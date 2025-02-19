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50元一碗鋪上滿滿大腸肝連！高雄70年無名豬血湯　還能夠免費續湯

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

米粉炒豬血湯是鳳山信義街已經開70多年的無名老店，位於中華街觀光夜市旁的巷弄裡，目前傳承第三代共同經營，提供豬血湯、米粉炒、炒麵、米粉羹、肉羹、黑輪、關東煮等品項，一開店就有絡繹不絕的人潮，幾乎中午前就會賣完，想吃這一味記得早點去買！

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▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

豬血湯　小 50元、大 70元（照片是小碗）
招牌豬血湯一定要試試，有豬血、大腸、肝連肉，湯頭喝起來清爽甘醇，還有加酸菜、紅蔥頭和滿滿韭菜提升風味。湯頭滋味清爽，可以免費續，豬血口感脆嫩，吃起來帶點鹹香味，沾蒜蓉和豆瓣醬更夠味；選用溫體豬肉的肝連肉切成薄片，鮮甜軟嫩，帶點微Q感很容易咀嚼，大腸口感很嫩，處理得很乾淨。

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

米粉炒　小 40元
主食可以選炒麵或炒米粉，也可以各半搭配，細米粉淋上肉燥吃起來香醇有咬感，還有脆脆的豆菜增添層次。

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

油豆腐　15元
幾乎每桌都會點一份，是在豬血湯裡烹煮，炸過的外皮吸附湯汁有點嚼感，味道比較清香，建議沾醬品嚐。

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

肉羹　50元
肉羹一定要點，每天不到10點幾乎賣完！羹湯鮮香鹹甜帶點酸感，稍微勾芡很順口，搭配溫體豬製作的肉條、雞蛋、高麗菜、魚漿條等配料，口感十分豐富。

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

空間外觀

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼鳳山70年無名老店！招牌肝連肉豬血湯清爽甘醇，必點肉羹和米粉炒。（圖／部落客虎麗提供）

米粉炒豬血湯

地址：高雄市鳳山區信義街16號
營業時間：06：00～13：00（周一公休）
電話：07－7437198

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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