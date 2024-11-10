台南嗑秋蟹攻略！盤點8家必吃紅蟳餐廳　還有超浮誇紅蟳豬油拌飯

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好FOOD遊、整理／實習記者蘇相云

又到了螃蟹季，大嗑秋蟹好時機，每年這個季節就是老饕們蠢蠢欲動的時候，喜歡吃蟹蟳的朋友一定等不及要品嘗最肥美的秋蟹料理，台南許多賣螃蟹料理的店家，會在秋天推出各式不同料理吸引顧客上門。我整理了8家台南必吃「螃蟹料理名店」，有老店傳統手路菜紅蟳米糕、螃蟹粥、也有人氣名店的創意紅蟳薑母鴨、爆蛋紅蟳意麵、浮誇系的炭烤紅蟳豬油拌飯。

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阿霞飯店紅蟳米糕 近百年府城手路菜

說起紅蟳米糕，老台南人一定首推這家，至今已經是將近80年的老店，從點心攤賣什錦湯麵起家，發展到台菜餐廳，走過80個年頭依舊屹立不搖，招牌紅蟳米糕、炭烤烏魚子和五柳枝，都是人氣料理。紅蟳米糕堅持純手工攪拌，雙手戴上布手套外層再套上塑膠手套，伸入飯裡仔細攪拌，讓手碰觸到米飯與配料，感受是否有攪拌均勻，這樣米糕才能吃進滋味！

▲處理紅蟳靠的也是人工，刷洗切塊後放在米糕上一起炊蒸，下層的米糕才會吸收紅蟳的鮮甜味，讓美味更升級。

▲在出菜擺盤上也很講究，需將蟹殼的蟹黃面朝上，讓客人看到黃澄澄的蟹黃，主人家會覺得很有面子，這也是老店傳承下來的待客之道。

阿霞飯店

地址：台南市中西區忠義路二段84巷7號

電話：06－2231418

營業時間：11：00～14：00、17：00～20：30 周一公休

府城騷烤家紅蟳豬油拌飯 炭烤紅蟳獨特甲殼香

位在台南火車站後站，招牌是炭烤與串燒，炭烤紅蟳是近幾年研發的新品項，每天新鮮買來的紅蟳仔細刷洗，再烤出香氣，紅蟳經炭火烤過後甲殼散發出的獨特迷人香氣，連蟹腳咀嚼都很香，就是吸引許多客人遠道而來的原因。若是想要單獨品嘗炭烤紅蟳的滋味，店內也有單獨販售炭烤紅蟳和炭烤龍蝦，而且府城騷烤家標榜一年365天都能吃到炭烤紅蟳的店家。 (看詳細介紹）

▲由8隻炭烤紅蟳與古早味豬油拌飯組成，擺起盤來根本完全看不到底下的豬油拌飯，氣勢滿滿，端起來很有重量，滿滿的蟹黃讓人垂涎欲滴。



▲吃得到滿滿蟹黃，烤得恰好的熟度，肉質不會過老，底層的豬油拌飯，用了老醬油與特選豬油，呈現出經典古早味的風味，白米是選用秈稻米，口感粒粒分明不軟黏，飄香迷人。

府城騷烤家



地址：台南市東區前鋒路126號

電話：06－2377099

時間：18：00～01：00（每周二公休）

鑫帝元紅蟳薑母鴨 超浮誇的冬令進補

來這裡一次就可以滿足想吃薑母鴨和羊肉爐的慾望，這家的「禽獸鍋」主打就是一次可以吃到薑母鴨跟羊肉爐兩種不同鍋物的鴛鴦鍋，從2022年底開幕短短時間就已經在台南小有名氣。除了招牌禽獸鍋與眾不同外，店裡面還有許多特殊食材是一般薑母鴨店吃不到的，例如：爆蛋紅蟳、鮑魚、烏魚子、雞佛、栗子、澎湖野生小卷、扇貝、牛肉丸等。 ( 看詳細介紹 )

▲點一鍋禽獸鍋再加點爆蛋紅蟳、鮑魚、澎湖野生小卷、扇貝等，一鍋根本就是海陸空大集合，滋補又鮮美，加了海鮮的羊肉爐跟薑母鴨口味都超合，多了鮮甜味更迷人，吃補也要吃精緻吃美味吃奢華。

鑫帝元薑母鴨羊肉爐

電話：06－3120518

地址：台南市永康區中華路280-53號

營業時間：16：00～3：00

金三益爆蛋紅蟳意麵 海味十足的鍋燒意麵

最早以賣茶飲起家，近年來推出滿滿海鮮結合意麵的浮誇爆裂系海鮮意麵，紅翻天，幾乎平日假日都要排隊才能吃得到，更是許多觀光客來台南指定必吃美食，店裡除了爆蛋紅蟳意麵外，鱈場蟹、蝦爆了蒜辣麵、胡椒蝦等，也都是小編很推薦的餐點。（看詳細介紹）

▲鍋燒意麵加入整隻的紅蟳，這碗超夯的爆蛋紅蟳蟹黃意麵，是熱門餐點，每一隻都能吃到飽滿的蟹黃蟹膏，價格也很平實，搭配了蟹黃湯頭海味十足。

金三益健康茶飲–林森店

地址：台南市北區林森路三段185號

電話：06－2084915

營業時間：09：00～19：30 （周二公休）

萬味珍螃蟹粥 要預訂才吃得到的超強螃蟹粥

位在台南市將軍區，目前是傳承第三代的老店，招牌螃蟹粥是從老闆經營時就有的料理，據說老闆就是靠這一味起家，堅持一直延續這個味道，希望能讓更多人把這道厲害的螃蟹粥深植心裡。店內有單點海鮮也有合菜宴席可以選擇，因為鄰近馬沙溝漁港，海鮮都是當日新鮮直送，價格也很合理。(看詳細介紹)

▲費時熬煮的螃蟹粥，用的是紅蟳與蒜頭精燉熬煮，滿鍋的蟹黃與蒜香，濃稠迷人；熬煮後紅蟳的蟹黃溶在粥裏頭，每一口都能吃到滿滿蟹黃的鮮味跟蒜頭的香氣。

萬味珍餐廳

電話：06－7931452

營業時間：11：00～13：30、17：00～19：00

豐の海鮮漁府蟳粥：熬煮出精華海味十足

台南市將軍區有兩家很具名氣的海鮮餐廳，一家是「萬味珍海產店」，另一家就是「豐の海鮮漁府」，每每提到螃蟹粥很多人都回拿來相提並論。「豐の海鮮漁府」店內雖然主打台菜料理，但有不少複雜的功夫菜，而且近年來有米其林指南餐廳的光環，加上餐廳氣派空間大，招待朋友是不錯的選擇。(看詳細介紹)



▲招牌蟳粥用大紅蟳熬煮入味，蟹膏都融在粥湯內，加上蒜頭酥和芹菜提出香氣，濃郁的鮮味瀰漫口中，這道蟳粥也是沒預訂吃不到的料理，記得要來用餐得先預訂。

豐の海鮮漁府



地址：台南市將軍區長沙村146之10號

電話：06－7930637

營業時間：11：00～14：00、17：00～20：00

辰心廚房紅蟳米糕 個人獨享的紅蟳米糕餐盒

開在成大商圈周邊，雖然是家很隱密的餐廳，但主廚大有來頭，前身是京城銀行總行員工餐廳任職十年的廚師，店內平日供應個人鍋物、簡餐，也提供私廚包場，最拿手也是包場客人每次都指定一定要吃的就是這道古早味紅蟳米糕，但為了回饋客人，讓不是私廚包場的客人也能吃到紅蟳米糕，它會在每年的螃蟹季，不定期限訂日期限量販售個人份的紅蟳米糕餐盒。（看詳細介紹）

以辦桌的古早味米糕製作方式，吃得到些微的古早韻味，但在料理上做了些微的調整，豬肉絲切的比較小且瘦肉比例高、少油少鹽，吃完盤底也不會留有很多的油，掌握了古早味米糕的些微精華，又能符合現代人飲食需求少鹽少油又爽口，紅蟳處理也非常乾淨，每一隻都是飽滿的蟹黃與蟹膏，也是不輸名店的風味。

辰心廚房

地址：台南市東區長榮路三段30巷18號（需由東寧路83巷停車場旁巷子進入）

電話：06－ 2087986

營業時間：11：30 ～14：00、17：30 ～ 21：00（周一、周二公休)

土城海產店清蒸處女蟳 享受蟹膏鮮美蟹肉多汁

開業超過四十年，以供應處女蟳與紅蟳為主，也是許多台南人吃處女蟳的好所在，尤其一到假日，總是高朋滿座，在地人、觀光客總是擠滿餐廳，紅蟳吃蟹卵，處女蟳則是主攻蟹膏，入口那如漿糊般滑嫩綿密的口感，滿滿蟹味就是好吃，蟹肉也非常多汁，尤其這裡的處女蟳都是強調新鮮現蒸。

土城海產店

地址：台南市安南區安中路六段517號

電話：06－2577529

營業時間：11：00 ～ 14：00； 17：00 ～ 20：30（星期一公休）

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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