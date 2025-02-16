排隊的都是在地人！旗山古早味排骨飯　醃製入味超大一碗只賣75元

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

黃家飯館是旗山在地人會來外帶用餐的小餐館，也有內用座位，提供飯食、粥、湯品及涼拌小菜，用餐尖峰時段會湧入人潮，建議提早來吃飯。最多人點排骨飯或便當，排骨有醃製入味，吃起來厚實軟嫩帶點甘醇滋味，會附清脆鮮甜的高麗菜、有濃郁筍香的脆脆筍乾，搭配淋上滷汁的米飯，清香順口很涮嘴！

喜歡吃肉可以來一碗控肉飯

瘦肉部位扎實有嚼感，肥肉Q嫩不油膩，再加點現煮酸菜蚵仔湯，裹粉料理的蚵仔鮮香滑嫩，清湯帶點鹹酸味很爽口。如果有安排到旗山旅遊，想要簡單吃個飯，就來這裡用餐。

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排骨飯（大）75元

▲排骨飯最多人點，口感扎實帶有醃製的甘醇滋味，肉質厚實軟嫩，搭配高麗菜、筍乾和淋上滷汁的米飯。

▲排骨軟嫩好吃。

▲白飯有淋滷汁，吃起來清香濕潤。

▲筍乾脆脆的有些許鹹甜感，能嚐到濃郁筍香味。

▲高麗菜清脆鮮甜，稍微調味清香爽口。

控肉飯（小）60元

▲控肉的瘦肉部位扎實帶點嚼感，吃起來香醇不乾柴，有滷汁的鹹甜滋味，肥肉Q嫩不油膩。

▲控肉有濃郁油脂香氣。

▲搭配高麗菜、筍乾享用比較不膩。

酸菜蚵仔湯 50元

▲吃飯來一碗熱湯更滿足！蚵仔裹粉料理，口感比較滑嫩飽滿，滋味鮮香，搭配酸菜及薑絲喝起來清香爽口。

菜單

空間外觀

黃家飯館

地址：高雄市旗山區延平一路534號

營業時間：11：00－15：00、16：00－21：00

電話：07－6629222

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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