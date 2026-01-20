台北冬日浪漫！陽明山竹林小徑、落羽松刷異國感　檜木湯屋+麻油雞暖身暖胃

▲永公路落羽松秘境。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE）

記者胡至欣／台北報導

台北人的冬日浪漫就在陽明山，不用買機票，也能把「像出國」的情緒補滿：早上先鑽進「豆留森林」日式老宅咖啡廳吃早午餐，接著轉往永公路落羽松秘境拍一波北國情調的金黃大道、再躲進絹絲谷檜木湯屋把寒意泡到投降，最後以一碗麻油雞作為下山前的收尾—暖身、暖心、暖胃，一天完成。

▲豆留森林。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE）

第一站：豆留森林（CAMA COFFEE ROASTERS）—先「逗留」再上山

一早先把胃安撫好，行程才不會一路被冷風吹到靈魂出竅。豆留森林的厲害，不只在「好拍」，而是整座空間很會讓人慢下來：戶外有約600坪日式庭園與竹林景致，散步的每一步都像在調光。主建築保留日治時期的「和洋折衷」格局，拍照會自然長出一種昭和濾鏡。

▲京都嵐山既視感竹林小徑。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE）

▲昭和風老宅窗景。（圖／記者胡至欣攝）

必拍亮點：

● 京都嵐山既視感竹林：入口處的高聳竹林小徑，是避開人潮後的絕佳取景點，陽光穿透竹葉灑下的光影，隨手拍都有禪意。

● 昭和風老宅窗景：坐在修復後的日式木造房內，透過老式格狀窗戶看著庭園，點杯精品咖啡、再來份輕食、早午餐，享受被古色古香包圍的靜謐。

Tips：建議早點到，人潮還沒起來、光線也漂亮，照片會更乾淨。

▲永公路落羽松秘境。（圖／記者胡至欣攝）

第二站：永公路落羽松秘境—S型「金色大道」

吃飽上路，直接切進冬季最上相的那一段。曾因人潮問題而一度管制、近期又重新開放的「永公路落羽松秘境」，主打蜿蜒彎道與成排落羽松交織出的視覺深度，每年12月至1月，松葉由綠轉黃、再變深紅，這種漸層色調搭配石磚牆，隨手調個濾鏡就是一張明信片，漫步其中彷彿身處歐洲小鎮。

▲電影感S曲線。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE）

▲菁礐溪溪畔。（圖／記者胡至欣攝）

必拍亮點：

● 電影感S曲線：這裡最迷人的不是松樹本身，而是那一條完美的蜿蜒小徑。站在彎道頭尾，能拍出延伸感極強的北國電影風格。

● 菁礐溪溪畔：沿著約200公尺步道一路往下走到溪畔，捕捉冬日暖陽穿透樹梢灑落清澈水面，一個回眸就是療癒系美照。

Tips：山路狹窄，拍照記得別站進車道、也別踩踏植栽，畢竟秘境能不能長久，靠的是大家的克制。

▲陽明山絹絲谷。（圖／記者胡至欣攝）

第三站：絹絲谷湯屋（Silk Valley）—落羽松旁直接泡，寒意秒退場

拍完落羽松不用再繞遠路，絹絲谷就在附近，最適合無痛接續。位於陽明山絹絲瀑布旁的「絹絲谷 Silk Valley」隱匿在溪谷與森林間，走的是一種「大隱隱於市」的質感路線，是許多內行人私藏的避冬首選。

▲空間大量採用台灣檜木。（圖／記者胡至欣攝）

▲半露天湯池。（圖／記者胡至欣攝）

必泡亮點：

● 檜木沈浸式嗅覺：空間大量採用台灣檜木，一踏進去就先被木頭香氣安撫，湯池則採用「按摩浴缸」，功能性十足，冬天來一回，肩頸會先投降、腦袋再放空。

● 溪谷景觀頭等席：半露天湯池，讓你浸泡在陽明山純淨泉水中，眼前是山林綠意，伴隨著潺潺溪流聲，這種「在森林裡洗澡」的原始感，能讓所有城市焦慮瞬間歸零，紓壓也舒心。

Tips：雙人套房湯屋採預約制，可選2小時／3.5小時，時間抓鬆一點，才不會泡到一半還惦記下一站。

▲草山風情。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE；以下同）

第四站：草山風情—下山收尾的暖胃儀式

泡完湯再吃麻油雞，基本上就是對寒流的終極反擊。這家從昔日橋邊小攤搬到平菁街的平民美食，主打麻油雞與山藥雞湯，一週只營業三天，不僅是許多登山客的加油站，更是冬季暖胃的聖地。

▲山泉水煮的麻油雞。

▲ 冬季限定「山藥人蔘雞」。

必吃亮點：

● 山泉水煮的麻油雞：店內使用山泉水煮麻油雞，湯頭甘甜不燥。最佛心的是「湯可以免費加」，讓你在冷風中能無限制續補熱力。

● 冬季限定與隱藏版：除了招牌麻油雞，冬季限定的「山藥人蔘雞」也是人氣王；若想更滋補，別忘了開口詢問隱藏版的「藥膳雞湯」。

● 老饕標配超入味茶葉蛋：這是老客人入座必點的單品，蛋殼色澤深邃、香氣透進蛋黃裡，是下山前最純粹的小點心。

Tips：週五至週日營業、賣完為止，建議別拖太晚才去。

台北冬季想來一趟不必遠行的輕旅行，陽明山是最省時也最有氛圍的選擇，不僅讓你拍滿相機記憶體，更是在忙碌的日常裡，為靈魂找一處出口。趁著冬意正濃，把這份療癒名單收進口袋，快揪上那個愛拍也愛吃的朋友，來一場說走就走的一日遊吧！

