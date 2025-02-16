ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

排隊的都是在地人！旗山古早味排骨飯　醃製入味超大一碗只賣75元

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

黃家飯館是旗山在地人會來外帶用餐的小餐館，也有內用座位，提供飯食、粥、湯品及涼拌小菜，用餐尖峰時段會湧入人潮，建議提早來吃飯。最多人點排骨飯或便當，排骨有醃製入味，吃起來厚實軟嫩帶點甘醇滋味，會附清脆鮮甜的高麗菜、有濃郁筍香的脆脆筍乾，搭配淋上滷汁的米飯，清香順口很涮嘴！

喜歡吃肉可以來一碗控肉飯
瘦肉部位扎實有嚼感，肥肉Q嫩不油膩，再加點現煮酸菜蚵仔湯，裹粉料理的蚵仔鮮香滑嫩，清湯帶點鹹酸味很爽口。如果有安排到旗山旅遊，想要簡單吃個飯，就來這裡用餐。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

排骨飯（大）75元

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲排骨飯最多人點，口感扎實帶有醃製的甘醇滋味，肉質厚實軟嫩，搭配高麗菜、筍乾和淋上滷汁的米飯。

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲排骨軟嫩好吃。

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲白飯有淋滷汁，吃起來清香濕潤。

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲筍乾脆脆的有些許鹹甜感，能嚐到濃郁筍香味。

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲高麗菜清脆鮮甜，稍微調味清香爽口。

控肉飯（小）60元

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲控肉的瘦肉部位扎實帶點嚼感，吃起來香醇不乾柴，有滷汁的鹹甜滋味，肥肉Q嫩不油膩。

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲控肉有濃郁油脂香氣。

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲搭配高麗菜、筍乾享用比較不膩。

酸菜蚵仔湯 50元

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲吃飯來一碗熱湯更滿足！蚵仔裹粉料理，口感比較滑嫩飽滿，滋味鮮香，搭配酸菜及薑絲喝起來清香爽口。

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

菜單

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

空間外觀

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼旗山推薦必吃厚實軟嫩排骨飯。（圖／部落客虎麗提供）

黃家飯館

地址：高雄市旗山區延平一路534號
營業時間：11：00－15：00、16：00－21：00
電話：07－6629222

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►法國人遠渡高雄開漢堡店！肉控必吃「雙層肉肉」堆疊誘人煙燻培根
►高雄隱藏版台式下午茶！炸黑輪口感軟Q鮮味十足　還能客製化酥度
►高雄「親水步道」離塵不離城！穿越迷霧森林、傍晚夕陽灑落更美

關鍵字： 黃家飯館 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

推薦閱讀

Google地圖5顆星茶酒吧！DIY選茶葉辛香料玩特調　還開放寵物友善

Google地圖5顆星茶酒吧！DIY選茶葉辛香料玩特調　還開放寵物友善

左營20年小麵店！自製刀削麵糰Q彈有嚼勁　大火炒吃得到濃郁鍋氣

左營20年小麵店！自製刀削麵糰Q彈有嚼勁　大火炒吃得到濃郁鍋氣

米其林公布1月5家新入選餐廳　大阪一星燒鳥台灣姊妹店進榜

米其林公布1月5家新入選餐廳　大阪一星燒鳥台灣姊妹店進榜

高雄40年「雞蛋糕紅豆餅」攤車！微酥口感＋爆漿內餡一吃上癮

高雄40年「雞蛋糕紅豆餅」攤車！微酥口感＋爆漿內餡一吃上癮

嘉義春日必看4大花海

嘉義春日必看4大花海

宜蘭最美櫻花隧道！粉色世界長達65米

宜蘭最美櫻花隧道！粉色世界長達65米

超罪惡片鴨握壽司！一咬鴨油噗滋而出

超罪惡片鴨握壽司！一咬鴨油噗滋而出

再見了吉伊！高雄冬日遊樂園今閉幕

再見了吉伊！高雄冬日遊樂園今閉幕

住台南晶英免費開百萬名車

住台南晶英免費開百萬名車

用餐時間一到湧入旗山在地人排隊！

用餐時間一到湧入旗山在地人排隊！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

今年必玩全球3座環球影城新亮點

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

1人1300元起！住板橋4星飯店送禮盒

新北第2家！台中最狂火鍋新莊店籌備中

整籃蒜頭隨便拿！台中40多年水餃老店

台茂「480秒無人機秀」今晚限定

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

本村全新蜂蜜黑胡椒炸雞期間限定賣

日本岡山必去3處賞櫻景點

2025台灣燈會四大特色市　掌握進擊的巨人最佳視角

熱門行程

最新新聞更多

嘉義春日必看4大花海

宜蘭最美櫻花隧道！粉色世界長達65米

超罪惡片鴨握壽司！一咬鴨油噗滋而出

再見了吉伊！高雄冬日遊樂園今閉幕

住台南晶英免費開百萬名車

用餐時間一到湧入旗山在地人排隊！

1人1300元起！住板橋4星飯店送禮盒

開箱曼谷最新「LV咖啡廳」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366