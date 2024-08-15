夏日限定哈密瓜香檳祭典！水陸空暢玩北海道奢華度假村

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者柯珮萱

位於北海道的星野 TOMAMU 度假村是最多台灣旅客造訪的星野集團旅宿之一，頭一次來是 2022 年底，在這度過了超夢幻的白色平安夜，並過癮的擁有很棒的滑雪體驗。

2024 夏天決定再訪，就是想一探這的夏季模樣，雲海、熱氣球及今年最新的越野車冒險，還有將落地窗完全推開的水之教堂亦是這的盛夏名景，千萬別錯過還有夏季限定的哈密瓜香檳祭典，兩款哈密瓜刨冰搭配 10 款香檳，再奢華不過，腹地廣大加上星野集團的用心規劃，好拍、好玩也好味，甜蜜蜜的農場之夏，果然沒讓我失望！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲與大地披上白妝的冬季不同，夏天景色是滿眼翠綠。

▲搭纜車登雲海平台是夏季的經典活動。

▲哈密瓜香檳祭典帶來奢華的味覺饗宴。

▲這個夏天新登場的越野車活動，適合喜歡尋求刺激的朋友。

▲不管任何季節前來，都能下水遊玩。

▲置身在水之教堂裡，總能讓人整個平靜下來。

▲登上熱氣球俯瞰鄰近風景，是難忘的夏日體驗。

自駕遊園車逛星野農場

不同季節，讓星野 TOMAMU 度假村徹底換上不同風貌！上次冬天來訪，眼前地面的這一片綠完全被白雪覆蓋，原來，每到夏季竟是如此生氣勃發。星野農場就彷彿是夏日的隱藏版風景。

從 2017 年的 6 頭牛變成今日的 33 頭牛，牛們每一天都會被帶到不同草地上放牧，最佳的就近觀察方式，就是租一台高爾夫球車自己開，只要憑台灣駕照（無需換國際駕照）就可租，一小時 3500 日幣、折合台幣 7 百多元，至多可搭乘 5 人，分攤下來相當划算。

▲星野農場，這裡也是戶外體驗活動中心。

▲Tomamu The Tower 與 RISONARE Tomamu 共四棟建築，是這裡的顯眼地標。

慢慢開輕鬆逛，看到哪邊好拍就臨停在草地上，只見前方有幾位遊客圍觀，那是星野農場今年的可愛新鮮事，有隻出生才幾個月大的小牛見客，還完車，不妨到 Farm Cafe 來一支使用星野農場鮮乳製作的北海道霜淇淋，香醇。

▲剛出生不久的小牛，吸引不少旅客特別前來打招呼。

▲使用星野農場生產的牛奶所製作的霜淇淋。

奢華之味！夏季限定的哈密瓜香檳祭典

夏天在台灣要大啖芒果，來到北海道不容錯過的當然是哈密瓜！星野 TOMAMU 度假村在 6/1 – 8/31 推出了迷人的「哈密瓜香檳祭典」，用一系列的哈蜜瓜餐點以饗遊客味蕾。其中，必吃的莫過於是每日限量、使用當季哈密瓜與星野農場乳製品所結合的兩款奢華哈密瓜刨冰，分別是綠色與橘色哈密瓜刨冰。

兩款都是以整顆哈密瓜作為容器，綠色哈密瓜刨冰，是將冰凍後的哈密瓜刨成碎冰、再將星野農場的優格泡沫擠在刨冰上，以優格的微酸襯托綠色哈密瓜的清爽甜味；而我這回品嚐的橘色哈密瓜刨冰，則是使用星野農場生產的牛奶製成煉乳冰，不僅放上哈密瓜果肉，同時還淋上橘色哈密瓜醬，最後並灑上金箔，吃起來太過癮！這兩款刨冰每份都是 5000 元日幣。

▲過癮的品嚐整顆夕張哈密瓜與刨冰，太滿足。

▲模樣可愛的綠色哈密瓜刨冰。

▲用心佈置妝點著宜人的北海道之夜。

不過，光吃哈密瓜刨冰還不夠奢華，他們嚴選 10 支風味不同的香檳，每杯從 1800 到 3000 日幣不等，從濃郁香氣到柔滑口感，可從中挑選搭配兩款哈密瓜的最適合香檳，讓滋味碰撞相融。

也有輕奢點法是1／8個哈密瓜搭配香檳，兩款哈密瓜每一片都是 700 日幣。這個在 hotalu street（螢火蟲之街）的戶外體驗，我學習到一個日文單字「贅沢」 ( ぜいたく ），意思是奢華，讀音大概是 「賊他哭」，賊沒吃到的所以哭了，這樣也蠻好記。坐在微涼烤著火的北海道夏夜，品嚐這真夏果味搭配細緻泡沫在杯中升起的香檳，實在太奢華了這一席。

▲提供與刨冰完美搭配的 10 款香檳，若點綠色哈密瓜刨冰可考慮有著花香與蜂蜜風味的「巴黎之花」，若點橘色哈密瓜刨冰則推薦帶有果香與紅莓風味的「Louis Roederer Brut Vintage Rosé」。

▲墨藍色的 hotalu street 夏夜，舒爽迷人。

夏日限定風景，搭纜車賞雲海

哈密瓜刨冰每日限量，但比限量更殘酷的，是雲海！不是爬得早就能看到，一切都看老天爺。北海道緯度高，日出時間很早，我在凌晨 3：25 起床，幸運的坐在上山纜車欣賞日出。聽飯店人員說觀看雲海在 7、8 月的成功率較高，我在 6 月沒見到洶湧大景，賞到雲海小品也算幸運。建議住上兩晚，若頭一早沒看到至少還有一次機會。

▲準備從山巔冒出頭的日出。

▲「Cloud Walk」雲朵形狀的懸空步道，站在上頭可觀賞近 210 度的壯觀景色。

▲每日不同的天候狀況會創造不一樣的雲海景色。

▲雲海翻湧，如仙境一般。

▲同樣的從山上俯瞰，夏季（上）與冬季（下）呈現截然不同的樣貌。

▲度假村建造多個不同造型的平台，讓旅客能從不同角度欣賞雲海絕景。

搭纜車上山後，飯店用心規劃多處賞雲海的設施，且還在陸續動工中。此外，在海拔 1088 公尺的雲海平台，大清早就販售各式各樣以雲朵為主題的甜點、飲品，都好夢幻，非常受遊客歡迎，人手一杯也成了最佳打卡拍照道具。

山上還有個限定體驗，是可花 200 元日幣買張明信片，寫好後投入雲海郵筒，就能幫你送給世界任一角落的收件人，很貼心的是郵資內含。

▲雲海主題的甜點飲品家族，每種都很賞心悅目。

▲任何一款在手都很好拍。

▲從造型到顏色都很夢幻，只能說星野集團實在很會。

▲雲海平台狗狗樂園，每年 6／1－10／15 期間限定開放，可讓愛犬奔馳在雲海上。

▲雲海郵筒，寄張明信片給親友或自己。

夏季清晨限定的熱氣球體驗

若是夏天前來，不妨試試 6／1－8／31只有在清晨 05：30－07：00 升空的熱氣球體驗，收費不貴、一人是 2500日幣，可現場付現金或掛房帳，約 10 分鐘的繫留體驗雖沒真正放飛，但也能小過癮那份輕巧升空的飄飄然。無法預約，建議看完雲海的回程，順路來排隊搭乘。此外需提醒的是熱氣球受天候影響，若準備搭乘，跟賞雲海一樣建議安排第一個早上，如此還能多個機會。

▲看得到熱氣球在哪裡嗎？熱氣球花色還跟 TOMAMU The Tower 外觀一致。

▲準備升空，腎上腺素也隨之飆升。

▲熱氣球之跳。

日本最大！微笑海灘全年開放

不管任何季節到星野 TOMAMU 度假村，都務必記得把泳裝放進行李箱！因為這裡有個 30 公尺 × 80 公尺的日本最大室內人造浪池，不管冬夏，這裡都是個巨大溫室，即使外面白雪皚皚，待在裡頭都溫暖的宛如盛夏！不光室內弄潮，戶外還可泡湯，有個被綠意包圍的「木林之湯」很有大自然沈浸感，值得留些時間到這玩個過癮！

▲在北海道馴殺人鯨，笑鬧回憶充滿。

▲微笑海灘是很多家庭客的必訪之地。

▲夏綠冬白，相同的是都能戲水。

▲夏泡蒼翠森林湯，冬泡雪湯，都是很棒的體驗。

NEW! 越野車冒險

星野 TOMAMU 度假村的夏季活動真是水陸空通包了！若喜追求刺激與速度感，這個夏天最新登場的越野車冒險可體驗看看！冬季的雪道成為夏日奔馳的越野車道，約 20 分鐘的實際騎乘、每人 4500 日幣，教練會先帶領在低難度的練習場繞個兩圈，等有手感了，就接著去挑戰更高難度路線，體驗奔馳快感。

▲與地標 TOMAMU The Tower 同框。

▲專業教練會細心帶領熟悉越野車

水之教堂的夏日風景

有別於上次冬季時參觀所見，由安藤忠雄設計、以與自然共生為理念的水之教堂（Chapel on the Water）可說景色與時俱變。夏日水綠與冬季白色蒼茫，完全是兩個世界。安藤忠雄用俐落線條將舞台留給大自然，像個巨幅畫框，任四季風景流轉，完工至今已 36 個年頭，經典建築如是，雋永不過時。每年 5－11月，15 公尺 x 5 公尺的巨大玻璃會完全被推開，讓教堂與大自然融為一體，微風化成水波，時間是挪移的光影。

▲夏日漾著波光的水之教堂。

▲可以感覺到風的水之教堂。

▲從室內看出去，完全的融入在大自然裡。

▲閉上眼睛，靜靜的感受大自然的聲響。

▲除了用單眼相機拍，也忍不住拿出手機快拍個幾張。

▲隨手一喀，加上 Xiaomi 14 Ultra 手機內建的徠卡相框，馬上就是一張明信片了。

每晚 20：30－21：30 夜間開放參觀，不要錯過，我坐在教堂的木椅上，無阻隔的置身在晚上打了燈的樹林中，加上鏡面水池倒映，人們在此都自動地安靜下來，共享眼前的靜謐夢幻。

▲夜晚的水之教堂，蠻成功的戶外照明。

▲一對母子享受著他們的旅途時光。

▲充滿生機的綠意夏夜，有別於冬夜的寂靜。

星野 TOMAMU 度假村

電話：＋81 167－572－048

地址：〒079－2204 北海道勇払郡占冠村中トマム

*從 JR TOMAMU 站可搭乘飯店免費接送巴士（約 10分鐘車程）

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

【你可能也想看】

►住進高人氣森林遊樂區！開箱溪頭福華漢光樓全館唯一蜜月套房

►不花 30 萬日幣入住！也能一窺東京寶格麗堂奧的 3 種方式

►與凱蒂貓同入睡！高雄漢來飯店三麗鷗主題房 夢幻色系少女心爆發