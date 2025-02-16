排隊的都是在地人！旗山古早味排骨飯　醃製入味超大一碗只賣75元

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱
黃家飯館是旗山在地人會來外帶用餐的小餐館，也有內用座位，提供飯食、粥、湯品及涼拌小菜，用餐尖峰時段會湧入人潮，建議提早來吃飯。最多人點排骨飯或便當，排骨有醃製入味，吃起來厚實軟嫩帶點甘醇滋味，會附清脆鮮甜的高麗菜、有濃郁筍香的脆脆筍乾，搭配淋上滷汁的米飯，清香順口很涮嘴！
喜歡吃肉可以來一碗控肉飯
瘦肉部位扎實有嚼感，肥肉Q嫩不油膩，再加點現煮酸菜蚵仔湯，裹粉料理的蚵仔鮮香滑嫩，清湯帶點鹹酸味很爽口。如果有安排到旗山旅遊，想要簡單吃個飯，就來這裡用餐。
排骨飯（大）75元
▲排骨飯最多人點，口感扎實帶有醃製的甘醇滋味，肉質厚實軟嫩，搭配高麗菜、筍乾和淋上滷汁的米飯。
▲排骨軟嫩好吃。
▲白飯有淋滷汁，吃起來清香濕潤。
▲筍乾脆脆的有些許鹹甜感，能嚐到濃郁筍香味。
▲高麗菜清脆鮮甜，稍微調味清香爽口。
控肉飯（小）60元
▲控肉的瘦肉部位扎實帶點嚼感，吃起來香醇不乾柴，有滷汁的鹹甜滋味，肥肉Q嫩不油膩。
▲控肉有濃郁油脂香氣。
▲搭配高麗菜、筍乾享用比較不膩。
酸菜蚵仔湯 50元
▲吃飯來一碗熱湯更滿足！蚵仔裹粉料理，口感比較滑嫩飽滿，滋味鮮香，搭配酸菜及薑絲喝起來清香爽口。
菜單
空間外觀
黃家飯館
地址：高雄市旗山區延平一路534號
營業時間：11：00－15：00、16：00－21：00
電話：07－6629222
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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