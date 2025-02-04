法國人遠渡高雄開漢堡店！肉控必吃「雙層肉肉」堆疊誘人煙燻培根

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

法堡 Fabao 是法國老闆與闆娘共同經營的法式漢堡店，第一間店在左營蓮池潭旁，三民區灣中街也有第二間店可以輕鬆吃美味漢堡！灣中店位於住宅區，木質風格的小餐廳是老闆親手設計打造，來這裡用餐感覺非常愜意，也能外帶享用。

超級肉控推薦必點皇家煙燻培根牛肉漢堡

會搭配現煎香噴噴的2層特製肉排、台東朋友窯烤煙燻培根，再另外升級雙倍肉肉和雙倍起司，加上炒洋蔥、生菜、番茄、多力多滋，吃起來厚實香醇，有濃郁肉香味，自製的麵包烤到表面金黃微酥，抹上法式美乃滋每一口都很有滿足感。

不吃牛可選擇招牌的豬肉漢堡

口感鮮嫩清香好吃，想吃更豐盛就升級套餐，有薯條和飲料，加價換成老闆特製康普茶，滋味酸甜可以平衡味蕾。

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▲法國老闆特製漢堡，現點現做很美味。

皇家煙燻培根 2層肉（牛肉）320元／升級：雙倍肉肉＋雙倍起司（切達起司）130元

▲超級肉控推薦試試皇家煙燻培根牛肉漢堡，再加價升級雙倍肉肉和雙倍起司，厚實口感和風味吃起來超過癮。

▲老闆特製牛肉漢堡排現點現煎，在煎檯上滋滋作響很療癒。

▲肉排加起司最對味。

▲自製麵包烤到表面酥酥的，再抹上獨家特製法式美乃滋，口感蓬鬆清香。

▲漢堡會加上新鮮生菜、特製的炒洋蔥，吃起來濃郁辛香又爽口。

▲還有番茄和多利多滋帶來層次風味口感。

▲加價升級雙倍肉肉完全滿足肉食胃。

▲份量滿滿的漢堡吃起來很飽。

皇家煙燻培根牛肉漢堡排

▲扎實有鹹香滋味，加上台東朋友窯烤的煙燻培根，煎到酥酥的帶有Q嫩感和鹹香，還有爆漿起司的濃郁奶香，非常好吃。

▲雙倍肉肉吃起來很飽足。

▲漢堡肉排香醇多汁。



升級套餐1＋90元：薯條＋指定飲料1罐（加60元換康普茶）

想吃更豐盛可以升級套餐，搭配薯條和飲料很有滿足感！薯條酥酥的帶有鹹味及黑胡椒辛香，沾美乃滋品嚐順口好吃。

▲飲料推薦加60元換康普茶，是法國老闆特製，喝起來酸勁十足，酸酸甜甜的很爽口。

豬肉漢堡 2層肉 280元

豬肉漢堡搭配2層肉，煎到表面金黃的肉排軟嫩鮮香，搭配炒洋蔥的鹹甜辛香很美味，還有切達起司、番茄、新鮮生菜和多力多滋增添豐富口感。

▲現煎豬肉排清香美味。

▲豐富多層的漢堡香醇好吃。

手作甜點

▲手工布朗尼1片70元、2片120元。

▲獨家特製的手工布朗尼厚實綿密，有濃郁苦甜滋味，搭配棉花糖的黏感及甜香很好吃。

▲法式馬卡龍1顆60元、1盒 300元（6顆）、2盒 550元。

▲法式馬卡龍酥酥帶有黏牙感，內餡綿密好吃，有多種口味可以選擇，虎麗很喜歡濃郁的巧克力餡。

菜單

空間外觀

法堡 Fabao 三民灣中店

地址：高雄市三民區灣中街207－1號⁡⁡

營業時間：周一、四、五 11：00－14：00、17：00－21：30／假日 11：00－22：00（周二、三公休）

電話：0979－593768⁡⁡

法堡 Fabao 左營勝利店

地址：高雄市左營區勝利路41－1號⁡⁡

營業時間：周三、四、五 11：00－14：00、17：00－21：30／假日 11：00－22：00（周一、二公休）

電話：0983－579668⁡⁡

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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