆粒香氣！通化夜市必買刀削冰

竟能吃到「50元牛肉麵」！波浪寬麵有肉有菜　老闆根本做功德

竟能吃到「50元牛肉麵」！波浪寬麵有肉有菜　老闆根本做功德

40元肉蛋蔥油餅塞進整片豬排！霧峰隱藏版小吃　噴汁餡餅口感飽滿

40元肉蛋蔥油餅塞進整片豬排！霧峰隱藏版小吃　噴汁餡餅口感飽滿

日澡堂經典沒了！　明治停售瓶裝牛奶

日澡堂經典沒了！　明治停售瓶裝牛奶

7間日月潭「山林湖景」咖啡！

7間日月潭「山林湖景」咖啡！

五桐號最新「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周

五桐號最新「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周

岡山傳承50多年「煎炒蛋麵」超級搶手

岡山傳承50多年「煎炒蛋麵」超級搶手

7-11卡布、拿鐵「買4送4」今開搶

7-11卡布、拿鐵「買4送4」今開搶

竹子湖海芋季3/14開跑！花況達4成

竹子湖海芋季3/14開跑！花況達4成

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

行天宮排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕

竹子湖海芋季3/14開跑！花況達4成

搭百年五分車看落羽松、直達最美蘭展

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

手搖飲婦女節優惠懶人包！

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

6米高「汪汪隊立大功」氣偶在台北

2位女性同行第2位38折

熱門行程

最新新聞更多

日澡堂經典沒了！　明治停售瓶裝牛奶

7間日月潭「山林湖景」咖啡！

五桐號最新「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周

岡山傳承50多年「煎炒蛋麵」超級搶手

7-11卡布、拿鐵「買4送4」今開搶

竹子湖海芋季3/14開跑！花況達4成

常年霸榜Tabelog名古屋咖啡名店！

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366