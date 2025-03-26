一天只賣2小時！南投草屯25元豆花攤　珍珠Q彈還有刨冰免費續加

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

南投草屯鎮的「圓夢豆花」在地經營30多年，菜單提供珍珠豆花、紅豆豆花等餐點，鄰近大觀市場、草屯中正路商圈價格親民、口味實在，近南開科技大學、草鞋墩夜市是不少人的南投豆花、草屯甜食、大觀市場美食好選擇。

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評價

一碗豆花只要25元太佛心，剉冰免費續加超大氣，藏身市場一天只賣兩小時就下班。

在哪裡

圓夢豆花位於南投縣草屯鎮芬草路一段12號；鄰近草屯中正路商圈、南開科技大學、草屯玉山銀行、草鞋墩夜市；圓夢豆花周邊有巡堡堡、尚蜂豆乳雞草鞋墩夜市、草鞋墩彩色臭豆腐、八點檔麵食攤、草屯嘉義麻醬麻辣涼麵、北平餃子館－草屯60年老店、珍品現炸串燒、弎鼎五章魚燒、川香滿園、大鼎麻辣鴨血、草屯台灣奇雞、林家古早味便當、阿美麵攤等餐飲、場所。

價目表

菜單提供豆花、芋圓；豆花提供花生、紅豆、大豆、綠豆、珍珠、QQ圓、粉條、粉粿、芋頭、綜合與芋圓；可以選擇冰品、熱與熱薑汁。

環境

環境就是簡單的街邊豆花攤，有提供兩三桌簡單的用餐桌椅，內用提供紙巾。

料理過程

▲餐點由一對老夫婦所經營，熟練地挖出豆花、淋上糖漿與各式配料，已可以選擇加入刨冰。

吃什麼

▲這次來到了南投草屯找美食，我們前往大觀市場的圓夢豆花吃下午茶，在圓夢豆花我們點了珍珠豆花。

珍珠豆花

圓夢豆花的珍珠豆花是店內的人氣品項，珍珠是小顆偏粉圓的小珍珠，彈牙帶點滑溜感，豆花滑潤綿密帶豆香氣，入口即化純粹的豆花滋味，搭配上糖水挺不錯，夏天還可以選擇加刨冰沁涼一波。

圓夢豆花

地址：南投縣草屯鎮芬草路一段12號

營業時間：15：00－17：00

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