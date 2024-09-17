一人一鍋肉肉吃到飽！平日午餐只要368元起＋10%　還有熱炒自助吧

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲台南超狂火鍋吃到飽，自助吧品項快跟飯店Buffet一樣多，平日午餐368起，最多14款肉品吃到飽。

撰文攝影／台南好FOOD遊、整理／實習記者黃亭詠

台南最超值的火鍋吃到飽，平日午餐只要368元起，就能享受火鍋吃到飽，現切肉品、蔬食火鍋料自助吧、熱炒熟食、涼拌小菜、等通通無限供應，推薦大家直上598元一次就能吃14種肉，美國極上霜降、羊五花、黑毛豬、自助吧含火鍋料超過40種品項以上，誠意滿滿。

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鬥牛士旗下平價火鍋吃到飽

百貨內的火鍋吃到飽

「鬥牛士二鍋」隸屬鬥牛士集團旗下的平價火鍋吃到飽，台南中山店開在FOCUS 8樓，評價一直很高，用餐環境明亮且乾淨衛生，桌面採内嵌式的電磁爐，動線也很清楚，自助吧與用餐區不擁擠，尤其又是在百貨內停車方便。

最新菜單

▲鍋底有6種選擇：壽喜燒鍋、日式味噌鍋、北海道昆布鍋、蔬果豚骨鍋。

最新菜單與消費方式

「鬥牛士二鍋」的消費方式是採一人一鍋吃到飽方式，用餐時間為90分鐘，價格有平日午餐368元6項肉品無限供應，假日與晚餐依照肉品種類有三種價位可以選擇，分別是398元（8種肉）、498元（11種肉）、598元（14種肉），（以上價格需另加一成服務費）。

▲推薦可以直上598元，14種肉品都是無限供應，多出的8款肉私心推薦一定要吃爆美國霜降、紐西蘭小莎朗、紐西蘭特選羊五花、台灣黑毛豬等。

▲超大片的CHOICE嫩肩牛厚度給得很實在。

▲榮登今天的第一名就是台灣黑毛豬，吃起來厚度不錯又有點油脂與爽脆感但不油膩。

▲CHOICE 雪花牛口感細緻，肉質鮮嫩而不油膩，相較之下厚度較薄。

▲安格斯級上霜降油花均勻，肉質細緻、香甜有口感。

▲壽喜燒鍋是「鬥牛士二鍋」的招牌鍋底是以精選醬油與柴魚高湯和特選清酒調製而成。

▲以中藥材與朝天椒、燈籠椒、花椒與二鍋特調的獨門醬料熬製出的二鍋麻辣湯頭。

▲加入了豬骨、雞骨、牛奶、蔬果等天然食材、中藥材熬煮的蔬果豚骨鍋，有豚骨高湯的濃郁跟蔬果的自然甜味。

▲喜歡吃海鮮的朋友，40元起就能加價購，白蝦、蛤蜊、魚片都只要40元，大草蝦139元，最貴的拼盤4種品項裡面有大生蠔、大草蝦、蛤蜊、魚片。

超過40種蔬食自助吧無限供應

▲自助吧蔬食區像是蔬菜類、菇類、瓜類、海帶、玉米、米血、番茄等等大約有30多種蔬食。

▲另一區也有冷凍的火鍋料可選擇。

▲麵食區提供了多款自煮麵。

自助區涼拌小菜日式冷麵生菜沙拉

▲自助區居然有涼拌小菜，豬肝、豆干、韓式豆芽菜等，一旁還有日式冷麵。

▲中式熟食區提供了四樣熱炒熟食，菜色隨機更換，若被客人取光就會再更換新菜色，當天吃到有三杯雞、蔥爆豬肉、蛋炒飯、烘蛋。

▲提供的炸物有炸雞皮、炸薯條、小雞塊等。

▲無飯不歡的朋友，炸物區旁有白飯可以取用，還特別準備了一鍋的古早味肉燥和果香咖哩。

▲肉燥飯是古早味的香氣，鹹香黏膩超迷人。

▲剉冰雪花冰自己DIY超有趣。

▲意想不到的是竟然還有牛奶雪花冰，可以自己刨出一絲一絲的雪花冰再加上喜歡的料。

▲飲料選擇也很豐富。

鬥牛士二鍋中山店



地址：台南市中西區中山路166號8樓

電話：（06）226－3168

營業時間：11：00－22：00（周一到周日）

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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