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米其林推薦豬舌冬粉！Q嫩厚實＋油蔥酥香氣超開胃　旗山40年老店

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

旗山秀明豬心冬粉是旗山老街已經開近40年的老店，也是2024入選米其林指南的餐廳，提供各式內臟、冬粉、肉羹、肉燥飯等美食。假日人潮較多，雖然需要稍微排隊等候，但大家用餐速度蠻快的。我這次點一碗豬舌冬粉，加入自製油蔥酥的清湯喝起來清香爽口，豬舌厚實Q嫩鮮美，建議沾豆瓣醬和醬油膏品嚐。一定要試試月見肉燥飯，瘦肉滷製的肉燥加胡椒粉，加上現煎半熟蛋，蛋汁拌入肉燥飯特別香醇好吃！可以再搭配滑順的香菇肉羹，加點烏醋會更香！

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點餐方式

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲到店先拿取點餐單，劃單選擇想吃的品項，交給櫃台換號碼牌，接著等候叫號入座或外帶取餐。

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲餐點現做，需稍微等候一下。

豬舌冬粉 60元

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲豬舌冬粉有加自製油蔥酥，喝起來清香爽口，豬舌厚實Q嫩，滋味鮮香，可以沾豆瓣醬和醬油膏品嚐。

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲Q嫩的豬舌滋味鮮香。

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲沾點豆瓣醬品嚐更好吃。

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲冬粉吸附湯汁吃起來很涮嘴。

月見肉燥飯 50元
月見肉燥飯一定要點！瘦肉滷製的肉燥加上胡椒粉，有濃郁辛香，搭配現煎半熟蛋，蛋汁拌入肉燥飯更香醇好吃，還有香菜提升風味。

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲現煎半熟蛋。

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲爆漿蛋汁拌入肉燥飯更香醇滑順。

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

香菇肉羹（小） 50元

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲香菇肉羹有勾芡的滑順感，滋味比較甘醇，肉條軟嫩有醃製的微鹹甜感，可以自行加烏醋更夠味。

豬心 55元

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲豬心口感軟嫩鮮香，有搭配薑絲提味，建議沾豆瓣醬享用。

菜單

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

空間外觀

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

▲▼旗山老街39年老店!加特製油蔥酥的豬舌冬粉,必吃半熟爆漿月見肉燥飯。（圖／部落客虎麗授權提供）

旗山秀明豬心冬粉

地址：高雄市旗山區永平街41號
營業時間：周二至周日 09：00－15：30（周一公休）
電話：07－6624625
FB粉絲團：旗山秀明豬心冬粉

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生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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