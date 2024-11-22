開箱日月潭「雲品溫泉酒店」！結合生態永續打造最放鬆的空間

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者張宜樺

歷時近半年、斥資上億在去年8月完成大型裝修工程的雲品溫泉酒店，除有彷若置身南義的行政酒廊讓人大為驚艷外，這回我特別花了2晚好好待在飯店裡細細感受，發現好多之前不知道的亮點與秘密，指尖到舌尖、從館內到戶外，滋養著全部感官，長期能吸引一票死忠粉絲擁護原來都是來自這些細節。

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▲臨湖而立，雲品溫泉酒店讓旅人能近擁日月潭美景。

▲日月潭是是我很喜歡的台灣景點，每每我都建議造訪日月潭一定要過夜方可完整領略其魅力。

▲飯店「親水主題館」裡帶景的溫泉池。

▲生態缸蘊藏好多植物的知識與飯店永續理念的故事。

▲這回造訪雲品，好好享受了他們的溫泉（註：此次為飯店邀請前往取材，大眾風呂一般嚴禁攝影）。

客房就能爽泡碳酸氫鹽泉

你知道雲品也有溫泉嗎？我得承認，來這趟前好像沒什麼特別印象。這回入住「豪華湖景套房」，21坪大相當舒適寬敞。

我喜歡客房內規劃的日式榻榻米空間，在上面泡茶吃點心，欣賞外頭的波光瀲灩的無敵湖景，享受非常。更療癒是臨睡前在房間大浴池浸泡無色無味的碳酸氫鹽泉，這晚一邊泡湯，一邊臨窗欣賞月亮在日月潭拉曳的金黃大道，感受溫潤的靜好秋夜，相當奢華。

▲用一壺茶好好品味這個和室空間。

▲在客房裡就能將日月潭完整的盡收眼底。

▲夜裡的客房靜謐有味。

▲在客房浴池就能自在的泡溫泉。

▲首次看到月亮在日月潭拉出了一條美麗的月光河。

▲雲品的館內服，簡單中見巧思與童趣，斜排的鈕扣就算，還都使用不同顏色。

配備超完整的枕頭車服務

之前有住過海內外幾家提供枕頭MENU的頂級飯店，不過，二話不說直接推一台枕頭車來的，還是頭一遭！雲品的枕頭車服務很貼心，除了應有超過10款功能不同的枕頭任君挑選，選定後，服務人員就會悉心套上新的枕頭套。

不只枕頭，竟還提供了眼罩、耳塞及多種舒眠茶包，為的就是要讓客人夜枕湖畔都能有個好眠。需要提醒是當然這些額外的枕頭數量都是有限，若有需求，入住時建議就盡快預約這項服務。

▲枕頭車讓我對雲品的貼心服務留下深刻印象。

▲每款枕頭都有不同特色與功能，可先了解一番再挑個最適合自己的。

▲眼罩與各種無咖啡因的茶，相當齊備。

用比利時皇家壺沖煮在地咖啡豆

若喜歡喝咖啡，不妨到大廳酒吧坐坐，招牌是使用比利時皇家咖啡壺來沖煮在魚池水社大山種植的咖啡豆，取名為「大山水晶咖啡」。這種植在魚池鄉的咖啡豆來頭可不小，曾在日本世界虹吸壺咖啡大賽中獲得亞軍，更吸引了世界咖啡杯測比賽裁判長Sherri Johns為此風味造訪台灣。

▲無論何時來大廳酒吧，都會忍不住駐足欣賞。

▲比利時皇家咖啡壺沖煮，是蠻特別的咖啡體驗。

▲中午也可在大廳酒吧點餐，我點了「丹彤原民風味餐」，裡面有新鮮的野菜沙拉、五花肉及竹筒飯還附了碗湯，口味蠻不錯。

隱藏版的生態球甜點

雲品到底有多寵熟客？大廳酒吧居然有menu上點不到、專只準備給飯店熟客或VIP的甜點。小巧、被玻璃球罩著的甜點有重要理念要傳達，原來，造型是與客房樓層梯廳所放置的生態球相呼應，用縮小版的甜點來傳遞飯店致力生態永續的理念，這有巧思！

▲左上角的隱藏版甜點用玻璃球罩著，像是顆微型生態球。

▲梯廳的美好風景，生態球與窗外綠意相襯。

▲近看生態球，充滿生機綠意。

每日早晨來自植物的神秘答答聲，是飯店推動永續的信號

每天早上10點到11點，走在公共空間不妨閉上眼睛認真聽一下，那有點不尋常像是答答答的聲響，是全館正播放擷取苔癬的信號聲，聲音是來自一樓大廳取名「石倚煙」的生態缸，透過裡頭「苔蘚」導電的概念讓植物與住客對話。而另一個生態缸「花染木」也很有趣，裏頭生長的植物說單一也很多樣？因為裡面放了19種秋海棠，包括台灣3個特有種，而秋海棠的花語是「相思、誠懇、親切」，雲品也藉此傳遞所要傳達的服務精神與態度。

原本以為就只是兩座漂亮的巨型造景，沒想到藏有這麼多故事，真的是一葉一世界，若有興趣也可打開手機掃描生態缸上的QR Code，即可聆聽完整介紹。

▲讓人彷彿置身森林的生態缸。

▲認真請教關於生態缸的大小事。

▲第一次看到那麼多不同品種的秋海棠。

旅行，是通往永續的橋樑

「旅行，是通往永續的橋樑」是這一早蠻打動我的一句話，說得容易，但執行起來不簡單。除了生態缸，副理Blue還帶領我走了一趟館外的生態巡禮，同時介紹雲品酒店在永續環保、負碳排上的努力。

其中一點我覺得很棒的是，擁有多家餐廳的雲品，會將平均每天兩百多公斤的廚餘，經過廚餘機處理後，除自用外，還會提供南投在地農場使用，接著，飯店再回購那些蔬菜，這是很棒的循環！

▲美好的秋陽，散步起來格外舒服。

▲探訪穿山甲曾出沒棲息的家。

▲走逛了一下「名人坡」，這裡種植了不少可供飯店餐廳料理的香草。

做個自己的微景觀生態瓶

除用甜點呼應梯廳生態缸，重視永續的雲品為了希望將這份理念帶進客人日常，推出了「微景觀生態瓶課程」，要帶領房客製作專屬自己的「迷你版生態缸」。

不用擔心自己手不巧，跟著小老師手把手的教導，依序在玻璃罐裡層疊放入排水材質及土壤，接著輕拿鑷子小心種入苔蘚與各式植株，最後，放入被視為邵族守護神的貓頭鷹，一座迷你自循環生態系的瓶中森就大功告成！這項是付費體驗但收費實惠，每房享1位優惠NT$200，第2位起加購價NT$350。

▲小老師詳細介紹生態瓶的作法。

▲製作生態瓶的過程頗為療癒。

▲每個人最後都能得到一個獨一無二的生態瓶。

跟著雲品包船遊日月潭

雲品之所以放了很多心思在打造生態旅遊，正是緊鄰一座擁有豐富生態的日月潭，沒浪費這項天然資源，雲品光是以日月潭為舞台所設計的館外活動，就有「晨風立槳」、在SUP立槳上的「水上瑜珈」、走訪環潭步道的「晨曦漫步」（房客免費），以及我所參加的「遊艇遊湖」。

這項活動是早上08：45－10：40 進行（NT$500／位，限量30人），在大廳集合後會安排搭乘飯店巴士前往碼頭，遊湖過程中會停靠幾個點，約好集合時間就自由走訪，最後一個點停留比較久，我悠閒的找了間不錯的店，愜意的喝茶喝咖啡，同時也買了用在地台茶18號所製作的紅玉水滴型蛋捲當作伴手。之前我橫渡過3次日月潭，這回換搭遊艇舒服的慢遊一翻，秋高氣爽、天氣好的不像話，頓時還真有置身在歐洲湖泊的錯覺。

▲遊艇經過湖中的拉魯島，景色優美。

▲湖光山色，景色秀麗。

▲遊艇乾淨舒適，能獲得很不錯的體驗。

▲用不同方式與角度欣賞日月潭，總能有不一樣的感受。

大眾湯日夜皆美

除在客房內泡溫泉，一定要抽時間到位於1F的大眾風呂泡湯， 分為男湯、女湯，溫泉池外還設有圓形冷水池及方形溫水池，冷熱交替泡個幾次，毛細孔都開了，最是爽快！白天與晚上的氛圍很不一樣，都值得分別來感受一下。

▲彷彿神光乍現的大眾風呂，好美（註：此次為飯店邀請前往取材，一般泡湯嚴禁攝影）。

▲綠色植栽讓室內湯多了戶外感（註：此次為飯店邀請前往取材，一般泡湯嚴禁攝影）。

▲這裡的溫泉泡完蠻舒服，吸引我早晚都來（註：此次為飯店邀請前往取材，一般泡湯嚴禁攝影）。

近千坪水樂園，適合親子同樂

若不習慣泡裸湯，也可前往同樣在1F的「親水主題館」，這裡規模很大有近千坪，分為室內泳池、溫泉SPA區、動靜水療區、兒童親水區等共六大主題區，若要使用，記得把泳裝及泳帽放進你的行李箱中。不得不說雲品的餐廳多、設施多、活動多，重點是還有個日月潭，衷心建議來雲品不要匆匆只住一晚，真的會太趕。

▲有溫泉有烤箱，設備齊全。

▲泳池頗具規模，若喜愛游泳值得下水游個幾趟。

▲很帶勁的按摩水療池。

▲在這讓我想起了奧入瀨溪流。

瑞士百年品牌頂級VALMONT SPA，免出國就能享蝴蝶手法按摩

若想來場寵愛自己的療癒假期，入住雲品不要錯過位於5F的「VALMONT SPA」，這是來自瑞士、擁有百年歷史的歐洲皇室指定頂級護膚品牌，去年7月才進駐雲品，並成為台灣第一家的VALMONT SPA直營店。打造了5間景觀芳療室，我使用的這間是面向日月潭，可想像彷彿置身在瑞士日內瓦湖畔，一邊享受頂級的沙龍體驗。

這回體驗的是「冰川活力生機療程」（80分鐘／NT$5800＋10％），值得ㄧ提，除了使用產品來自瑞士，這間直營店護膚人員也都是品牌直接訓練，招牌的按摩手技是VALMONT品牌獨創的「Butterfly Motion蝴蝶手法」，標榜輕盈的手部按摩律動宛如蝴蝶在臉部肌膚上飛舞，同時間又搭配瑞士音樂家所創作的獨家SPA音樂，整套下來很瑞士、很到位，舒服到即使這次雖非身體療程，但仍舒服的睡著，相當舒服。

▲空間頗具設計感。

▲服務人員針對療程提供專業介紹。

▲湖景Spa房。

▲能在山明水秀處享受一場專業Spa，人生至樂。

▲首次體驗蝴蝶手法，果然舒服。

▲Spa結束之後，感覺臉確實都亮了起來。

▲使用產品都是來自瑞士。

▲Spa結束後提供的茶品點心。

雲品溫泉酒店

地址：南投縣魚池鄉日月潭中正路23號

電話：04－9285－6788

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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