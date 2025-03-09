傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

高雄岡山的「煎炒蛋麵」在地經營50多年，位於岡山後協路，鄰空軍軍官學校、兆湘國小，近捷運岡山站、岡山河堤公園是不少人的高雄第一炒蛋麵，菜單提供肉燥麵、煎蛋麵、炒蛋麵及煎炒蛋麵等餐點，口味不錯、用料實在，超狂炒蛋麵4小時不到就收工，鋪滿炒蛋再搭爆漿炸蛋有夠爽！

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煎炒蛋麵位置

煎炒蛋麵位於高雄市岡山區後協路55巷24－4號；煎炒蛋麵距離高雄市公車站－後協走路2分鐘；煎炒蛋麵鄰近空軍軍官學校、兆湘國小、高雄捷運岡山站、欣欣市場、岡山河堤公園；煎炒蛋麵周邊有正宗羊肉、岡山無名蔥肉餅、禾新羊肉、巷子深四川麵館、欣欣市場小籠包、源坐羊肉、一品羊肉、德昌羊肉、明德羊肉、春桜壽司等餐飲、場所。

煎炒蛋麵菜單

▲提供肉燥麵、煎蛋麵、炒蛋麵及煎炒蛋麵，也可以單點各種配料。

煎炒蛋麵料理過程

煎炒蛋麵的料理過程由師傅與大姊們分工合作，看著一整鍋雞蛋在鍋中爆炒，而煎蛋則是以寬油半煎炸出酥香外皮；麵條一大綑下鍋，在鍋中滾燙慢慢熟透。

煎炒蛋麵環境

▲煎炒蛋麵的用餐環境藏身在廟旁巷弄的民宅裡頭，環境懷舊而復古，內用提供紙巾與電扇，座位不多要與大家一同併桌。

煎炒蛋麵調味料

▲調味料提供醬油、醋、胡椒粉與辣椒油。

煎炒蛋麵餐點推薦

▲我們前往煎炒蛋麵吃早餐，點了一碗煎炒蛋麵並附有一碗清湯。

煎炒蛋麵

看似平凡的炒蛋卻一點也不簡單，整鍋雞蛋下鍋，加近海量肉末、蔥花、韭菜粒大火爆炒，家常的好味道挺涮嘴。不僅有冒油泡的蛋香，還有辛香與醬感畫龍點睛。再搭配上粗麵條更是一絕，特別的是不是普通的陽春麵，而是與汕頭意麵一樣有搭配上豬油。

▲彈牙帶油脂感令人不禁一口接著一口。

▲雙拼煎蛋、炒蛋一次滿足，半熟蛋算是半煎蛋的形式，所以外皮香酥裡頭依舊滑潤而爆漿。

▲戳破的蛋液更為麵條染上濃郁感，還能夠吃到些許豆芽菜。

▲重口味的朋友也可採以福州乾麵的吃法，自己搭配辣椒醬、醬油抑或是蒜頭更有風味。

清湯

▲煎炒蛋麵的清湯淡雅溫順，簡單佐以蔥花提味。

煎炒蛋麵煎炒蛋麵

電話：07－6254847

營業時間：09：30－13：25（平日公休）

地址：高雄市岡山區後協路55巷24－4號

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