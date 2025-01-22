泡在不見盡頭的翠綠森林裡！青森「星野集團奧入瀨溪流飯店」開箱

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳品勻

「啊…就是為了這面窗景而來…太美了！」站在飯店這大面的初夏窗景前，我手拿佐樹綠洗塵的青森蘋果汁，滿足地微笑著，慕名許久，終於來到「星野集團奧入瀨溪流飯店」，雖非新景點但確實是經典，四季分明讓旅人各自帶走不同的記憶與風景，來過了、會想換個季節再訪，無怪乎會成為第三多台灣旅客造訪的星野集團設施。

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▲飯店臨溪而建，充滿生機。

▲附近自然環境優美，健行是最佳沉浸欣賞的方式。

▲奧入瀨溪流景色四季分明，充滿魅力。

▲飯店所在地區自然生態豐富。

初抵｜青森蘋果迎賓

從八戶車站搭乘定時的飯店接駁巴士抵達（需提前預約），飯店大廳在迎賓時段除了提供經典的青森蘋果汁，若喜歡小酌還有免費的蘋果酒可享用，用視覺與味蕾的甦醒讓人瞬間忘記了舟車勞頓。

▲飯店大廳名為「森林神話」的裝置藝術，為藝術家岡本太郎的作品。

▲初夏的翠綠非常舒心。

客房開箱 | 溪流和室房型

入住的「溪流和室」 房型約 13.3 坪大（44 平方米），空間頗為寬敞，至多可睡到 4 人。我特別喜歡他們在窗戶旁放了一個大型沙發躺椅，待在房裡時，我花了不少時間就賴在上面，從窗戶望出去，視線會先穿過一片葉綠，再向下俯視才是流淌溪水，有綠有水，很是舒心，賴在躺椅上喝著咖啡或發呆，已是不遠千里至此的最大享受。

▲窗邊的大躺椅，將戶外美景盡收眼底。

▲鋪設榻榻米，是我喜歡的和室房型。

溪流露台早餐 | 季節限定的非日常體驗

說實在，我真的很佩服星野集團總是願意大費周章，多花不少功夫、只為讓客人獲得難得體驗！這趟雖非造訪主打「非日常體驗」的奢華虹夕諾雅，但這頓季節限定的溪流露台早餐，卻也讓我坐在溪畔，感受多感官的非日常享受了。

▲工作人員忙進忙出，只為了讓房客能享受這美好片刻。

▲需要先預約的溪流露台早餐，環境極佳。

▲早餐，就從一杯青森蘋果汁開始。

溪流露台早餐每年開放時間大概是 5 月多到 9 月底

飯店會開放溪流露台提供戶外早餐，讓客人一邊享用美味、一邊沐浴在大自然中，每天組數有限需提早預約，一個人只要額外加些錢就能從原本的自助餐廳換到戶外早餐。若跟我一樣是連泊，那自然沒有懸念的一日戶外享自然、一日室內自助餐，都能體驗到。因「溪流露台早餐」會受天候影響，建議可排在第一頓早餐，若因天候取消可能還有第二頓的機會。

▲層疊木盒裝載著美味與用心。

▲早餐提供的是西式料理，賞心悅目。

奧入瀨溪流 | 品味迷人的季節之美

入住星野集團奧入瀨溪流飯店，一定要多花些時間到戶外走走，造訪時值 5 月，充滿活力的溪流、無比清新的空氣，還有滿眼鮮爆的綠意，幸運放晴的陽光有著個位數的涼爽溫度，走著走著，我不自覺的一直開心笑著，那真是旅途上的至福時刻。有趣的是，這初夏竟還有幾樹紅葉，彷彿提前預覽也預告著這裡秋天會有多精彩。

▲那溫度與風吹動的搖曳綠影，舒服的會讓人滿足微笑。

▲初夏早見今秋紅。

▲跳動的紅葉光影，讓我佇足良久。

健行與攝影 | 奧入瀨溪流的苔蘚散策

針對不同季節，飯店會規劃多種付費體驗行程，這回我跟著專業嚮導沿著溪流走進森林來場苔蘚散策，無疑地，若也同樣喜愛攝影，那保證能拍得過癮，無論是長曝流水，還是特寫苔蘚，都能從不同角度拍出令人讚嘆的照片。

▲這趟健行終點的瀑布－「雲井の滝」。

▲即便沒帶腳架，也能長曝拍攝出絲綢般的流瀑。

▲沿途的一草一木，都讓人望之歡喜。

苔蘚，不僅是地球上最古老的植物之一，還能保持土壤濕潤、淨化水源，就像大地之母的皮膚，是大自然最安靜卻不可或缺的一部分，低調，但重要的默默存在著。在這趟將近 3 小時的行程中，嚮導透過隨身的平板與書籍不僅介紹了苔蘚的生長過程，還會提供放大鏡，讓我們能夠近距離觀察這些細微生物，甚至還拿出噴霧器滋潤苔蘚，讓它們在眼前瞬間伸展，如此的細膩體驗，確實讓我看到很不一樣的自然風景。

▲導覽員帶領用放大鏡觀察植物細節。

▲嚮導帶領得很好，不只擁有豐富的植物知識，還準備平板與相關書籍，隨時當作補充教材。

▲當我蹲著長曝完流淌的優美流水，導覽員馬上用平板秀出眼前框景時值秋天滿山楓紅黃葉的樣子，企圖讓人想再來。

▲推薦館方的健行導覽，收穫豐富又很養眼。

▲導覽健行所搭配的飯店專車。

蘋果主題自助晚餐 | 無限暢飲三款青森蘋果汁

飯店的自助晚餐不僅有山珍海味，還有以青森蘋果為主題的各式創意料理。這是我第一次在餐廳中同時品嚐到三款蘋果汁：王林、津輕、富士，每一種蘋果汁都擁有不同的風味，就像現今流行的餐酒搭配（Wine Pairing），這頓晚餐我笑說可稱為 Apple Juice Pairing。

▲自助餐聽門口的燈飾很點題，結實纍纍的蘋果。

▲三款不同品種的蘋果汁，讓我喝得過癮。

這間餐廳提供的食材都很棒，不管是沙拉區的多種新鮮可口的蔬菜或各式生魚片，當然最後，蘋果派與霜淇淋是不可錯過的甜點，為這餐劃上幸福句點。

▲美味可口的餐點，喜歡吃什麼就多夾點。

▲溫馨可愛的自助餐廳。

需要提醒的是這間飯店非常熱門，一定要提早搶房，星野集團官網與星野集團台灣代理的「湯桂禎國際旅行社」都可試試！這回我是跟親人出遊，當時官網已經沒房，透過後者才幸運加訂到我的房間，實在感恩。

星野集團奧入瀨溪流飯店

地址：青森縣十和田市奥瀬栃久保231 034-0301

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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