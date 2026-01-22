日本首間「東京壹酒店」3月開幕！5亮點搶先看　即起開放預訂

▲東京壹酒店全景花園精緻套房。（圖／1 Hotels提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

越來越多國際酒店品牌進駐日本。日本首間「東京壹酒店」宣布將於3月開幕，並從即日起開放預訂。本篇整理出5大酒店亮點，旅客能住進高空綠洲秘境客房，酒店更注重永續與環保，透過餐飲、食材管理、建材使用等細節，均能感受酒店重新詮釋的當代日式奢華。

「生物親和設計」結合日本傳統工藝 打造當代日式奢華

東京壹酒店座落於赤阪信託大廈38至43樓，高樓層視野可一覽皇居綠意、東京塔地標與層層交錯的城市天際線。酒店整體設計以「生物親和設計（Biophilic Design）」為核心，透過大量自然元素與永續材質的運用，營造貼近自然的空間氛圍，並同時融入日本傳統工藝細節，展現低調卻深具層次的當代日式奢華。

公共空間設計方面則處處引領賓客親近自然。自抵達入口起，即可見迎賓的室外綠牆，步入室內，錯落分布於各處的永生綠植，讓自然氣息隨行相伴。

當抵達位於38樓的大廳，映入眼簾的是氣勢十足的垂直植物藝術裝置，以及兼具雕塑美感的入口門廳。充滿禪意的休息廳，四周環繞盆栽植栽與嵌入式種植槽，並點綴以景石與礫石庭園，營造靜謐而富層次的氛圍。

▲塔樓特大床客房起居空間。

211間客房坐擁城市天際線 成為高空綠洲秘境

酒店內共規劃211間客房，其中包括20間套房、3 間頂樓專屬套房，以及5間無障礙客房。每一間客房皆宛如一處遠離塵囂的靜謐棲所，透過環保永續飾面、永生苔蘚與再生托板打造的生物親和藝術裝置，搭配在地手工藝細節與層次豐富的綠植配置，營造溫潤而舒心的居住氛圍。

▲東京壹酒店招牌餐廳空間。

餐飲貫徹永續理念 法式優雅與日式旬味成餐桌風景

東京壹酒店的餐飲與酒吧體驗，巧妙融合四季旬味與在地風土，並貫徹永續理念，從食材選擇到料理流程皆致力於降低浪費。

酒店招牌餐廳菜色靈感汲取自尼斯、坎城與聖特羅佩，以普羅旺斯香草、橄欖油、新鮮海鮮與柑橘等元素，呈現南法地中海的明亮風味，並融入日本「旬之味」，重新詮釋出富有藝術感的當代料理。

▲大廳酒吧景觀。

大廳酒吧喝得到50款琴酒 還能量身調製專屬調酒

大廳酒廊與酒吧為一處全日開放的複合式空間，白天時段供應早餐、午餐與下午茶；入夜後，空間則轉化為一間靈感源自日本琴酒文化的酒吧。

酒吧最大亮點於精心策選的50款琴酒，並搭配獨具特色的馬丁尼品飲體驗。賓客可依個人喜好，選擇以日本本土植物為基調的琴酒，結合來自世界各地的苦艾酒，量身調製專屬於自己的調酒。

主打即食概念的「Neighbors Café」，為賓客提供一系列新鮮的植本料理選擇，並搭配精品咖啡與精選茶飲，咖啡廳以「輕鬆、從容、充滿活力」為核心精神，讓用餐不只是果腹，更是一種調整節奏的日常片刻。另有超過460平方公尺的會議與宴會空間，滿足不同客群需求。

▲酒店游泳池。

水療中心設土耳其浴 還有24小時健身房

「康養服務」為東京壹酒店賓客體驗的重要核心。酒店水療中心結合日本與西方康養傳統，提供多元且完整的護理項目。水療中心設有五間私人理療室與一間雙人療程套房，賓客亦可前往靜謐的休息廳舒緩壓力，或體驗土耳其浴與三溫暖。

「The Field House 活力站」為一處24小時開放的健身空間，配備泰諾健（Technogym） 專業健身設備，並規劃多元化的健身課程，滿足不同強度與節奏的運動需求。

與健身空間相連的是一座採光明亮的室內泳池，並延伸至戶外露台空間。露台上種植多種有益於傳粉昆蟲的植栽，透過促進生物多樣性的設計，形塑一座座落於城市景觀之中的微型生態系統，讓運動與自然在高空中和諧共存。

▲橫濱郵船大樓將改建為酒店「The Maritime Hotel Yokohama Bay」。（圖／株式会社Plan・Do・See提供，下同）

此外，位於橫濱市中區的歷史建築「橫濱郵船大樓」，將改建為酒店「The Maritime Hotel Yokohama Bay」，並預計於 2027年1月底開幕。酒店以港口為靈感，打造充滿異國情調的主題客房與宛如船上甲板的餐飲空間。

▲酒店大廳。

橫濱郵船大樓最早於1888年作為日本郵船的據點誕生，現今建築則於1936年重建完成，16根列柱與細緻的雕刻裝飾令人印象深刻。現在經營團隊承襲曾作為航海據點的歷史記憶，將此歷史空間改建為結合婚禮教堂與餐廳的酒店，宛如劇場般大氣豪華的迎賓大廳、充滿異國氣息的客房，以及彷彿船上甲板般的餐飲空間，處處流露出當時的文化底蘊與故事氛圍。

▲每間客房都有以世界不同港口設計主題。

酒店共規劃 52間客房、7種房型，每間客房面積皆在38平方公尺以上，空間寬敞舒適。客房設計以與橫濱有深厚連結的世界各地港口為主題，展現不同地域的獨特個性。

▲教堂。

▲酒店餐廳。

餐廳空間以船上甲板為靈感，打造開放感十足的設計。位於入口附近的酒吧，則呼應此地過去作為文化交會點的歷史，融合東西方元素的室內設計，彷彿讓人穿越回1980年代。館內同時提供婚禮服務，教堂以溫潤的磚牆與木質為基調，窗外綠意盎然，自然光自天井灑落，映照著正前方清新亮麗的彩繪玻璃，溫柔地包覆新人交換誓言的重要時刻。

