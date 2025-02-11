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左營超chill深夜餐酒館！置身金屬潛艇氛圍　嚐鮮無酒精奶油啤酒

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃鄒承恩

「鸚鵡螺餐酒館」富國店是左營新開的宵夜餐廳，金屬海洋潛水艇風格設計搭配一整面的啤酒牆，氛圍感很不錯，非常適合夜貓子輕鬆聚餐小酌！這裡供應現拉生啤、巨無霸漢堡、濃郁義大利麵等超多項現做美食，如果不喝酒還可試無酒精奶油啤酒，甘甜順口。鸚鵡螺餐酒館每年都會舉辦暢飲跨年活動，也有包場及場地出租服務，團體聚會可以預約這裡哦。

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▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲餐廳是金屬海洋潛水艇風格設計，店內還有一整面的啤酒牆。

餐點介紹
供應現拉精釀生啤酒、漢堡、義大利麵、燉飯、炸物等多種品項，餐點都是現點現做，可以吃到熱騰騰的美食。肉食控就點鸚鵡螺招牌漢堡肉汁炸彈，超巨份量的漢堡一次就能享用豬肉排、牛肉排、雞腿排、濕式熟成煙燻培根和雙起司，口感豐富很有滿足感。

麵食推薦加了生食級雞蛋蛋黃的卡布娜娜奶油培根蛋黃義大利麵，還有搭配啤酒最對味的西班牙蒜味蝦、酥酥脆脆起司松露醬薯條。如果不喝酒，一定要試試無酒精的奶油啤酒，甘甜帶點氣泡感，加上特製奶油鹹甜富含奶香味很順口。

鸚鵡螺招牌漢堡肉汁炸彈 附脆薯（原味）430元
肉食控來這裡一定要點招牌的漢堡肉汁炸彈！漢堡份量十足，可以吃到豬肉排、牛肉排、雞腿排、濕式熟成煙燻培根和雙起司，口感扎實又有多層次風味，搭配洋蔥、番茄、酸黃瓜平衡味蕾。 

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲將漢堡壓一下再享用，整個爆汁。

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲麵包外層烤得酥酥的，加上牛肉排、雞腿排、豬肉排、培根，每一口都超滿足。

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲薯條酥香好吃，可以沾點番茄醬。

卡布娜娜奶油培根蛋黃義大利麵 350元
想吃義大利麵首推這道卡布娜娜奶油培根蛋黃義大利麵，吸附奶油醬的麵條滑順好吃，拌入生食級雞蛋的蛋黃更美味。

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲生食級雞蛋的蛋汁拌入義大利麵，口感更滑順香醇。

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲義大利麵吸附奶油醬吃起來有濃郁奶香，還有黑胡椒的辛香辣感，搭配濕式熟成煙燻培根，多了厚實Q嫩感和鹹味很好吃。

嫩煎奶油美國Choice肋眼沙朗牛排燉飯＋生食級雞蛋蛋黃 529元
想吃飯就試試嫩煎奶油美國Choice肋眼沙朗牛排燉飯，另外升級搭配生食級雞蛋蛋黃，吃起來特別香醇順口。

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲燉飯綿密帶有奶香味，還能吃到紅藜麥的顆粒咬感，搭配黑胡椒的辛辣很美味，拌入生食級雞蛋蛋黃更滑順美味。

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲美國Choice肋眼沙朗牛排外層微酥，肉質厚實鮮嫩多汁，有濃郁肉香及鮮甜。

西班牙蒜味蝦附香蒜麵包（微辣）330元
用餐小酌最適合選擇點一份西班牙蒜味蝦，鮮蝦肉質脆嫩鮮甜，搭配蒜油香醇好吃，香蒜麵包烤得很酥脆，加上滿滿的抹醬每一口都有濃郁蒜味。

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

酥酥脆脆起司松露醬薯條 280元
薯條炸得金黃酥脆，搭配起司松露醬品嚐，有濃郁松露香氣和鹹甜感，非常涮嘴。

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

凡迪特白熊 比利時白啤酒4.7% 270元
凡迪特白熊比利時白啤酒微酸帶有柑橘清香味，喝起來甘醇爽口，很適合開喝的第一杯。

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

奶油啤酒（無酒精） 300元
無酒精的啤酒甘甜帶點氣泡感，加上特製奶油鹹甜富含奶香味，喝起來很順口。

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

空間外觀

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營最強肉食控天堂！金屬潛艇氛圍裡享用手拉生啤、肉汁炸彈漢堡。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

鸚鵡螺餐酒館 富國店

地址：高雄市左營區富國路101號
電話：0986－868117
營業時間：18：00－00：30、周五至周日18：00－01：00 
服務費：酌收10%
活動：每年都會舉辦暢飲跨年活動，提供包場、場地出租服務

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生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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