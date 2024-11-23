全台唯一能近看國寶魚的展館！模擬自然溪流還原櫻花鉤吻鮭生態

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好FOOD遊、整理／實習記者蘇相云

台灣珍藏的國寶魚櫻花鉤吻鮭聞名於世，且近十多年來孕育有成，主要棲息於雪霸國家公園武陵地區之七家灣溪，雪霸國家公園管理處特別建置「台灣櫻花鉤吻鮭生態中心」，完整記錄櫻花鉤吻鮭的生長資料，讓遊客們能認識這珍貴的國寶魚！整修後設置「模擬自然溪流生態」的展示槽，可以用更好的視角近距離看見櫻花鉤吻鮭在水中優游樣子，來到武陵農場不能錯過這難得的旅遊景點。

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▲位置在雪霸國家公園武陵遊客中心對面，遊客中心轉個坡道上去就是武陵富野渡假村，可以夜宿武陵這邊的飯店。

台灣唯一櫻花鉤吻鮭生態館

出現在2000元台幣背面的櫻花鉤吻鮭，是在冰河時期來到台灣的稀有珍貴魚種，目前棲息在雪霸國家公園的七家灣溪，民國80幾年僅有200多尾，靠著雪霸國家公園管理處與相關單位致力於人工復育，至今已經成功復育達15000多尾，牠們因隨地殼變動、氣候暖化，不再游回海中，生存在大甲溪上游支流，已成為陸封型鮭魚，適合生長於攝氏16度以下，成魚約可長到30公分，平均年齡是兩歲。

▲這裡完整記錄櫻花鉤吻鮭的生長資料，以及在全世界的分布與資料。

模擬自然溪流生態

館內最大的亮點就是以「模擬自然溪流生態」為設計的展示槽，有瀑布區有急瀨跟緩流，包含裡面種植的植物，冷水麻以及青苔等等，或是調整的水流大小、放置的倒木、石頭的堆疊，營造出與七家灣溪一樣的原始環境，此設計可以讓遊客俯視跟平視，有更多的視角可以清楚欣賞國寶魚的身影，平視時可觀察到鮭魚體側8到12個橢圓形斑點、嘴部鉤吻等特徵，俯視時可以感受到鮭魚逆游的生命力。

▲了解到櫻花鉤吻鮭目前都是靠人工復育，人工野外放流，幾十年來保育過程非常辛苦不易。

台灣櫻花鉤吻鮭生態中心

地址： 台中市和平區武陵路3之8號

電話： 04－25901350

營業時間： 09：00～12：00 、 13：00～17：00（周一公休）

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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