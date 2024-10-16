沖繩必吃拉麵！曾在九州拉麵票選擊敗一蘭　滿滿蔥芝麻融入豚骨湯

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好FOOD遊、整理／實習記者黃是瑀

創立於2007年的「暖暮拉麵」幾乎是台灣人來沖繩必吃的拉麵，大概是因為曾經在九州拉麵票選中擊敗過一蘭拉麵獲得第一名，挾帶著光環，每次去吃都要大排長龍，尤其是國際通附近的那霸牧志店，少說也要排上一個小時才能吃到餐點。

不過目前「暖暮拉麵」在沖繩共有6家分店，除了那霸牧志店需要排比較久外，據說其他的分店比較沒有那麼多人排隊，如果大家不想浪費太多時間排隊，也可以查一下另外5家分店的分布位置，安排在行程中前往用餐即可減少排隊時間。

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沖繩必吃拉麵暖暮拉麵

我們這次來用餐的也是「暖暮拉麵」那霸牧志店，真的不誇張，排隊進到店裡就是整整一小時，排到後來都下雨了，但為了朝聖第一名的拉麵就是要甘願。

可客製化麵軟硬度湯濃郁度跟辣度

「暖暮拉麵」設有投幣點餐機，選好餐再付款，可接受現金或電子支付，硬幣只能投10円以上的。點好餐後記得取出退幣與單據，然後在單據上圈出你想要的麵的硬度共5種硬度、湯的濃度、要不要蔥花、辣度共4種，再交給服務人員即可。

蔥芝麻拉麵 加蛋ネギごまラーメン +替玉

點了蔥芝麻拉麵，裡面有兩片叉燒肉和大量的芝麻，蔥的用量是拉麵的兩倍，加入的是用壓榨白芝麻油而不使用豬油，芝麻香氣很濃郁，適合給擔心膽固醇的客人。

叉燒拉麵 チャーシューメン

原味拉麵加了6片叉燒肉，給喜歡吃叉燒的人大滿足，暖暮的辣算是還滿能提味的，麵量也不少，還有對我這種蔥花控來說，我也喜歡他們的蔥花給得特別多，暖暮的湯頭跟一蘭一樣都是豚骨的，我覺得是好吃但屬於中規中矩，不算是讓人太驚豔的那種，叉燒肉肥瘦剛好，偏薄片是比較可惜一點，厚一點我會更喜歡。

一口餃

煎得酥脆，皮薄餡多的餃子，表現算不錯，搭配拉麵一起吃真是完美。

▲桌上都備有辣醃菜可讓客人自行添加取用。

暖暮拉麵評價

初訪吃過 「暖暮拉麵」覺得蔥芝麻拉麵口味還不錯，整體中規中矩，煎餃也是我在日本吃過眾多的煎餃中算是有排名前幾名好吃的，有來沖繩還是會來吃一下，但應該會考慮找不用排隊的分店為主，畢竟有插過旗了。

暖暮拉麵 那霸牧志店



地址：沖縄県那覇市牧志2－16－10

營業時間：11：00－02：00 （年中無休）

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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