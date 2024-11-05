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連地址都沒有！漁村裡的卡拉OK快炒店　道道無雷60元蝦仁炒飯超佛

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者張宜樺

真的太隱密了！若不是在地人帶路，真的很難找到這家店！隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。以前是在地人平日工作下班後會來點幾盤熱炒唱唱卡拉OK的地方小炒店，但因為料理好吃又便宜，漸漸口耳相傳，現在假日也吸引不少遊客來訪。

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有最佳的漁獲來源
鄰近將軍青鯤鯓漁港，有著最佳的漁獲來源，來到這裡不用擔心荷包失守，花低於市區的價錢就可以吃到新鮮又好吃的海鮮料理，南部的暗黑料理也是店裡的招牌。

鹽酥虱目魚腸滿滿的蔥蒜香氣迷人，一盤60元的蝦仁炒飯光是上面擺的蝦就讓人覺得超值又好吃，加入了菜脯的炒法也很特別，還有用石斑酥炸的鹽酥魚下巴、剝皮辣椒雞都是值得品嘗的菜色。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

沒有地址的隱藏版熱炒店「風鈴屋」
風鈴屋雖然沒有地址，但若要來用餐以Google map搜尋店名定位仍可以到達，簡單的店面是以鐵皮屋搭建，前面有一整片可供停車的地方，走進店裡才知道因為天花板掛著許多風鈴，故取名「風鈴屋」，夏天海風吹過來風鈴發出悅耳的聲響，心情也跟著愉悅起來。

風鈴屋老闆蔡靖蓁，目前經營約7、8年是第二手經營，全年無休除非有事，全店大小料理就僅僅她一人掌廚，非常厲害，我們來用餐這天出菜算挺快的，若假日人多可能就要多稍加等待了喔。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

鹽酥魚腸 150元
招牌必點的就是這盤鹽酥魚腸，一般的虱目魚腸都是乾煎後配點薑絲一起吃，第一次看到有人把魚腸煎炸後拌炒大量蔥蒜、胡椒做成鹽酥口味，吃起來整個香氣更豐富不單調，對於怕吃魚腸的人來說也絕對可以是救贖，難怪會受到網友大大的推薦。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

炒蚵仔麵線 100元
我們台南海線很常有的一道料理，炒蚵仔麵線，每每吃到都會讓我想念的家常味。以前阿嬤都常常煮湯的蚵仔麵線給我們吃，因為是鄰近漁港，海鮮都很新鮮，所以蚵仔又大又肥，數量也不少，這盤蚵仔麵線乾濕度剛剛好，口味也很好吃。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

蝦仁蛋炒飯 60元
端上桌被上面擺滿的蝦仁完全嚇到，這一盤居然只賣60元，實在是太超值了！而且很特別的是還加入了菜脯，咀嚼中增加了口感，這盤炒飯不僅炒出了鑊氣還粒粒分明，蝦仁用的還不是便宜的泡水蝦仁，結合油香炒出的香氣尤其迷人，推薦大家來這裡一定要吃一下這裡的炒飯。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

鹽酥下巴 300元
店員推薦的鹽酥下巴，說是石斑切塊酥炸的魚下巴，一上桌讓我們也是一吃就覺得很厲害，每一塊都像鹹酥雞大小，外層酥脆，肉質細緻，裡面僅有一塊魚骨，沾胡椒吃真的有夠涮嘴。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

炒沙茶軟只（小卷）350元
店員推薦的軟只，我們炒沙茶的料理方法，沒想到上桌一吃讓人好驚豔，是很有小時候辦桌菜羹湯的感覺，酸酸甜甜的台南味，軟只也很厚實大尾，350元這麼大盤，我們吃得很滿足，也是今天最不期待但最讓我們驚豔的。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

清燙海蝦 200元
店員推薦的燙海蝦，是附近海裡捕抓的海蝦，雖然沒有很大尾，品種不一，但每一尾都很新鮮很甜也很彈，200元也很便宜。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

不是頂級料理卻道道無雷好吃
隱藏在將軍青鯤鯓的風鈴屋，低調到連地址都沒有，雖然不是頂級的餐廳料理，卻是道道無雷，新鮮美味又便宜好吃，難怪可以靠口耳相傳吸引不少遠道而來，下次有機會來將軍，推薦大家來品嘗這家不起眼卻讓人驚豔的鄉下海鮮熱炒店。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價格
牆上的菜單看起來有一點老舊，價格都快看不清楚，我們照著Google Map上網友推薦火速的點了蚵仔麵線、招牌鹽酥魚腸、一看見60元的炒飯覺得這價格太不可思議，點了一份炒飯，其餘就請店員推薦，店員則是幫我們推薦了鹽酥下巴、軟絲、川燙海蝦。

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼隱藏在台南將軍區青鯤鯓的「風鈴屋」，是一家四周都沒有房子，連地址都沒有的海鮮熱炒店。（圖／部落客台南好Food遊授權提供，勿擅自翻攝）

風鈴屋

地址：台南市將軍區鯤鯓里青鯤鯓橋頭
電話：0988－052－877
營業時間：10：30－19：30 全年無休

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

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