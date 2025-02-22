開箱北海道頂級溫泉別墅！沐浴雪白山林間享絕美日出

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳品勻

你以為北海道的高端旅宿只有溫泉旅館與精品飯店？去年 9 月新開幕的 SONEKA Villa 顛覆想像，讓你擁有一座真正屬於自己的夢幻別墅！不只軟硬體追求極致並巧妙帶入在地特色，更以丈量人與自然的距離及欣賞自然的視角，來重新定義奢華。SONEKA 佔地 2.3 萬坪，卻僅打造 4 棟獨立別墅，每間都擁有 MOOR 植物性褐碳溫泉的絕景露天湯池。一晚要價約台幣 10 萬起、不只是北海道旅宿天花板，SONEKA 還登上 2025 年 1 月號以「新溫泉100」為主題的日本頂級設計雜誌「Casa BRUTUS」封面，受推崇程度可見一斑！

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▲SONEKA 的夜很凍也很暖，有柴火有溫泉，喜歡這樣的極端共融。

▲SONEKA 登上 2025 年 1 月號日本 Casa BRUTUS 雜誌封面，這非常威，是錢換不來的高度成就與肯定。

▲園區佔地超過 2.3 萬坪，只規劃 4 棟被樹林包圍的獨立 Villa。

▲白雪青空，跳入隨時滿水位的 SONEKA 私人露天溫泉，一陣舒爽。

▲朝陽從地平線上穿過樹林，遇上戶外溫泉蒸騰而上的氤氳漫射開來，擴大了溫暖，這雪國的日出，讓人看了心生微笑。





▲這日早餐快吃完時，管家問我吃飽飯後想不想去雪地漫步？當然要！

專屬接送 x 私人管家！SONEKA 的旅程從上車那刻就開始了

深隱北海道山林間的 SONEKA 其實距離新千歲機場僅半小時車程，座落北廣島市大曲地區，飯店提供專屬接送服務， 非使用雙 B 而是選擇跟旅宿調性很搭的 Land Rover Defender，內裝溫潤的皮革感搭配木質元素，質感真好。上車後，立刻遞上溫熱的日本茶與紙巾，那份細膩的款待，讓我有了極好的第一印象。我在冬季造訪，城市被白雪覆蓋，看著窗外猶如童話般的風景，舒適之餘還有掩不住的興奮。抵達後，會發現這裡與一般飯店不同，沒有大廳，直接由專屬管家迎接並帶入 Villa，從踏入 SONEKA 的那一刻起，便展開全然私密且尊榮的體驗。

▲SONEKA 對海外旅客十分方便，從新千歲機場過來只要半小時車程，若到札幌市區，開車也只約 40 分鐘。

▲SONEKA 的入口，一塊鏤空刻有名字的金屬板矗立雪中。

▲貼心細節滿分！SONEKA 在鑰匙上別上 AirTag，防止掉入鬆軟粉雪中找不到。此外，精緻的皮質鑰匙圈來自北海道品牌 SOMÈS SADDLE，完美融合科技與質感。

▲冬季時，SONEKA 會為客人準備禦寒外套及雪鞋。

▲冬季的雪原風景。

4 棟別墅的隱世之境

「SONEKA」是北海道原住民愛奴族語言「歡迎」的意思，園區佔地 77,000 平方米（超過 2.3 萬坪），僅規劃 4 棟獨立 Villa，是名副其實的隱世奢旅。每間別墅座向與空間設計各異，甚至戶外風呂的造型與規模亦不同！預訂時就要同時選定，這趟來之前，為了決定要住哪棟，確實傷透腦筋，因為 4 棟都有自屬的風格與魅力。

整體來說，別墅建築風格融合現代極簡與日式美學，大片落地窗讓你可隨時欣賞外頭的自然美景，內部空間寬敞，以我入住的「Nupu」為例，這棟別墅造型猶如大鵬展開雙翼，起居空間分散獨立兩處，一邊是客廳、餐廳與廚房區，一邊則是兩間臥房（ 1 間是雙人床、1 間上下雙層床）與浴室及室內湯，戶外區域更設有露天浴池、溫泉泳池、網狀吊床、篝火和戶外廚房。別墅每一處細節都是經過精心設計，搭配北海道品牌家具，不只好看也符合人體工學，讓人感到無比放鬆。

▲SONEKA 僅規劃 4 棟獨立 Villa，每間設計與戶外風呂皆獨一無二，預訂時就要選定。

▲4 間 Villa 散落在開闊的園區裡，客人能充分享有隱私。

▲別墅的室內空間溫暖又具設計感，如家般的舒適。

▲Nupu 別墅的主臥室擁有大面的景觀落地窗。

▲Nupu 別墅的餐廳區為木質調，並搭配好質感的北海道傢俱。

▲這裡的無線藍牙喇叭是我住過旅宿中最頂級的，B&O喇叭要價台幣 5 萬，音質極佳，我幾乎隨身提著走。

▲Nupu 別墅的另一間客房，是上下舖房型。

▲Nupu 別墅主臥一景。

▲起床先跳進溫泉暖活身心，讓靈魂甦醒。SONEKA 不僅有戶外湯，冬季怕冷還能泡室內溫泉，植物性褐碳（MOOR）泉質，源泉掛流，隨時都能舒適浸泡。

SONEKA 的環境極為清幽，夜晚只有雪地反射的星光與遠方的森林聲響，是遠離塵囂、回歸內心寧靜的最佳居所。冬季時，有很大機會可在泡湯時看見狐狸輕盈穿梭雪地之間，這種與自然共存的奇幻體驗，絕對是旅宿的奢華之最。

▲雪地上一串腳印，管家說那應該是狐狸留下，真就像住進了國家地理頻道了！

▲雪國日出，美得讓人不禁微笑「啊…世界竟是如此美好。」每當這樣感動時，總會提醒自己是何等幸運。

▲雪地健行，直接從 Villa 戶外湯走向雪原就已開始這趟行程，彷彿有任意門。

極致放鬆：MOOR 褐碳湯的野奢溫泉

SONEKA Villa 的最大亮點之一，就是每間 Villa 內都設有私人溫泉，分為室內溫泉與露天風呂兩種，讓你不論四季都能盡情享受泡湯時光。值得一提的是，這裡的溫泉水源來自北海道獨特的 MOOR 植物性褐碳溫泉，據說有極佳的保濕與舒緩效果，泡完後肌膚會變得特別柔滑。

▲Nupu 別墅的露天風呂，右側是約 42－43°C 的溫泉，溫暖舒適；左側則是溫泉水泳池，水深較深，雖然溫度較低，但泡著也不會覺得冷。

▲下雪了，泡雪湯是冬季造訪北海道最期待的事之一。

冬天時，當雪花靜靜飄落，身體浸泡在暖湯中，熱氣與寒冷交融，那是一種無法用言語形容的療癒感受。值得一提是，泡湯時的觸目所及都是 SONEKA 的園區，因此不用擔心會有其他閒雜人等出現在如詩的風景裡，在這，盡可能獨享私人泡湯時光，更棒是這的溫泉被以日文「掛け流し」來稱呼，代表的是不循環的源泉，是泡湯愛好者所追求的高品質溫泉，因此不管任何時間都可直接跳入享受滿水位的溫泉。

▲每間別墅都設有地下湧出的植物性褐碳（MOOR）溫泉，泡起來滑溜如美人湯，且為源泉掛流、不循環，高品質溫泉源源不絕。

▲泡湯時，眼前的整片雪原都是 SONEKA 園區，無需擔心被打擾。

▲入住 SONEKA，必泡不同時段的戶外湯！白雪晴空的北海道早晨，當然要來好好浸一下。

▲入夜後的露天風呂，黃燈藍夜好美。

無所事事的恬適，是最高的奢華

某天下午，我從 5 分鐘車程的三井 Outlet 返回別墅，馬上衣服一脫就跳進被冰雪包圍的暖湯，接著，套上浴袍，進室內沖杯咖啡，除了膠囊、他們也準備了掛耳包，若不喝咖啡也有不錯的日本茶包。拿著咖啡往椅子一躺，欣賞的就是絕景，好的旅宿或空間設計就是這樣，你以為的 「怎麼那麼剛好」 ，其實都是很多人細膩周延的用心設計而來。

▲住在這，會讓人自動的將節奏給慢下來。

▲沖杯咖啡或茶，是享受當下的絕佳方式。

▲客廳的一扇窗，都是無與倫比的風景。

無論是浪漫度假、親子旅行，還是獨自療癒身心，SONEKA 都能讓人在大自然中感受孤而不寂的那份自在。坐擁壯麗風景，享受四季更迭，體驗重新定義奢華旅行的模樣。

▲雪地朝陽帶來了感動與希望。

▲在這遇見的每幅風景，都是一期一會。

▲北海道粉雪，捧在手上就像質地細緻的雪花冰。

SONEKA Villa

地址：北海道北廣島市大曲370番-1

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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