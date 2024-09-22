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北海道星野度假村！開箱精緻義式與日料個室　創新意菜碰撞傳統日料

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者黃亭詠

有別於 2022 年底首訪時的銀白世界，今夏再來北海道的星野 TOMAMU 度假村無非就是想看看這裡的夏季模樣，雲海、熱氣球、越野車冒險還有奢華的哈密瓜香檳祭典，交織成甜美動感的 TOMAMU 之夏，讓我一新耳目的還有頭一次前往用餐的義大利餐廳「OTTO SETTE TOMAMU」，以創新料理手法詮釋當令食材，再輔以儀式感的用餐體驗，會驚訝在闔家同歡的度假村裡也能提供如此高水準、米其林星級般的 Fine Dining 享受。

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▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲義大利餐廳 OTTO SETTE TOMAMU 潔白典雅，帶了一些歐洲神殿風格。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲餐廳坐擁 31 樓的好視野。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

新鮮食材加上創意手法就是一絕
星野 Tomamu 度假村裡有許多間餐廳，分散在 Tomamu The Tower 與 RISONARE Tomamu 兩大建築群中，雖然有些距離，但園區有定時定點的循環接駁巴士（免費）可自由搭乘，很方便，若不趕時間，也有不受天候影響的密閉式連通道可散步使用。度假村有好幾間餐廳都提供早餐，建議可提早預約然後多試試！這回試了風格截然不同的兩間餐廳，一間是自助餐廳、一間則是半自助日本餐廳，都很不錯。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲身後就是被我暱稱四大金剛的住宿建築群，左邊兩棟是Tomamu The Tower，右邊兩棟是RISONARETomamu。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

在明亮的 hal 自助餐廳用餐，像被外頭的綠樹擁抱
「hal」自助餐廳在日文裡是 “春天”之意，有兩款必拿的推薦現做料理，分別是鮭魚蓋飯及使用星野農場牛乳製作鮮奶油的現煎法式吐司。另外一間以天空為名的「Sora」餐廳，全數都是採個室的座位形式，特別適合喜歡獨享清幽的人。早餐是採半自助，精緻之餘也有彈性，還有個迷人亮點是餐廳位於 31 樓享絕佳的俯瞰視野，不管是什麼季節來都是絕。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲現場製作的鮭魚蓋飯，光看就讓人食指大動。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲美味的法式吐司值得為它破戒。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲ 豆腐是每次到北海道不會錯過的好味。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲Sora 餐廳朝食有幾款主餐可選，都蠻吸引人。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲Sora 餐廳還有豐盛的自助餐檯。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

米其林星級料理
在度假村玩了一天，若想舒服安靜的好好享受一頓晚餐，那來義大利餐廳「OTTO SETTE TOMAMU」肯定不會失望。位於 RISONARE Tomamu 南棟 31 樓，義式料理亦是間景觀餐廳，採預約制、只提供一種菜單，1993 年出生的料理長鈴木將平，儘管年紀輕但料理手法成熟，他以「Calendario Gastronomico」為主題，使用當令的嚴選食材，賦予創意，在滿足多種感官同時又能讓人品嚐到食物真味，就連沾麵包的橄欖油都很講究。有服務有儀式，整體很具水準，個人認為絕對具有米其林星級實力。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲桌邊服務相當完整與細膩。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲北海道的海味總是不會讓人失望。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲使用日本傳統藁燒的料理手法。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

若喜小酌，推薦點 Wine Pairing 的餐酒搭配套餐，一道料理一款酒，此外也有無酒精版本 的搭配，非常用心，例如第二款上來的無酒精調飲，裡面還使用了北海道酒莊的白葡萄葉所製成的茶，格外新鮮，而搭配主餐羊肉的則是仿紅酒的莓果加咖啡飲品，頗具新意。《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

▲可口甜點為這餐畫上完美句點。

▲▼從精緻義式到日料個室，北海道星野 TOMAMU 食在多元。（圖／Ean部落閣提供）

「OTTO SETTE TOMAMU」用餐價格資訊（若有異動請以官網為準）

晚間套餐 ￥ 15,730
晚間套餐 + Wine Pairing ￥ 25,230
晚間套餐 + 無酒精調飲 Pairing ￥ 21,230
晚間套餐 + MIX Pairing（可同時享用酒精和非酒精飲料） ￥ 23,230

星野 TOMAMU 度假村

地址：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村中トマム

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格Instagram

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